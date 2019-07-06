​Ремонты и котлеты

За короткое малоснежное лето Сургут пытается активно привести себя в порядок: подлатать дороги, отремонтировать трубы, навести красоту на улицах и во дворах… На все не хватает ни времени, ни денег, но лейтмотив такой – успеть.

Базар-вокзал

Вот с реконструкцией железнодорожного вокзала мы уже опаздываем. ФАС аннулировала итоги аукциона по определению подрядчика реконструкции, выявив нарушения в виде неравных условий. С одной стороны – справедливость прежде всего. С другой – участников аукциона хлебом не корми, дай занизить стоимость работ, лишь бы победить. А там, как водится, инфляция, коэффициенты, дополнительные расходы… Так или иначе, весной 2023 мы вокзала не дождемся. Срок сдвинулся к концу лета из-за проведения нового аукциона. Готов спорить, что это – не последний перенос завершения еще не начатых работ.

Где прибыль?

Еще одна радостная, но вызывающая вопросы стройка – школа в 34-м микрорайоне за 2,5 млрд руб. Вопросы возникли у городских депутатов. Татьяна Калиниченко удивляется, откуда концессионер-застойщик будет извлекать прибыль, если, судя по бумагам, сработает в ноль? И как ему под этот ноль банки дадут кредит на строительство? У меня такой же примерно вопрос: как можно заработать, пять лет эксплуатируя здание школы под целевые нужды? Расскажите нам, может, остальные школы тоже озолотятся. Так или иначе, концессионное соглашение было одобрено – объект социально-значимый, большую часть денег дает округ. А прибыль… Есть мнение, что школу можно построить гораздо дешевле, чем за 2,5 млрд.

Считайте, завидуйте

Пока во многих сургутских дворах дыра на дыре, можно пойти и обзавидоваться по адресу проспект Мира, дома 5 и 7. Там жители с 2015 года бились за ремонт территории, в итоге собрали документы, скинулись деньгами (называется – софинансирование) и теперь там работает техника. Денег надо не так уж много, порядка 10-20 процентов от сметы, главное – теперь будет ощущение, что свое, кровное. Может, дольше проживет. А другие дворы потихоньку выстраиваются в очередь – в мэрии готовых раскошелиться вместе с городом насчитали 40 штук. Беда в том, что со стороны города средства ограничены – в этом году выделено 33 млн. руб., хватит дворов на шесть-семь.

Мост устал

Еще одно уже рутинное летне-ремонтное мероприятие – перекрытие автомобильного моста через Обь. Он, болезный, который год перегружен. Говорить о строительстве дублера – все равно, что рассуждать о реконструкции Дома пионеров: все «за», но дальше по Медведеву. Наверное, когда мосту потребуется капитальный ремонт, тема второго моста обострится сама собой. Пока же ночные перекрытия не очень волнуют широкую общественность, можно продолжать делать вид, что проблемы не существует.

СНГ без страховки

Реконструкцию бизнеса проводит и Сургутнефтегаз. Это называется «избавление от непрофильных активов», кажется. В общем – продали одноименное страховое общество холдингу «Регион». Чего ждать дальше и ждать ли? Продажи СНГБ, НПФ, «слив» ЮТэйра? Любая крупная сделка слегка фраппирует рынок, а эта заставляет сургутян задуматься о том, к чему все движется в конечном итоге. Может, пора не дороги и мосты ремонтировать, а заворачиваться в белую простыню? Шутка. Еще не пора. Еще поремонтируем.

КШП чиновников питает

Между тем, чиновники городской администрации потихоньку приобщаются к правильному питанию. В нашем случае – недорогому и, надеюсь, съедобному. Комбинат школьного питания, как и обещано, приступил к работе в столовых на Энгельса, 8 и Восходе,4. Одно тревожит – сможет ли школьная котлета покрыть энергетические затраты работников умственного труда? Я бы, ей богу, выдавал двойную пайку. Черт с ней, с экономией бюджета, здоровье важнее.