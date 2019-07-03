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Вот чего сургутяне на самом деле хотят, или, скорее, могут себе позволить: взять пивка, а может и водочки, и пить дома

Что странно: например, в той же Москве количество ресторанов и кафе за последние годы выросло кратно

Картина маслом! Новый жилищный комплекс с громким названием «Возрождение», на расстоянии 100 метров насчитал шесть алкомаркетов, ШЕСТЬ!!! Это еще не считая «Магнита». Что самое смешное: вечером вторника они все отнюдь не пустовали. Бизнес, как известно, идет от потребностей потребителя, спрос рождает предложение.

Пару дней назад Владимир Болотов написал текст о том, что у нас на месте некогда очень популярного ресторана теперь открыли «Магнит». Ну да, вот чего люди хотят, или, скорее всего могут себе позволить: взять пивка, а может и водочки, и спокойно попить дома.

Что странно: например, в той же Москве количество ресторанов и кафе за последние годы выросло кратно, и качество в этих заведениях теперь не то что не уступает заграничным, но все чаще гораздо лучше.

Наш же Сургут хоть и который год пытается стать городом регионального значения, по сути, остается вахтовым поселком или одним большим спальным районом. Где человек, придя с работы, уставший и выжатый, как лимон, хочет и может лишь принять на грудь, послушать Малахова или Киселева и спокойно уснуть, зная, что «у них там, еще хуже».

Ну а те, кто не любитель алкоголя, вечером сбиваются в стаи и накручивают круги по практически единственному в городе парку «за Саймой», потому как деться особо некуда.

Вчера объехал на велосипеде почти весь город — он, мягко говоря, совсем не дружественный к велосипедистам, пешеходам или людям с колясками. Собянина хоть и ругают москвичи, но, не знаю, как живется в столице, а вот гулять в ее центре одно удовольствие.

Остается надеяться на молодежь! Может они когда то изменят наш город.

Почитайте еще блог депутата думы Сургута Владимира Болотова с его мнением о закрытии одного из известных ресторанов города.

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Сегодня в 12:38, просмотров: 560, комментариев: 16


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 12:58
В точку.
Я тоже надеюсь на молодежь. На то, что она отсюда свалит и будет жить нормально
6xz34e
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Сегодня в 13:16
Уважаемый Тарас!В моем понимании,если "бизнес" не приносит прибыли,нужно его закрыть.Простите,я вообще в этом вопросе -НОЛЬ.Я всего лишь озвучила свое мнение.В связи с этим я хочу напомнить замечательную фразу Владимира Болотова,который говорил,что у людей деньги на ипотеку,квартплату и что-то покушать!!!Так живет большинство сургутян.Он на ДУМе это сказал,когда обсуждали очередное повышение тарифов ЖКХ и верстали бюджет ЗАГСа,где он зачеркивал праздник яйца, удешевляя затраты.Я лично не понимаю,что жители потеряли от закрытия ресторана.А вот обсудите.что нет велодорожек.Сама я катаюсь на объездной-от Черного Мыса до Сити Молла-и думаю,взял бы "Сибпромстрой" и "Север Строй"-и сделали бы для людей,любящих спортивные прогулки.велодорожки!Движение -это жизнь!
Сергей Б
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Сегодня в 13:53
Молодежь так-то может изменить Сургут. Если наденут желтые жилеты и начнут громить, пока зарплату раза в три не поднимут. Тогда как в Москве заживут.
Taras Krishtanovich 6xz34e
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Сегодня в 14:03
Нет не то чтоб велодорожек, но и тротуары сделаны таким образом, будто их враги проектировали. Впрочем такое можно сказать и о всём городе. Нет ни центра, не ядра города, разрозненные районы без единой концепции, стиля и идеи. Кучерявый блогер приехал в Сургут, поумничал и уехал, а нам тут жить. Стратегию что то пишут, заседают, даже я пару раз был. Но выгоды от этих стратегий, пока получают лишь крупные застройщики, засовывая в эти концепции свои интересы. Я не против, пусть люди зарабатывают деньги, но можно же при этом вкладывать и в город. Богданов, всю дорогу инвестирует в наш город, знаю многих лично, кто тоже часть своих доходов тратит на благие дела. Но без единой стратегии на развитие города, каши не сварить. Ну а малый бизнес будет искать где выгода. А выгода, как мы видим, пока лишь в алкоголе да аптеках, которые по своему количеству догоняют пивнушки. Такой у нас народ, бухают и лечатся.
Taras Krishtanovich Сергей Б
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Сегодня в 14:09
Думаю, не в зарплатах дело. Недавно был в Туле. Не самый богатый город и уж точно там зарплаты ниже. Не поленился, зашел ни их сайт, бюджет города Тула, 16 миллиардов. Сургута, 27 миллиардов. В Туле около 500 тысяч, получается на душу населения, наш бюджет больше почти в два раза. Но при этом Тула, приятный и ухоженный город, с дружелюбной средой. Отреставрированный кремль, сделали набережную в европейском стиле с прогулочными зонами и малыми архитектурными формами. Открыли арт пространства, где вечером тусит молодёжь.
Не в деньгах тут дело! Дело в головах. Все у нас типа временщики. Хотя каждый прожил тут по 10 лет и более, но при этом мало кто хочет здесь остаться.
Сергей Б Taras Krishtanovich
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Сегодня в 14:25
Тула на туристах сколько может выжимает. Совсем другой город. Определитесь с чем сравнивать.

А так-то да, в Сургут приехали за туманом и за запахом тайги.

Taras Krishtanovich Сергей Б
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Сегодня в 14:30
При чем тут туристы?!? Город то благоустраивается за счёт бюджета. У нас то тоже туристов теперь не мало. Сургут стал популярен в плане шопинг туризма. К нам теперь едут почти со всего округа на выходные. И едут тратить деньги. Тут бы им и предложить разнообразие. Но нннееет.
Сергей Б Taras Krishtanovich
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Сегодня в 14:33
Лучше Сургут с Лас-Вегас сравните. Что делают деньги. Недавно по дискавери смотрел. Там постоянно сносят старое и строят новое, прям районами. Пипец, шедевр архитектурной мысли, логистики и мастерства рабочих.
Сергей Б Taras Krishtanovich
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Сегодня в 14:34
Ищите деньги. А не женщину…
Taras Krishtanovich Сергей Б
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Сегодня в 14:48
Сергей, был в Вегасе пять раз. Поверьте, не самый прекрасный город на земле. ;) это город фейк. Не хотел бы я, чтоб Сургут на него был похож.
У нас есть все возможности стать приятным городом для проживания. Вопрос только, воспользуются ли власть имущие этой возможностью.
Мудрец
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Сегодня в 15:36
Автор свалил всё в кучу. Причем тут Москва, Тула и Сургут? Москве и Туле сколько лет? А сколько Сургуту? Только не говорите, что якобы 400)) Реально, пока нефть не нашли это и не город был. Но! Говорить, что сейчас Сургут - всего лишь вахтовый поселок, жители, которого мечтаю, что бы только после работы пивка, водочки попить под шансон - это ж как надо не уважать людей и город?!!! Ну да, в Москве и Туле сплошь интеллигенция живет, а эти города быдла не видели отродясь. Быдло, маргиналы и люмпены есть везде! И в Сургуте и в Лас-Вегасе, и в Москве и в Туле. и неизвестно ещё, где их больше. А точке общепита на любой вкус и кошелёк в Сургуте, на сегодняшний день, слава Богу хватает! И даже открываются всё новые. И это прекрасно. А уж те, которые "почили в бозе", так им надо не государство пенять, а на себя.
Сергей Б Taras Krishtanovich
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Сегодня в 15:49
В Вегасе и не живут. Туда деньги оставлять едут. А в Сургут, с его замечательным климатом и недостатком кислорода, за деньгами едут. В этом его приятность, пока что. И нужен Сургут власть имущим как рабочий поселок. Немного денег, немного комфорта, на грани, чтоб не разбегались.

Вот университетский кампус не строят же. Чтоб долина. А ведь федеральная программа есть по кампусам. Чтоб и знания сила, и деньги. Красноярск казали, там для студентов целый городок отстроили по этой программе. А то, иногородним и иностранным студентам жить негде. Тоже бизнес. И повышение уровня и статуса образования. Чем выше, тем привлекательней.

А вы говорите рестораны давай.
Taras Krishtanovich Мудрец
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Сегодня в 16:29
Не сваливал я кучу. А это одна и та же куча! Вы просто не видите связей. Сургут конечно не Париж. Я сравнил с Тулой, город по численности близкий к нашей. Не знаю, чем вы занимаетесь в жизни, но я немного разбираюсь в циферках. И скажу вам, что содержание старинного города и реконструкция архитектурных памятников, стоит немного дороже чем приведение в порядок построек нашего времени. А сравнивал я с Тулой, не случайно. Потому как вижу тенденцию на изменения в этих городах. Да, у нас настроили кучу ТРЦ и муравейников. Но никто не позаботился об инфраструктуре. Строители увековечивали свою жадность, шпигуя город тысячимиэтажками без нормальных стоянок, инфраструктуры и зонирования. Власть же потворствовала и потворствует этому. Нужно было планировать город, исходя из разумных потребностей. А у нас гнались за сдачей квадратных метров. Никто не думал на перёд о школах, дет садах, поликлиниках, местах отдыха. И понятное дело, что мы теперь стали похожи на один большой спальный район. Где у людей функция, работать, пить и спать. Среда формирует личность.
Например человек родился в Италии, что он видит вокруг себя? Кругом красиво и ухожено. И что видит сургутянин? Я не могу выложить фото, думаю вы и сами имеете глаза. Тула тоже не пример для подражания, но там потрудились хоть центр сделать приличным. И я был там, и видел что молодёжь там другая, более позитивная что ли и креативная.
Да что там молодёжь, я сам был там три дня, и задумался, что в таком городе, возможно, я хотел бы жить. Наверное там пивнушек тоже хватает, но впечатление от города иное.
Taras Krishtanovich Сергей Б
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Сегодня в 16:34
Да, климат мы исправить не можем. А вот сделать город дружелюбней к жителям, да. И это не сложно. И даже не требует дополнительных вливаний особых. Просто проектируя город, нужно думать о его горожанах. Концепт должен быть.
Кампус вроде планируют. Нужная вещь. Вопрос конечно как это всё реализуют.
Сергей Б Taras Krishtanovich
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Сегодня в 17:18
Ну, его никто не проектирует, этот город. Почти все участки распроданы застройщикам и девелоперам. Рыночная экономика, как карта ляжет.

йося
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Сегодня в 17:40
"Остается надеяться на молодежь! Может они когда то изменят наш город."
А теперь внимание вопрос, КАК?
Если оно ,разу же получают свинобыдлячье воспитание, если у среднестатистического сургуча после вахты, смены купить пивас и забухать, а предел мечтаний на палец "гайку" да потолше, на бриту бошку норковую кепку и крузак двухсотый, но это пол беды, а что сделала власть что бы, поднять, уровень!?, не раз слышал, да им че не делай им все не интересно, такгде ж все таки собака порылась, или сургучи такие отстойные, или те кто должны создавать условия нихренашеньки не делают, или все вместе?

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