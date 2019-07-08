​Где в Югре можно купаться? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

В этом году спасатели традиционно проверили водоемы и пляжи Югры, и разрешили купаться в 16 местах. Два объекта из них — детские лагеря, поэтому их в обзор СИА-ПРЕСС мы не включили.

Отметим, что по рекомендациям специалистов, купание в небезопасных местах может привести к трагедии. Так с начала летнего сезона в Югре уже утонули четверо югорчан, среди которых один несовершеннолетний сургутянин, погибший в водохранилище ГРЭС.

В Сургуте нет водоемов, пригодных для купания. За нарушение запрета жителей штрафуют.

Нижневартовск

В районе Нижневартовска можно купаться в нескольких местах: в озере «Голубое» (территория базы отдыха «Голубое озеро»); в озере «Кедровое» (ЗПУ «Кедровое» и база отдыха «Кедр»); в озере «Долгое» (база отдыха «Долгое») и озере Урьевское.

Озеро Голубое





Озеро Кедровое

Нижневартовский район





Озеро «Кымыл Эмтор» у базы отдыха «Татра»

г. Радужный





Берег реки Аган

Городской пляж Лангепаса

протока Каюковская

г. Белоярский





озеро Нешинелор

г. Советский

Озеро Светлое

г. Югорск





Озеро Окунево

Кондинский р-н

село Болчары, река Болчарка

городское поселение Мортка, озеро Глухое

городское поселение Кондинское, река Деревенская

Фото: www.facebook.com/pages/База-Кедровая, vk.com/goluboe_ozero_nv, images.esosedi.org, vk.com/raduzhniy86, news.langepas.today, vk.com/bolchary, forum.basseinkonda.ru, ok.ru/group52868756602944, ugra-tv.ru