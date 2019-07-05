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​Без середины

Две статьи на одну тему – норма, три – многовато, четыре – перебор, пять – троллинг. Да-да, хочу потроллить общественность на ресторанную тематику. Впрочем, на ресторанную ли?

Знаете, что для меня стало квинтэссенцией появления пресловутого среднего класса в отдельно взятом Сургуте? Появление и популярность той самой «Козловицы». Соответственно, ее (его?) издыхание – квинтэссенция умирания среднего класса.

Субкультуру развитых городов и стран формирует средний класс, отсталых – его отсутствие. «Козловица», пусть и сетевая, и передернутая с чешского аналога, была по-европейски продумана, лаконична, уютна и недорога. Аналог – парижские брассери (столик на столике), барселонские «тапочные» (тапас на палочке), дублинские пабы с липкой стойкой, римские траттории со скатертями в клеточку… Туда люди среднего класса, коих большинство, привычно ходят поколениями. Ходили бы и мы в наши трактиры, если бы эту субкультуру не вытравили, заодно с классовым обществом.

Появился капитализм, появилась «Козловица», но что-то пошло не так.

Нынче в России полно миллиардеров, хватает миллионеров, у офицеров по квартирам залежи денег. Но основная масса трудящихся обретается все на том же уровне «от зарплаты до зарплаты», средний же класс едва просматривается под микроскопом. Общепит всего лишь отражает образ жизни, в этом смысле взлет и падение «Козловицы» – отражение взлета и падения среднего класса в отдельно взятом Сургуте. Того класса, который мог бы делать подобным заведениям прибыль.

У нас на дорогах автомобили – либо «мерсы» с «крузаками», либо «гранты» с «приорами». Качественных авто среднего класса мало, они к нам даже не поставляются и уж тем более не собираются на российских заводах. Либо «Фольксваген Поло» и «Киа Рио», либо «БМВ». Вот сборку «Мерседеса» в Подмосковье недавно наладили. Понятно, что таможенные пошлины отсекли половину рынка, но на «Ламборгини Урсус» очередь все равно выстраивается.

В магазинах – либо трэш на пальмовом масле, либо дорогой натурпродукт. Недвижимость – либо панельки-человейники, либо «премиум» за забором. Образование – либо очень бесплатное, либо элитное. Медицина – туда же. Дальше можете продолжать сами. Понятно, что я несколько утрирую. Понятно, что зачастую весь или почти весь наш «премиум» – это тот же трэш в красивой обертке. А иногда даже обертка некрасива. Я, скорее, про тенденцию. Где среднее? Недорогое, но качественное? Если и было, то уходит, вместе со своей целевой аудиторией.

Поэтому и в общепите тот же пейзаж. Либо «рэсторан», либо фастфудно, шашлычно, дешево. Бизнес работает либо на богатых, либо на бедных, у первых есть деньги, вторых просто очень много. Все попытки в среднем сегменте обречены на дрейф либо к одному, либо к другому берегу. «Магнит» вместо «Феррума» – всего лишь иллюстрация процесса.

Почитайте предыдущий материал «ресторанной» тематики — почему в Сургуте все так плохо с общепитом.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 440, комментариев: 4


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 16:56
Нет такого понятия как "средний класс". Его придумали в период правления Рейгана. Есть богатые либо бедные! Все остальное от лукавого. Да была Козловица, была Франкония... Оба сгинули. Дело даже не в том что кто - то куда то исчез, дело в банальности: если забегаловки типа фасфуда и пивнушки стали предлагать качественнее свои продукты по приемлемым ценам. Надоело переплачивать за "понт". Вот скажи мне, чем отличается мороженное в КФС от мороженного в той же Козловице , наверное не самый удачный пример , возьмем пиво... Да ничем не отличается, просто цена разная, вот и все. Качество одинаковое, тогда зачем платить больше, если можно за те же деньги больше выпить? За понта? Если во всех даже дорогих ресторанах подают росбив, который приготовлен не по "стандарту": фуфел одним словом. Толк в этом продукте знаю и знаю место где его умеют правильно готовить, это не Сургут. А цену дерут как за настоящий...
Может устали горожане от того , что в обверке дорогой подают тот , что и в дешевом ?! Платить за понты? Почему я могу говорить о ресторанах, потому что в свое время давно это было был совладельцем в Новосибирске. "Ньюс кафе" и еще одного ресторана в Академгородке. В ресторане что важно: продукты, кухня, обслуживание .... Если один из этих критериев храмает - то это не дорогой ресторан.. а посредственный.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:14
Ну, и… каковы критерии среднего класса в Сургуте? Который «Козловицу» может себе позволить. Две руки, две ноги и доход?.. Сколько среднему сургутянину надо для счастья?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:16
Боюсь предположить, но думаю, как Шуре Балаганову.
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 17:53
Альберт, может ты знаешь сколько среднему сургутянину нужен доход в месяц, для полного счастья? А то никто не говорит. Толи секрет, толи столько, что сказать страшно.

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