​Где в Югре можно купаться? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

В этом году спасатели традиционно проверили водоемы и пляжи Югры, и разрешили купаться в 16 местах. Два объекта из них — детские лагеря, поэтому их в обзор СИА-ПРЕСС мы не включили.
Отметим, что по рекомендациям специалистов, купание в небезопасных местах может привести к трагедии. Так с начала летнего сезона в Югре уже утонули четверо югорчан, среди которых один несовершеннолетний сургутянин, погибший в водохранилище ГРЭС.
В Сургуте нет водоемов, пригодных для купания. За нарушение запрета жителей штрафуют.
Нижневартовск
В районе Нижневартовска можно купаться в нескольких местах: в озере «Голубое» (территория базы отдыха «Голубое озеро»); в озере «Кедровое» (ЗПУ «Кедровое» и база отдыха «Кедр»); в озере «Долгое» (база отдыха «Долгое») и озере Урьевское.
Озеро Голубое
Озеро Кедровое
Нижневартовский район
Озеро «Кымыл Эмтор» у базы отдыха «Татра»
г. Радужный
Берег реки Аган
Городской пляж Лангепаса
протока Каюковская
г. Белоярский
озеро Нешинелор
г. Советский
Озеро Светлое
г. Югорск
Озеро Окунево
Кондинский р-н
село Болчары, река Болчарка
городское поселение Мортка, озеро Глухое
городское поселение Кондинское, река Деревенская
Фото: www.facebook.com/pages/База-Кедровая, vk.com/goluboe_ozero_nv, images.esosedi.org, vk.com/raduzhniy86, news.langepas.today, vk.com/bolchary, forum.basseinkonda.ru, ok.ru/group52868756602944, ugra-tv.ru