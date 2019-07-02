Июньская сессия суда по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова. Максимально коротко

Суд над Дмитрием Поповым должен был начаться с показаний бывшего главы Сургута, но сторона защиты перенесла их на неопределенный срок. Причина – присутствие на процессе следователя по делу Дмитрия Попова, которая, как считают адвокаты, может повлиять на ход суда. Поэтому все началось с заслушивания свидетелей.

Так бывший директор «СКЦ Природа» Хазиль Каримов утверждал, что песок с дамбы ГРЭС, из-за которого и началось уголовное преследование Дмитрия Попова, был очень низкого качества и продать его дороже 50 рублей за кубометр было невозможно. Песок в итоге продали за 44,5 рубля за кубометр два муниципальных предприятия – совхоз «Северное» и «СКЦ Природа», которые и держали его у себя.

А директор «Компании «КС», купившей песок, Сергей Каменецкий заявил, что его качество ему было известно, но он не собирался перепродавать его как строительный материал. Низкая цена была заложена из-за серьезного обременения – с дамбы нужно было снять внешнюю оболочку из бетонных плит и вывести их на полигон.

В том духе высказался и автор проект Сургутской ГРЭС-1 Анатолий Нечушкин, дававший свидетельские показания: амортизационные сроки прошли, песок сильно загрязнен и ничего стоит.

Сторона обвинения пыталась выяснить, не нарушил ли Дмитрий Попов закон, когда подписывал постановление с одобрением продажи песка. Но действующие сотрудники администрации заявили: документ с подписью главы проходит через множество структурных подразделений администрации, прежде чем сделка была согласована. И все необходимые по закону были соблюдены.

По словам адвокатов Дмитрия Попова, предсказать, чем закончится суд над экс-главой Сургута пока нельзя – слишком мало свидетелей дали показания, а самые важные выступят позже.

Следующая серия заседаний пройдет 15-17 июля и в качестве свидетелей на нее приглашены бывшие руководители подразделений администрации.