​В Сургут пришла жара. Разбираемся, должны ли в магазинах и офисах работать кондиционеры?

В Сургут пришла жара. В условиях, когда в кабинете или любом другом рабочем месте нет кондиционера, а открытые окна не спасают, работает немало сургутян. К тому же в городе достаточно магазинов, в которые из-за духоты и заходить не хочется.

СИА-ПРЕСС разбирался, должны ли в этих местах быть кондиционеры.

Как должно быть по закону?

Условия труда в теплый и холодный период года регламентируются санитарными нормами и правилами. Так, например, в местах, в которых выполняется работа операторского типа и в офисных помещениях температура воздуха должна быть 23-25 градусов, а влажность — 40-60 процентов, со скоростью движения воздуха не более 0,1 м/с.

Высокая температура воздуха на рабочем месте способствует быстрой утомляемости человека, может привести к перегреву организма, тепловому удару. Низкая температура, наоборот, может вызвать местное или общее охлаждение организма, стать причиной простудного заболевания или обморожения.

Что делать, если на работе слишком жарко?

Если на рабочем месте слишком жарко или холодно, то должно быть установлено ограничение времени нахождения там работников. Например, при температуре воздуха в помещении от 30,5° до 32,5° работники могут пребывать на рабочем месте не более одного часа.

Роспотребнадзор рекомендует при температуре воздуха выше допустимых величин проводить профилактические мероприятия: кондиционирование, воздушное душирование, использование вентиляторов для увеличения скорости воздуха, регламентацию времени работы, в частности перерывы в работе, соблюдение питьевого режима и так далее. Также работодатель может произвести замеры температуры воздуха на рабочих местах и издать приказ о сокращении рабочего дня на основании СанПиН 2.2.4.3359-16.

Должны ли быть кондиционеры в магазинах?

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Югре Александр Казачинин рассказал СИА-ПРЕСС, что обязанности устанавливать кондиционеры в магазинах, чтобы обеспечить комфорт покупателям, у владельцев этих точек нет. «Однако, поскольку обслуживание посетителей осуществляется персоналом, то торговый зал является рабочим местом продавца, и микроклимат там должен быть соответствующий СанПиН, — пояснил Казанчинин. — Способы доведения параметров микроклимата до установленных значений выбираются на усмотрение хозяйствующего субъекта. То есть установка системы кондиционирования воздуха будет являться лишь одним из возможных вариантов обеспечения оптимальных параметров микроклимата на рабочем месте продавца».

Чем грозит работодателю духота на рабочем месте сотрудника?

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ) работодатель может получить штраф и приостановление деятельности.

Должностным лицам предусмотрен штраф 500-1000 рублей; лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юрлица — 500-1000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток; юрлицам — 10-20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.