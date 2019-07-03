​Сургутяне получают подозрительные письма о поверке счетчиков. Как отличить настоящие извещения от поддельных?

Жители Сургута находят в своих почтовых ящиках «странные безадресные извещения», в которых «Центральная служба учета ресурсов Сургута» предлагает поверку счетчиков. При этом компания предупреждает, что работы необходимо провести с 17 июня по 8 июля. Примечательно, что в прошлом году идентичные извещения рассылала некая «Единая городская служба по учету водоснабжения». Как отличить настоящее извещение коммунальщиков от попытки обманом вытащить из вас деньги за непонятную услугу – разбирался СИА-ПРЕСС.

Как отличить поддельную листовку от настоящего извещения?

Есть несколько способов распознать рекламный буклет о необходимости поверки счетчиков, который выдают за официальное оповещение:

1.Подлинный документ обязательно должен быть адресован конкретному жильцу в определенное место. Подделки, присылаемые в почтовые ящики, обращены неопределенному кругу лиц.

2.У компаний подобного рода должен быть официальный сайт, на котором находится вся информация о фирме, предоставляемых услугах. У той же «Центральной службы учета ресурсов», которая рассылает свои предложения сургутянам, кроме контактного телефона нет никакой информации о предприятии — ни сайта, ни адреса.

3.Производить поверку учетов прибора могут только те частные предприятия, которые имеют аккредитацию Госстандарта. Она действительна пять лет и выдается в определенном регионе. Она должна быть опубликована на сайте предприятия.

4.Если вы хотите уж совсем четко проверить информацию о том, кто прислал вам письмо – поищите их на сайте налоговой службы или на порталах деловой информации, типа zachestnyibiznes.ru или list-org.com. Там вы убедитесь, что «Центральная служба учета ресурсов» и «Единая городская служба по учету водоснабжения» как юридические лица не существуют.

Когда необходимо проводить поверку счетчиков?

В паспорте приборов учета указаны сроки эксплуатации счетчиков. При этом в большинстве случаев поверки для приборов горячей воды проводятся раз в четыре года, холодной — раз в шесть лет. Но на сегодняшний день существуют такие счетчики горячей воды, поверку которых по паспорту можно проводить раз в шесть лет.

Кроме того, у управляющей компании есть вся информация о датах установки приборов учета у горожан.

Как только срок эксплуатации заканчивается, приходит официальное извещение о необходимости провести поверку.

В противном случае при расчете оплаты будут учитываться нормативы потребления воды на человека. Для жильцов это крайне невыгодно, поскольку применяются усредненные значения затрат ресурсов.

Куда нужно обращаться за поверкой счетчиков и как реагировать на подозрительные письма?

На этот вопрос корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС ответил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев: «Горожанам необходимо обращаться в управляющую компанию, которая порекомендует организации, проводящие поверку приборов учета».

Также замдиректора департамента отметил, что все извещения подобного рода, приходящие в почтовый ящик – «голимый бизнес», и после некачественной поверки недобросовестных компаний у клиента могут возникнуть большие проблемы.

Кстати, извещения получают не только сургутяне. На протяжении нескольких лет жителям России почтовым сообщением приходят подобные письма. В социальной сети «ВКонтакте» даже создана группа «ОБМАН: Городской центр учета и экономии ресурсов», в которой люди делятся опытом общения с подобными фирмами.