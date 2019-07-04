Порядок прежде всего!

В прошедшие выходные в Сургут пришло настоящее лето. Люди массово выехали на природу, к воде. Территория рядом с Грэсовским водохранилищем превратилась в большой стихийный пляж. Наши читатели часто обращаются по поводу того, что места отдыха сургутян на природе превращаются в мусорные свалки и с этим надо что-то делать.

В последние годы все больше людей понимают необходимость бережного отношения к окружающей среде. В местах массового отдыха людей в городских парках, окрестных лесах и на водоемах граждане, которые привыкли не убирать после себя мусор, сегодня чувствуют себя некомфортно. Волей-неволей им приходится следовать общим правилам. Вот так!

Это результат и наш с вами: общества, средств массовой информации. Конечно, мусора в наших лесах и на берегах водоемов еще много. При выездах на природу всегда тщательно убираю его за собой, в багажнике автомобиля для этого лежат прочные пакеты, а если вблизи находится оставленный чужой мусор, захватываю и его. И так делает все больше людей, и это здорово!

Наша северная природа очень строгая и сдержанная

Место, где нет мусора. Правда ведь здорово!

Вода в озере – прямо какой-то неземной вид. Кстати, в наших неглубоких озерах она уже успела прогреться.Берегите себя и окружающий мир!