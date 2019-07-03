​Бедные сургутяне

За последние дни на нашем портале вышло несколько блогов, наводящих на грустные мысли о благосостоянии и качестве жизни сургутян. Владимир Болотов рассказал, как на месте неплохого ресторана Ferrum появилась «Пятерочка», Тарас Криштанович насчитал шесть пивных «разливушек» в одном жилкомплексе «Возрождение», моя коллега Настя Семихатских выяснила, что возле Дома пионеров планировалась стройка ресторанного комплекса, но владелец передумал делать статусный общепит, и теперь там будет KFC.

В нашей стране с высокой «кухонной» культурой (мы предпочитаем больше готовить и есть дома, далеко не в каждой стране мира так) походы в кафе и рестораны – это в какой-то степени роскошь. И я прекрасно понимаю, почему сургутяне по большей части отказываются от этой роскоши – дело в том, что средний житель нашего города далеко не так обеспечен, как это выглядит в многочисленных мифах о «богатых нефтяниках», в то время как общепит в Сургуте, мягко говоря, сильно не дешев.

Так было не всегда. Пример: в почившую ныне «Козловицу» в 2013 году было не так просто попасть вечером в пятницу или субботу, нужно было забивать стол заранее. И так было во многих местах в городе. Сейчас, насколько я себе представляю, подобной популярностью обладает разве что People's (поправьте в комментариях, если ошибаюсь). А вот с 2014 года, когда началось усиленное вставание с колен вкупе с черной полосой экономики, общепит в Сургуте посыпался. Просто потому, что деньги в карманах начали таять буквально в два раза быстрее, чем раньше – куда там по ресторанам шастать? Вот народ и перебрался в разливушечные, где набирает на вечер пива для домашнего потребления.

Интересно, что в Тюмени ситуация иная: тут очень много разных кафе и ресторанов (правда, пивных разливушек тоже огромное количество), и все они пользуются популярностью. Хотя некоторые уходят с рынка, но вместо них вырастают новые – чтобы в центре Тюмени закрылся знаковый и популярный ресторан, а на его месте появилась какая-нибудь «Пятерочка» – немыслимо. Возможно, дело в ценовых категориях – по моим прикидкам, средний ресторан в областной столице примерно в 1,5-2 раза дешевле, чем аналог в Сургуте.

Вот и получается, что тюменцы, которые на самом деле не особо беднее сургутян, радостно бегают по многочисленным кафе и ресторанам, а в «нефтяной столице» общепит переживает явный застой.

Что делать? Мне кажется, что лучшим решением было бы снизить все зависящие от города и региона налоги для предприятий общественного питания. Это позволит им снизить цены, привлечь посетителей, развиваться и жить нормально. Общепит – прекрасный тип бизнеса, который формирует среду, создает атмосферу, человеческие сообщества, улучшает впечатление о городе. Только, пожалуйста, отбросьте ханжеские тезисы по типу «они спаивают наших людей, чего им налоги понижать» – люди наши прекрасно справятся со спаиванием себя через пивные разливухи или водку из-под полы в придомовом киоске, явно лучше дать им альтернативу в виде посещения приличных заведений и культурного времяпровождения в социуме.

Это я пока говорю только о простейшем виде досуга – все-таки поесть в компании является одной из базовых исторических привычек человека. Нужно развивать и множество иных видов досуга – культурный, спортивный, социальный – тут непочатый край работы по обогащению сургутян новыми занятиями, которые удовлетворили бы горожан в плане доступности и качества. Но если развить ресторанную культуру – это уже будет огромный прыжок вперед для бизнеса, города и его жителей.