​Сургутянам дадут 25 миллионов рублей из бюджета на улучшение города. Как побороться за эти деньги и что на них можно сделать?

Один из победителей «Бюджета Сургута онлайн» — проект «Музей под открытым небом». Он реализуется прямо сейчас. Фото О. Сидоровой

25 миллионов рублей из проекта «Бюджет Сургута онлайн» будут распределены на инициативы жителей по улучшению города. Принять участие в конкурсе может каждый желающий, была бы идея. Так, например, по итогам конкурса в прошлом году в Сургуте появились топиарная композиция «Я люблю Сургут», сквер «Театральный», «Народная тропа». Прямо сейчас полным ходом идет реализация проекта «Музей под открытым небом», о котором мы писали недавно.

СИА-ПРЕСС разбирался, как это работает, как побороться за деньги и что на них можно сделать.

Как работает «Бюджет Сургута онлайн»?

Прежде всего организовывается сбор инициатив. Подать заявку может любой житель города через электронную почту ответственного органа (департамента финансов администрации города) либо через бумажные носители в ТОС по месту жительства. Затем идет отбор инициатив специально созданным Народным советом, в число которого входят жители города. После отобранные проекты выставляются на открытое голосование всех сургутян на базе муниципального портала «Бюджет для граждан». Последняя стадия – реализация инициатив. Деньги на эти цели зарезервированы в бюджете города. В 2019 году на это заложено 25 млн рублей, в прошлом году было меньше – 15 млн рублей.

Насколько проект популярен у сургутян?

Интерес сургутян к проекту возрастает – так, если в 2017 году в голосовании за инициативы приняло участие 3 тыс. жителей, то в 2018 году число проголосовавших составило порядка 20 тысяч. Практический результат проекта – 9 инициатив граждан реализованы в 2018 году. В 2019 году отобрано 10 инициатив.

Какие проекты будут реализованы в 2019 году?

Одна идея, победившая на конкурсе 2018 года, воплощена в жизнь – в день защиты детей на территории МАУ «Парк культуры и отдыха» проведена городская профилактическая акция против выпадения детей из окон «Ангел-Хранитель».

Следующими ближайшими по сроку реализации инициативами являются «Организация кинотеатра под открытым небом» (август) и «Музей под открытым небом» (роспись художниками фасадов зданий и сооружений города). К слову, эта инициатива реализуется прямо сейчас. Готовые работы уже можно увидеть на стенах трансформаторных подстанций во дворах домов по ул. Мунарева 4, Югорской 33 и Взлетный 2. К сентябрю изменится внешний облик 14 технических помещений.

«Посадка деревьев на территории спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров»;

«Устройство искусственного травяного покрытия футбольного поля на территории спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров»;

«Покраска и монтаж архитектурной подсветки моста, соединяющего полуостров СУРГУ и ИКЦ «Старый Сургут»;

«Создание рекреационной зоны отдыха между стенами колумбария»;

«Пешеходная аллея в 45 микрорайоне»;

«Благоустройство сквера «Геологоразведчиков» в 27 микрорайоне»;

Обустройство многофункционального террасного настила в парке «За Саймой».

Есть какие-то ограничения по направлению проектов?

Остальные семь инициатив запланированы к завершению к октябрю 2019 года:

Да. Проект имеет ограничение по стоимости (не дороже 5 млн. рублей) и сроку реализации (не более двух лет). Проект не должен ущемлять права и свободы остальных жителей города, а также не должен быть направлен на извлечение материальной прибыли его инициаторами.

Не всегда инициативу возможно реализовать именно в том формате и на территории, предложенных гражданином (тут вступают в силу такие нюансы, как право собственности на территорию и так далее). В этом случае представители администрации вступают диалог с инициатором проекта и прорабатывают альтернативные варианты реализации.

Есть еще такая проблема: многие предлагаемые сугутянами проекты по сути являются «благоустроительными», и поэтому могут пересечься с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды». Так что, если ваша идея касается благоустройства, лучше проконсультироваться со специалистами, курирующими «Бюджет Сургута онлайн» в департаменте финансов.

Где можно подробнее узнать об этой программе?

Все информационные, графические материалы, новости, результаты отбора и реализации проекта «Бюджет Сургута Онлайн» размещены в сети. Организована «горячая» консультационная линия в департаменте финансов по телефону 8(3462)52-23-72.

Что нужно, чтобы попасть на конкурс 2019 года?

1. Перейти на официальный сайт «Бюджет Сургута онлайн».

2. Выбрать нужную вам вкладку: «Предложи свой проект в бюджет города».

3. Внимательно изучить всю предоставленную во вкладках информацию, сформулировать свой проект и подать на рассмотрение.

4. Следить за новостями и после завершения процедуры отбора «Народным советом» принять участие в голосовании за лучшие проекты (вкладка «Голосования»)