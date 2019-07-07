​Они уничтожают газоны Сургута. Проект СИА-ПРЕСС против автохамов «Эвакуируйте это!» — выпуск №7

Каждое воскресенье в полдень мы публикуем нашу еженедельную подборку фотографий с самыми вопиющими случаями наглой парковки в Сургуте. В этот раз в нее вошли снимки, снятые нашими читателями с 30 июня по 5 июля.

Все фото будут отправлены в ГИБДД и Контрольное управление администрации.

Присылайте нам свои фотографии «мастеров» парковки с указанием места, даты и времени съемки. Сделать это можно, отправив сообщение в нашу группу во «ВКонтакте» Новости Сургута ● СИА-ПРЕСС или на электронную почту suleymanova@siapress.ru.

Снимки на электронную почту редакции прислал сургутянин Федор. Они сделаны возле пр. Набережный, 41, 30 июня в 7:42.













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Автор фото тот же, как и адрес — пр. Набережный, 41. Только снимки от 5 июля. Время 7:57.





















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Жители многоэтажек через дыру в ограждении заезжают на газон между детским садом «Березка» на Университетской, 39 к.1 и паркингом. Фото от 5 июля. Сняты читательницей СИА-ПРЕСС Кариной Л. в 8.48.

















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Автор фото — корреспондент СИА-ПРЕСС Лилия Сулейманова. 5 июля в 8.40. Возле дома на Захарова, 27: «Этот автовладелец единственный, кто паркуется на газоне в этом дворе. Он уже «протоптал» место. Недостатка в парковочных местах у нас нет».





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Двор на Лермонтова, 2. Снимок читателя СИА-ПРЕСС Сергея Б., сделанный в 10 часов 5 июля.





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От читателя СИА-ПРЕСС Михаила К. Ленина, 33, 4 июля, 19 часов. К сожалению номер белой машины не читаем.





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Фото сделано нашим читателем Сергеем М. неподалеку от дома по улице Киртбая, 20. 4 июля в 20 часов.





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От читателя СИА-ПРЕСС Михаила К. 1 июля. 18.00. Магистральная, 36.





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«Это во дворе дома по адресу ул. 30 лет Победы, 62, рядом со входом в парк 32-го мкр-на, — написала в редакцию наша читательница Людмила О. — Вообще-то когда-то здесь был зеленый газон. Но за несколько лет систематической парковки от него ничего не осталось». Фото от 4 июля, в 21 час.













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