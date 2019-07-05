​Без середины

Две статьи на одну тему – норма, три – многовато, четыре – перебор, пять – троллинг. Да-да, хочу потроллить общественность на ресторанную тематику. Впрочем, на ресторанную ли?

Знаете, что для меня стало квинтэссенцией появления пресловутого среднего класса в отдельно взятом Сургуте? Появление и популярность той самой «Козловицы». Соответственно, ее (его?) издыхание – квинтэссенция умирания среднего класса.

Субкультуру развитых городов и стран формирует средний класс, отсталых – его отсутствие. «Козловица», пусть и сетевая, и передернутая с чешского аналога, была по-европейски продумана, лаконична, уютна и недорога. Аналог – парижские брассери (столик на столике), барселонские «тапочные» (тапас на палочке), дублинские пабы с липкой стойкой, римские траттории со скатертями в клеточку… Туда люди среднего класса, коих большинство, привычно ходят поколениями. Ходили бы и мы в наши трактиры, если бы эту субкультуру не вытравили, заодно с классовым обществом.

Появился капитализм, появилась «Козловица», но что-то пошло не так.

Нынче в России полно миллиардеров, хватает миллионеров, у офицеров по квартирам залежи денег. Но основная масса трудящихся обретается все на том же уровне «от зарплаты до зарплаты», средний же класс едва просматривается под микроскопом. Общепит всего лишь отражает образ жизни, в этом смысле взлет и падение «Козловицы» – отражение взлета и падения среднего класса в отдельно взятом Сургуте. Того класса, который мог бы делать подобным заведениям прибыль.

У нас на дорогах автомобили – либо «мерсы» с «крузаками», либо «гранты» с «приорами». Качественных авто среднего класса мало, они к нам даже не поставляются и уж тем более не собираются на российских заводах. Либо «Фольксваген Поло» и «Киа Рио», либо «БМВ». Вот сборку «Мерседеса» в Подмосковье недавно наладили. Понятно, что таможенные пошлины отсекли половину рынка, но на «Ламборгини Урсус» очередь все равно выстраивается.

В магазинах – либо трэш на пальмовом масле, либо дорогой натурпродукт. Недвижимость – либо панельки-человейники, либо «премиум» за забором. Образование – либо очень бесплатное, либо элитное. Медицина – туда же. Дальше можете продолжать сами. Понятно, что я несколько утрирую. Понятно, что зачастую весь или почти весь наш «премиум» – это тот же трэш в красивой обертке. А иногда даже обертка некрасива. Я, скорее, про тенденцию. Где среднее? Недорогое, но качественное? Если и было, то уходит, вместе со своей целевой аудиторией.

Поэтому и в общепите тот же пейзаж. Либо «рэсторан», либо фастфудно, шашлычно, дешево. Бизнес работает либо на богатых, либо на бедных, у первых есть деньги, вторых просто очень много. Все попытки в среднем сегменте обречены на дрейф либо к одному, либо к другому берегу. «Магнит» вместо «Феррума» – всего лишь иллюстрация процесса.

Почитайте предыдущий материал «ресторанной» тематики — почему в Сургуте все так плохо с общепитом.