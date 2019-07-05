Узнала о том, что я бизнесвумен, когда мне предложили погасить полмиллиона долгов по налогам

На меня без моего ведома с 26 марта по 4 апреля прошлого года было открыто пять фирм в Москве. Права мои там ограничены: я директор, несу ответственность в случае чего, но закрыть их, остановить переводы и совершать другие операции я не могу.

Узнала о том, что стала бизнесменом, в июне 2018 года. Мне во «ВКонтакте» написал якобы сотрудник налоговой службы из Москвы. Он сообщил, что мне необходимо приехать и погасить более 513 тысяч рублей задолженности по налогам, или написать заявление на закрытие этих фирм. Я ответила, что ничего не открывала. Тогда в этот же день он выслал мне документ, подтверждающий, что я являюсь владелицей фирм. А также налоговую повестку от налоговой №46 из Москвы. Как оказалось, это был мошенник: долг по налогам нигде не отображался — ни в госуслугах, ни у налоговой Сургута. Но фирмы на меня действительно были зарегистрированы. Выяснилось, что их открывали по документам, в которых стояла моя подпись. Ее подделали. Документы заверял нотариус.

Я тут же поехала в УВД Сургута и написала заявление, что на меня открыли несколько компаний. В декабре 2018 года продублировала заявления по электронной форме. До сих пор ответа нет. В этом году, когда мы с другими пострадавшими девочками объединились в инициативную группу, я написала заявление в налоговую Москвы, чтобы там выяснили, каким образом мои фирмы были открыты. Также написала заявление в ОБЭП и в местную налоговую, чтобы они не регистрировали ничего от моего имени.

Еще на меня оформлены два микрозайма через интернет в 2015-2016 годах. Вообще их было семь, пять пропало, два остались — на 122 тысячи и 46 тысяч рублей. Отображаются в списке задолженностей в личном кабинете на портале госуслуг. Из-за этого приставами уже наложен арест на машину, и выписано решение на удержание 50 процентов с зарплаты. Пока не удерживают, так как наложен арест на автомобиль.

Я не знаю точно, откуда была слита информация. Мы оформляем детей в поликлинику, школы, детсады, оставляем свои паспортные данные и СНИЛС, сами ходим в больницы, МФЦ. Я брала кредиты в банках, у них тоже есть мои данные. Поэтому указать на кого-то конкретного я не могу.

Эта ситуация сказалась на моей семье. Я не могу взять ипотеку, оформить кредиты, так как испорчена кредитная история. Не могу даже в рассрочку купить мебель в квартиру или отправить детей в оздоровительный центр.

Планирую закрыть фирмы, восстановить кредитную историю, наверное, придется гасить задолженности. Ведь прошло уже полтора года, никто в произошедшем не разбирается, никому ничего не надо.

Историю экс-сургутянки Ольги Гаглоевой, на которую без ее ведома открыли 17 фирм в Москве, читайте тут.

Рекомендуем также прочитать материал СИА-ПРЕСС о том, как проверить, зарегистрированы ли на вас фирмы, и что делать, если да.

Если вы, как и наши героини, попали в подобные ситуации, и желаете рассказать о них, напишите об этом на электронную почту suleymanova@siapress.ru.

Фото: pereplan.pro