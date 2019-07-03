Вот чего сургутяне на самом деле хотят, или, скорее, могут себе позволить: взять пивка, а может и водочки, и пить дома

Картина маслом! Новый жилищный комплекс с громким названием «Возрождение», на расстоянии 100 метров насчитал шесть алкомаркетов, ШЕСТЬ!!! Это еще не считая «Магнита». Что самое смешное: вечером вторника они все отнюдь не пустовали. Бизнес, как известно, идет от потребностей потребителя, спрос рождает предложение.

Пару дней назад Владимир Болотов написал текст о том, что у нас на месте некогда очень популярного ресторана теперь открыли «Магнит». Ну да, вот чего люди хотят, или, скорее всего могут себе позволить: взять пивка, а может и водочки, и спокойно попить дома.

Что странно: например, в той же Москве количество ресторанов и кафе за последние годы выросло кратно, и качество в этих заведениях теперь не то что не уступает заграничным, но все чаще гораздо лучше.

Наш же Сургут хоть и который год пытается стать городом регионального значения, по сути, остается вахтовым поселком или одним большим спальным районом. Где человек, придя с работы, уставший и выжатый, как лимон, хочет и может лишь принять на грудь, послушать Малахова или Киселева и спокойно уснуть, зная, что «у них там, еще хуже».

Ну а те, кто не любитель алкоголя, вечером сбиваются в стаи и накручивают круги по практически единственному в городе парку «за Саймой», потому как деться особо некуда.

Вчера объехал на велосипеде почти весь город — он, мягко говоря, совсем не дружественный к велосипедистам, пешеходам или людям с колясками. Собянина хоть и ругают москвичи, но, не знаю, как живется в столице, а вот гулять в ее центре одно удовольствие.

Остается надеяться на молодежь! Может они когда то изменят наш город.

Почитайте еще блог депутата думы Сургута Владимира Болотова с его мнением о закрытии одного из известных ресторанов города.

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