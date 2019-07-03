Общепит под носом

Когда друзья иностранцы или просто те, кто живут в других городах России, просят меня показать им фотографии Сургута, я всегда высылаю один и тот же снимок:

Потому что мне как коренной сургутянке очень хочется показать город с самой лучшей его стороны. И, на мой взгляд, вид на СурГУ, парковую зону и кирпичные дома на Университетской вполне себе соответствует поставленной задаче.

Две недели назад я писала о том, что на участке недалеко от Дома пионеров, у самой воды, может появиться ресторанный комплекс. Там уже поставили забор, привезли вагончик и кой-какую технику. Аккурат вон там, справа от фотографии.

Услышав вот это сочетание: «ресторанный комплекс», я несколько напряглась. Ведь если там построят отдельно стоящий ресторан, какие стоят на Черном мысу и часто арендуются для выпускных, юбилеев и свадеб, то город получит не более чем огороженную забором территорию, куда будет не зайти человеку с улицы.

А ведь место-то роскошное, я бы даже сказала лакомое. Один только вид чего будет стоить.

Но в конце прошлой недели мы получили ответ от городской администрации, в котором сказано, что еще в 2014 году эту землю отдали некой ООО «Ресторан Групп», которая никакой стройки так и не начала. В итоге срок соглашения с компанией истек, и теперь разрешение на проведение работ ждет ООО «Ресторантс Констракшн». Для строительства ресторана KFC с автораздачей.

Услышав это, я напряглась еще больше. Так и не родившийся пафосный элитный ресторанчик с верандой и вытянутыми по струнке официантами заменит собой общепит. Да, это пока не утверждено, однако я прям вижу вереницу автовладельцев, которые по пути на работу — с работы заезжают на берег Саймы, чтобы по-быстрому купить острые крылышки и колу. Хотя в пяти минутах езды на юго-восток стоит «Росич» с той же самой забегаловкой.

Интересное понимание потребностей горожан. Один только хлеб — и никаких зрелищ.

Почему вообще эту территорию отвели под какую-то съестную застройку? Это ведь настолько роскошное место, что гуляй душа! При грамотном — и, наверное, любовном подходе — на этом участке можно обустроить очень классную зону, которая будет притягивать к себе людей.

Это может быть что угодно: полноценная набережная с местами для отдыха; детский городок (не стремный, каких по городу полно, а такой, чтоб глаза радовались), небольшой амфитеатр с бесплатной возможностью для молодежи что-то там творить. Скейт-парк, пирс, чтобы парочки там целовались и замочки свои вешали, будь они неладны. Качели элементарно поставьте, лежаки, скамейки. Впихните пару арт-объектов или просто плиту белую стоймя поставьте и киньте клич среди уличных художников: «Чуваки, вот вам полотно, создайте нам фотозону, чтобы сургутяне приходили, фоткались и в интернет эти снимки выкладывали с хештегами».

Почему с 2014 года (хотя, я полагаю, что гораздо дольше) эта земля так и стоит никому не нужная, балансируя между рестораном и общепитом? Жителям города-то с того какой толк?

В общем, мне очень интересно, что из всего этого выйдет, и к какому решению в итоге придет сургутская администрация.