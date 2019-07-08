Варламов и война цветов

Столичный блогер Илья Варламов после массы публикаций сургутян, возмущенных его маканием нашего города в грязь, написал свой ответ. Ну что ж, пришлось снизойти даже до «сургутского завода кукольных голов». Среди прочего, Илья упомянул и меня — я получил критику по поводу возможной яркой раскраски зданий в Сургуте. В своей статье я тогда писал: «…«расцвечивать» здания можно, только делать это нужно правильно и интересно, а не спустя рукава. Посмотрите на северные Стокгольм и Копенгаген, или Амстердам, или Лондон. Они яркие!».

На это Илья ответил, что «…В Северной Европе цвет как основной элемент архитектуры используется много веков. Там умеют с ним работать и делают это превосходно. Это отдельная история. … Так же и с цветом. Не лезьте не в свою тему. Когда наши колхозники пытаются работать с цветом, почти гарантированно получается говно. … Не надо пытаться делать Копенгаген в Сургуте».

И вот еще: «Примеров удачного использования цвета как главного выразительного приема в архитектуре крайне мало. Если такое и делают, то в зданиях, с которыми вы не контактируете каждый день».

С учетом того, что собирался в отпуск в два великих города – Петербург и Рим, то решил, что посмотрю на их примере – кто прав, а кто нет. Раскрашивают ли здания в этих архитектурных столицах мира или все здания в них стоят в бледно-песочном, бежевом и аналогичных своей бледностью оттенках, как, получается, предлагает Сургуту Илья. Нет, я, конечно, был в этих городах и помню в подробностях их архитектуру и цветовую гамму, но решил еще раз посмотреть на их яркое величие.

Первым на моем пути был Петербург, по которому я постарался погулять вдоволь – и для насыщения своего измученного панельками и зимой мироощущения и чтобы в крайний раз ответить Илье Варламову.

Прогулялся по Невскому, Гороховой, Миллионной, Университетской. Ну и что же? Вы скажите, что дома на этих исторических улицах бледненькие и невзрачные? В Купчино панельки невзрачные. А дома-дворцы в центре города на Неве сияют пышным разноцветием. Да, цвета подобраны со вкусом, на здания налеплены колонны и наличники, которые контрастируют с основным цветом. Но дома цветные, а не бледные.

Ну, скажите Вы, это северный Петербург! Рим-то на юге, он выкрашен в более спокойные тона. Столица Италии и Папского государства действительно разная, но ведь она и вбирает в себя множества эпох и сотни поколений руководителей и жителей. Есть бледно-песочный и краснокирпичный Рим (больше древний и средневековый), а есть и яркий разноцветно раскрашенный Рим. И яркий Рим исторически ближе к нам – эти здания строились примерно с 17-18 века и по сегодняшний день. Вот посмотрите же!

И кстати, знаете, даже мне не понятно, зачем Риму такое великолепие красок, особенно красных, оранжевых, желтых. В северном Питере эти цвета согревают холодным промозглым днем, а вот в Риме эти краски только и делают, что усиливают и без того знойный зной. Но видать даже южному Риму хочется выглядеть нарядно, а не как облезлая обезьяна.

О чем я вообще! О том, что расцвечивать здания нужно и важно, тем более на севере Сибири, но только это нужно делать не с помощью вентилируемых фасадов или тем более дешевского сайдинга, а по-современному. Попытаться разработать такой вариант фасада, который по видам и смыслу приблизился бы к домам – дворцам Питера или Рима, краснокирпичным Амстердаму или Лондону. И тогда, не выезжая с тобольского севера, можно будет побывать в Европе.

Прогуляться по проспекту Ленина не вдоль панелек с халабудными магазинчиками, а увидеть петербургскую Гороховую или римскую Кола де Рензо у себя в Сургуте. Пусть это и будет только декорация, одетая на старую панель, но это изменит городское бытие.