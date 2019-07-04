​В Югре будут развивать экспорт медуслуг. Разбираемся, что это даст нашему региону и медучреждениям в частности

До конца 2024 года в медучреждениях Югры получат медицинские услуги свыше 1 700 иностранных граждан. Таким образом в регионе реализуется проект «Развитие экспорта медицинских услуг.

Для увеличения потока иностранных пациентов в округе будет создан специальный интернет-портал с полной географией медицинских услуг. «Он позволит иностранным гражданам выбрать необходимое направление лечения и получить путевку в нужную для него клинику», — сообщается на сайте правительства Югры.

Отметим, что реализация проекта поможет в развитии сервисных пациентоориентированных технологий в Югре, привлечет в регион инвестиции, так как медуслуги для иностранцев будут платными.

Пилотными площадками для развития экспорта медуслуг в Югре стали пять крупнейших клиник региона, четыре из которых находятся в Сургуте: Перинатальный центр, Окружной кардиодиспансер, Травматологическая больница и Сургутская ОКБ.

Окружной кардиодиспансер

В 2018 году в Окружном кардиодиспансере прошли лечение (за счет личных средств или по полису ДМС) 274 иностранных пациента: трое в стационаре, 271 — в поликлинике). За шесть месяцев этого года в рамках экспорта медуслуг в ОКД обратились 271 иностранцев (трое получили медпомощь в стационаре, 268 — в поликлинике).

Наиболее популярные услуги: консультации кардиолога, невролога, эндокринолога; диагностические и лабораторные исследования (УЗИ сердца, электрокардиограмма, биохимия крови). Как рассказали СИА-ПРЕСС в окружном кардиодиспансере, основными получателями услуг в рамках медтуризма стали жители Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. Также за медпомощью в учреждение обращалось несколько человек из Китая.

«Выход на иностранный рынок предоставления медуслуг будет способствовать развитию сервисных пациентоориентированных технологий, привлечению инвестиций в эту отрасль, — пояснила СИА-ПРЕСС главный врач Окружного кардиологического диспансера, администратор регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Ирина Урванцева. — Кроме того, учитывая, что реализация проекта экспорта медуслуг подразумевает и развитие сопутствующего сервиса (транспорт, проживание, услуги переводчика, культурная программа для иностранного пациента и тех ,кто его сопровождает и так далее), продвижение экспорта медуслуг в округе не только придаст более динамичное развитие системе регионального здравоохранения, но и повысит эффективность смежных отраслей, таких как гостиничный бизнес, экологический и событийный туризм».

Сургутская травматология

Заместитель главного врача Сургутской клинической травматологической больницы Светлана Алиева рассказала СИА-ПРЕСС, что в Травматологии иностранцам уже оказываются медуслуги, но это пока нельзя назвать медтуризмом: «В настоящий момент в травматологии иностранцы могут платно пройти плановое или бесплатно экстренное лечение. В этом году медуслуги были оказаны 100 гражданам других государств. Пока это самообращение, которое нельзя назвать медицинским туризмом».

Специалист пояснила, что после того, как заработает региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг», в первую очередь будет создана информационная составляющая проекта: «Медучреждения будут пропиарены, турфирмы будут о нас знать, появятся турпакеты с медуслугами, — сообщила Алиева. — Вот тогда поток изменится, и в Травматологии нужно будет выделять отделение платных услуг. Так права наших граждан не будут ущемлены по времени ожидания приема врачами. С изменившимся потоком мы справимся. Хотя я считаю, что он не сразу резко скакнет вверх, а будет постепенно возрастать».

Сургутская ОКБ

В Сургутской ОКБ тоже идет работа по реализации проекта развития медтуризма. Так, например, специалисты учреждения приняли участие в пяти круглых столах, посвященных тематике, и в международном форуме, а в мае этого года в СОКБ прошел инфотур для представителей туристических операторов и СМИ. Заместитель главного врача Сергей Колесников презентовал гостям возможности предоставления диагностических и лечебных услуг иностранцам.

«Внедрена система мониторинга статистических данных по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении. За 2019 год (с 1 января по 4 июля) в приемные отделения СОКБ обратилось за медицинской помощью 836 иностранцев. За 2018 год — более 2500 тысяч иностранцев получили медицинскую помощь амбулаторно и в условия круглосуточного стационара, — сообщил СИА-ПРЕСС Колесников, также, как и коллеги отмечая, что выход на иностранный рынок предоставления медуслуг способствует развитию сервисных пациентоориентированных технологий, привлечению инвестиций. — В данном случае медицина — это привлекательный и успешный бизнес-проект».

Фото: И. Швец