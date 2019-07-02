«Можно ли заочно развестись с мужем, если он находится в местах лишения свободы?»

Да, существует упрощенный порядок расторжения брака с лицом, лишенным свободы.

В соответствии со ст. 19 Семейного кодекса, расторжение брака, если супруг осужден за на срок свыше трех лет, производится по заявлению другого супруга в органы ЗАГСа. Даже если у мужа и жены есть общие несовершеннолетние дети. Вместе с заявлением о расторжении брака необходимо предоставить приговор суда.

Через месяц после подачи заявления брак будет расторгнут.

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