Возможность поступления в старшую школу будет предоставлена всем девятиклассникам

Во время пресс-конференции, посвященной предварительным итогам Единого государственного экзамена, глава департамента образования администрации Сургута Анна Томазова рассказала, в том числе, и о выпускниках девятых классов, многим из которых этим летом предстоит пройти отбор для поступления в профильные классы старшей школы.

Что такое профильное обучение?

Профильное обучение позволяет осуществлять индивидуализацию подготовки выпускника и сосредоточить усилия на тех предметах, которые нужны для продолжения обучения в высших учебных заведениях.

По результатам анкетирования наших девятиклассников, которое мы проводили в ноябре и декабре 2018 года, был подготовлен анализ их намерений и предпочтений. Порядка 60 процентов ребят заявили о желании обучаться в 10 классе, да еще и с указанием конкретных профилей.

Какие профильные направления и где откроют?

Сейчас в образовательных организациях города к открытию предложено 47 профильных классов и 58 общеобразовательных. В профильные классы осуществляется индивидуальный конкурсный отбор. Проект открытия таких классов мы презентовали на выставке «Образование и карьера» и предлагали выпускникам и их родителям ознакомиться с тем, какие образовательные учреждения какие профили предлагают. На сегодняшний день это 21 учреждение с 11 вариантами профильного обучения. Самый популярный — физмат, таких классов по городу на данный момент планируется 12. Классов химико-биологического профиля — восемь.

С подробным перечнем классов можно ознакомиться здесь.

Как проходит индивидуальный конкурсный отбор?

Выпускник девятого класса предоставляет пакет документов. В него входит не только аттестат, но и портфолио, подтверждающее достижения ученика. Например, участие в олимпиадах, конкурсных мероприятиях, фестивалях и так далее. Каждый критерий имеет свою отметку: от 10 до 30 баллов ученик может получить за то или иное достижение. Это значит, что при индивидуальном конкурсном отборе важно не только хорошее — и даже отличное — освоение школьной программы, но еще и внеклассная активность.

Все профильные классы осуществляют городской набор в соответствии с законом. Это означает, что у выпускников разных школ есть право и возможность претендовать на те профили, в которых они хотят развиваться. Да, не все пройдут в выбранные классы и выбранные школы – но на того он и индивидуальный конкурсный отбор.

Что случится с теми, кто не пройдет отбор?

Возможность получения среднего общего образования 100-процентно будет предоставлена для всех девятиклассников, но подчеркну – с учетом подготовки к освоению программ различных уровней. Сейчас количество 10-х классов рассчитано на 2600 человек, при необходимости мы будем эту сеть наращивать и увеличивать как число общеобразовательных классов, так и число профильных.

А если выпускник 9 класса не смог поступить в ссуз?

Те ребята, которые не поступят в ссузы и решат вернуться обратно в общеобразовательные учреждения, смогут это сделать. При необходимости мы будем открывать дополнительные классы для тех, кто не поступил в учреждения профессионального образования или передумал туда поступать.