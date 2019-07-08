Отличный субботник в сквере Геологоразведчиков // ФОТО

Спасибо всем, кто откликнулся провести субботник в сквере Геологоразведчиков – вышел небольшой, но очень уютный праздник. Мы провели прекрасный день в отличном месте:

— здорово потрудились и привели в порядок наш любимый сквер вместе со специалистами Лесопаркового хозяйства;

— зарядились энергией от чемпионки кикбоксинга Александры Ковалевой;

— пообщались с питомцами Дай Лапу;

— повеселились с аниматорами Варианта;

— узнали историю сквера Геологоразведчиков от Мухамедшиной Зинаиды Алексеевны;

— устроили добрососедское чаепитие;

— рисовали картины с творческим центром Сойка;

— обсудили планы по облагораживанию сквера.

А главное, наш субботник дал символический старт благоустройству сквера. Уже этой осенью жители получат ухоженный сквер с дорожками, скамейками, освещением, турниками, цветниками и каруселью! Буду продолжать над этим работать.

P.S. Еще один важный итог субботника – идея дать имя нашему скверу в честь первого градоначальника Сургута – Петра Александровича Мунарева. Что скажете?