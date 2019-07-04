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В Сургутском художественном музее проходит выставка работ Шишкина, Куинджи и Серова

Сургутский художественный музей представляет выставку «Искусство объединяет!». Это знаковый выставочный проект собрания коллекций трех уральских художественных музеев: Музейного комплекса имени Словцова, Екатеринбургского и Сургутского художественных музеев. Здесь представлены уникальные работы русских художников XIX–XX вв таких, как Иван Шишкин, Архип Куинджи, Валентин Серов, Константин Коровин, Борис Кустодиев.

Выставка подкреплена таким новшеством, как гид дополненной реальности. Для этого необходимо скачать приложение на смартфон. Под всеми картинами есть значок, на который зритель может направить камеру и познакомиться с произведением искусства ближе. Например, благодаря этой функции можно узнать историю создания картины, уникальные особенности костюмов, в которые одеты персонажи, и быт, изображенный автором на полотне.

Научный сотрудник Сургутского художественного музея Юлия Прокопенко рассказала о выбранных картинах подробнее:

«Вы видите две работы художника Константина Коровина: «Парижский бульвар» и «Летний пейзаж. Охотино». Первая картина написана в импрессионистической манере. Очень живой, очень энергичный мазок. Художнику удалось показать атмосферу ночного Парижа. Несмотря на то, что люди не прописаны отдельными мазками, мы можем увидеть, что улица наполнена людьми, светом от витрин.

Вторая работа художника демонстрирует нам небольшой деревянный дом, который располагается среди зелени окружающих его деревьев. Охотино — это одно из любимых мест художника. Здесь мы видим небольшой деревенский сюжет. Если говорить о живописи, внимание падает на изображение зелени. Художник использовал невероятное количество одного и того же оттенка зеленого цвета».

«Поговорим о Куинджи, — продолжил пресс-секретарь музея Антон Ситдиков. — Мы с гордостью представляем его произведение. Художника называют мастером оптики, иллюзии. Сама по себе картина «Привал чумаков в степи» очень темная, но благодаря оптическому эффекту, картина словно светится изнутри, присутствует внутреннее сияние. Художник производит невероятное впечатление на публику».

Шишкин – гений реалистического пейзажа. На выставке представлена его картина «Ели, освещенные солнцем». «Несомненно Шишкин — это непревзойденный мастер леса», — говорит Юлия Прокопенко. — Мы видим, как тщательно проработана кора у деревьев, насколько прозрачно изображен папоротник. Нежная-нежная травка, которая на первом плане, позволяет увидеть ту землю, на которой она растет. Работы этого художника можно рассматривать очень долго и, конечно же, восхищаться ими».

Особая атмосфера витает на выставочной площадке: много воздуха, пространства, установлен определенный температурный режим. «Температурно-влажностный режим и система охраны послужили тем толчком, что коллекция такого уровня попала в Сургутский художественный музей. То есть не каждая выставочная площадка согласится на экспонирование своих произведений (а в основном это масло) в каких-то условиях, которые непригодны для этого материала. Художественный музей отвечает всем требованиям и благодаря этому мы можем из года в год радовать сургутян коллекциями такого уровня, — отметил Антон Ситдиков.

Выставка «Искусство объединяет» подарит посетителям содержательную встречу с подлинными произведениями искусства. Сургутян приглашают посетить ее до 25 августа 2019 года.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 234, комментариев: 0


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