​В какую службу обращаться, если встретил на улице потерявшегося пожилого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

На этой неделе в СИА-ПРЕСС обратились двое мужчин — отец и сын, которые встретили на улице Островского потерявшегося дедушку. Он не мог назвать свое имя и вспомнить, где живет.

«Мы позвонили в службу 112, но там нам сказали, что нужно ждать сутки прежде, чем что-то можно будет сделать. Подскажите, куда нужно звонить и к кому обращаться за помощью?», — спросил сургутянин Алексей.

СИА-ПРЕСС связалось с управлением социальной защиты Сургута, где нас сразу соединили с начальником отдела реализации социальных программ Анжелой Дубовиковой (тел.: 8(3462)52-98-30).

Уже через несколько минут на Островского выехали специалисты, которые оперативно разобрались в ситуации и доставили дедушку домой.

В соцзащите нам рассказали, что так происходит каждый раз, когда поступает тревожный звонок от сургутян. «Сейчас, когда установились жаркие дни, важно действовать быстро, чтобы пожилой человек не заработал тепловой или солнечный удар», — заметила Анжела Дубовикова.

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Из прошлого ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, как поступить, если встретил на улице потерянного, невменяемого человека.

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