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Общепит под носом

Когда друзья иностранцы или просто те, кто живут в других городах России, просят меня показать им фотографии Сургута, я всегда высылаю один и тот же снимок:

Потому что мне как коренной сургутянке очень хочется показать город с самой лучшей его стороны. И, на мой взгляд, вид на СурГУ, парковую зону и кирпичные дома на Университетской вполне себе соответствует поставленной задаче.

Две недели назад я писала о том, что на участке недалеко от Дома пионеров, у самой воды, может появиться ресторанный комплекс. Там уже поставили забор, привезли вагончик и кой-какую технику. Аккурат вон там, справа от фотографии.

Услышав вот это сочетание: «ресторанный комплекс», я несколько напряглась. Ведь если там построят отдельно стоящий ресторан, какие стоят на Черном мысу и часто арендуются для выпускных, юбилеев и свадеб, то город получит не более чем огороженную забором территорию, куда будет не зайти человеку с улицы.

А ведь место-то роскошное, я бы даже сказала лакомое. Один только вид чего будет стоить.

Но в конце прошлой недели мы получили ответ от городской администрации, в котором сказано, что еще в 2014 году эту землю отдали некой ООО «Ресторан Групп», которая никакой стройки так и не начала. В итоге срок соглашения с компанией истек, и теперь разрешение на проведение работ ждет ООО «Ресторантс Констракшн». Для строительства ресторана KFC с автораздачей.

Услышав это, я напряглась еще больше. Так и не родившийся пафосный элитный ресторанчик с верандой и вытянутыми по струнке официантами заменит собой общепит. Да, это пока не утверждено, однако я прям вижу вереницу автовладельцев, которые по пути на работу — с работы заезжают на берег Саймы, чтобы по-быстрому купить острые крылышки и колу. Хотя в пяти минутах езды на юго-восток стоит «Росич» с той же самой забегаловкой.

Интересное понимание потребностей горожан. Один только хлеб — и никаких зрелищ.

Почему вообще эту территорию отвели под какую-то съестную застройку? Это ведь настолько роскошное место, что гуляй душа! При грамотном — и, наверное, любовном подходе — на этом участке можно обустроить очень классную зону, которая будет притягивать к себе людей.

Это может быть что угодно: полноценная набережная с местами для отдыха; детский городок (не стремный, каких по городу полно, а такой, чтоб глаза радовались), небольшой амфитеатр с бесплатной возможностью для молодежи что-то там творить. Скейт-парк, пирс, чтобы парочки там целовались и замочки свои вешали, будь они неладны. Качели элементарно поставьте, лежаки, скамейки. Впихните пару арт-объектов или просто плиту белую стоймя поставьте и киньте клич среди уличных художников: «Чуваки, вот вам полотно, создайте нам фотозону, чтобы сургутяне приходили, фоткались и в интернет эти снимки выкладывали с хештегами».

Почему с 2014 года (хотя, я полагаю, что гораздо дольше) эта земля так и стоит никому не нужная, балансируя между рестораном и общепитом? Жителям города-то с того какой толк?

В общем, мне очень интересно, что из всего этого выйдет, и к какому решению в итоге придет сургутская администрация.


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03 июля в 08:48, просмотров: 886, комментариев: 7


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
03 июля в 09:00
Как только администрация начала процедуры по изъятию земли, которую выделили но на ней так и ничего не начали делать. Сразу все активизировались. Теперь много узнаем, кому и как раздавалась земля и для чего. Ресторан на Сайме пример хороший. Там не начали строить и не смогли продать, срок подошел в финалу и тут же начали чего то делать. По большому счему и так было понятно что путнего ресторана там не будет. Дорога рядом и кому охото будет гулять так, что бы все видели и к тому же шум! Тем более, ресторанный бизнес он своеобразный. Сперва раскручиваешь около года, потом идет потом или умирает. Это как с пивными: их много а число потребителей оно постоянно. Окрылось много и закрывается не мало.
На счет "козырного места", не настолько оно козырно, что бы парк там делать или еще что... Другое дело, если изъять участок и предложить урбанистам, местным естественно придумать как его использовать и самое не дорогое и интересное реализовать .
gunter
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03 июля в 09:48
А чем кфс не угодил. Да, там нельзя напиться до поросячьего визга, не будет цыган и медведей. Но будет много молодежи, молодых семей с детьми, часто, кстати в таких заведениях устраивают детские праздники. Дети не достойны сидеть с молочным коктейлем и наслаждаться видами Саймы?
Александр gunter
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03 июля в 14:04
Вот как раз очень плохо, когда дети в фастфуде сидят. И так здоровья нет. А по теме- у нас в администрации мышление временщика. Нет от неё и не будет качественного развития города.
Сергей Б
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03 июля в 14:14
Да, картина, удручающая получается: дети с избыточным ожирением сидят с молочными коктейлями и наслаждаются видами Саймы. Америка.
gunter
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03 июля в 15:18
В обычные дорогие рестораны ходят больше людей с ожирением, и что? По крайней мере в Сургуте, понаблюдайте. А культуру питания на запретах не выстроишь.
йося
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03 июля в 17:51
"Интересное понимание потребностей горожан. Один только хлеб — и никаких зрелищ."
Потому что еще не нажрались, уровень- китайский рынок да оптовая база по выходным! И с воплями ТАГИЛ рвануть летом а Турцию.
Сергей Б gunter
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03 июля в 19:32
В обычных дорогих ресторанах тоже…
Я так ваще за амфитеатр.

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