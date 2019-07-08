Уважаемые жители Сургутского района, дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

В этот день мы не только вспоминаем о Петре и Февронии Муромских, чей брак - образец супружеской любви и верности. В этот день мы думаем о наших близких – тех, кто всегда поймет, поддержит, разделит с нами радости и печали.

Семья – важнейшая ценность в жизни человека. Именно в семье закладывается тот прочный фундамент, на котором строится вся наша дальнейшая жизнь. Именно в семье человек учится заботиться, любить, прощать. Здесь находит поддержку и понимание, видит искреннюю радость своим успехам.

В Сургутском районе немало примеров крепких и дружных семей. Особую признательность хочу выразить родителям в многодетных и приёмных семьях: ваша душевная теплота и сердечная щедрость достойны восхищения! Отмечу, что в Сургутском районе немало многодетных и приемных семей.

Хочу пожелать счастья молодым, недавно созданным семьям. Уважайте и любите друг друга, и тогда всё у вас получится!

Желаю всем здоровья, радости, домашнего уюта, долголетия! Берегите друг друга! С праздником!