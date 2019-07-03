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​Бедные сургутяне

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За последние дни на нашем портале вышло несколько блогов, наводящих на грустные мысли о благосостоянии и качестве жизни сургутян. Владимир Болотов рассказал, как на месте неплохого ресторана Ferrum появилась «Пятерочка», Тарас Криштанович насчитал шесть пивных «разливушек» в одном жилкомплексе «Возрождение», моя коллега Настя Семихатских выяснила, что возле Дома пионеров планировалась стройка ресторанного комплекса, но владелец передумал делать статусный общепит, и теперь там будет KFC.

В нашей стране с высокой «кухонной» культурой (мы предпочитаем больше готовить и есть дома, далеко не в каждой стране мира так) походы в кафе и рестораны – это в какой-то степени роскошь. И я прекрасно понимаю, почему сургутяне по большей части отказываются от этой роскоши – дело в том, что средний житель нашего города далеко не так обеспечен, как это выглядит в многочисленных мифах о «богатых нефтяниках», в то время как общепит в Сургуте, мягко говоря, сильно не дешев.

Так было не всегда. Пример: в почившую ныне «Козловицу» в 2013 году было не так просто попасть вечером в пятницу или субботу, нужно было забивать стол заранее. И так было во многих местах в городе. Сейчас, насколько я себе представляю, подобной популярностью обладает разве что People's (поправьте в комментариях, если ошибаюсь). А вот с 2014 года, когда началось усиленное вставание с колен вкупе с черной полосой экономики, общепит в Сургуте посыпался. Просто потому, что деньги в карманах начали таять буквально в два раза быстрее, чем раньше – куда там по ресторанам шастать? Вот народ и перебрался в разливушечные, где набирает на вечер пива для домашнего потребления.

Интересно, что в Тюмени ситуация иная: тут очень много разных кафе и ресторанов (правда, пивных разливушек тоже огромное количество), и все они пользуются популярностью. Хотя некоторые уходят с рынка, но вместо них вырастают новые – чтобы в центре Тюмени закрылся знаковый и популярный ресторан, а на его месте появилась какая-нибудь «Пятерочка» – немыслимо. Возможно, дело в ценовых категориях – по моим прикидкам, средний ресторан в областной столице примерно в 1,5-2 раза дешевле, чем аналог в Сургуте.

Вот и получается, что тюменцы, которые на самом деле не особо беднее сургутян, радостно бегают по многочисленным кафе и ресторанам, а в «нефтяной столице» общепит переживает явный застой.

Что делать? Мне кажется, что лучшим решением было бы снизить все зависящие от города и региона налоги для предприятий общественного питания. Это позволит им снизить цены, привлечь посетителей, развиваться и жить нормально. Общепит – прекрасный тип бизнеса, который формирует среду, создает атмосферу, человеческие сообщества, улучшает впечатление о городе. Только, пожалуйста, отбросьте ханжеские тезисы по типу «они спаивают наших людей, чего им налоги понижать» – люди наши прекрасно справятся со спаиванием себя через пивные разливухи или водку из-под полы в придомовом киоске, явно лучше дать им альтернативу в виде посещения приличных заведений и культурного времяпровождения в социуме.

Это я пока говорю только о простейшем виде досуга – все-таки поесть в компании является одной из базовых исторических привычек человека. Нужно развивать и множество иных видов досуга – культурный, спортивный, социальный – тут непочатый край работы по обогащению сургутян новыми занятиями, которые удовлетворили бы горожан в плане доступности и качества. Но если развить ресторанную культуру – это уже будет огромный прыжок вперед для бизнеса, города и его жителей.


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Сегодня в 15:28, просмотров: 461, комментариев: 2


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 16:10
Дело даже не в желании развивать или прививать, а в самих жителях, нас с Вами! Допустим взять сетевые кфс и еже с ними. Там обслуживание, цена и месторасположение. Все гармонизовано. Не скажу что это полезно, но два фактора: цена и скорость обслуживания. Приведу пример, зашел сегодня в одно кафе, ждал мин 20 пока подойдет официант принять заказ! Он подошел, промычал невнятное, встал и ушел я. Так наше родное обслуживание в тех что открыты не по франшизе, сами доморощенные.
Про цену молчу, потому что все заложено туда : высокая аренда, стоимость продуктов и естественно не малая з/п работников. если так брать на круг то один работник "стоит" в среднем работодателю в 36 тысяч. Сразу да определенной категории комментаторов, минимальная з/п в округе 24т с капейками + ндфл + фсс-пфр примерно 45-50% от з/п. Конечно можно понять ........... с округа им отчеты нужны, а что делать предпринимателям или просто небольшим фирмам? Если работник не зарабатывает столько или нет той выручки?
Аренда - разговор отдельный, крупные берут и сразу снижают цену а мелким ее задирают в отместку арендодатели....
И последние ,жадность, накрутить по больше и быстрее отбить деньги вложенные...Пресловутый инвестиционных климат. Когда отрувают кафе новы и рестораны, это ведь не учитывают те кто про него говорит и вещает в городе и округе. Для них инвестиции это сотни миллионов . А для предпринимателя даже миллион - это тоже инвестиция! Так вот до тех пор пока не спустятся с небес на бренную землю что губернатор что пан-голова и не дойдет до них что даже открытие маленького предприятия - это и есть инвестиции то и будет плохо с тем же общепитом!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:10
Смутные сомнения одолевают сургутян – не пора ли валить. В Тюмень… там рестораны дешевле.

Если не валить, то что делать? Нет, конечно не бороться за рост доходов. Эта тема запретная. Надо что-то сделать, чтоб рестораны дешевше были. Тогда жизь наладится. Странный какой-то подход к благосостоянию граждан, от обратного.

Ехали медведи
На велосипеде.

А за ними кот
Задом наперёд.

Видать государственная политика такая: чем бы граждане не маялись, лишь бы денег не просили.

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