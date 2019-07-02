​Это потеря для дорожного хозяйства Сургута

Депутат думы ХМАО-Югры Ринат Айсин отреагировал на новость об уходе Игоря Газизова с должности начальника дорожно-транспортного управления администрации.

Считаю, что для дорожного хозяйства города Сургута увольнение такого опытного специалиста большой минус. Плотно работал с Игорем Геннадьевичем с 2011 года и по настоящее время. Он очень принципиальный специалист, так как знает все аспекты и тонкости принимаемых решений по строительству, ремонту и реконструкции дорог.

С ним мы отремонтировали улицу Грибоедова, Крылова, делали тротуары, ремонтировали дворы, устанавливали опоры освещения.

Такого уровня «специалиста с руками» заберут в любом муниципалитете, либо правительстве любого региона, не говоря уже о коммерческих структурах, работающих с бюджетом. Хорошо, если с человеком, отдавшим более десяти лет дорожной отрасли Сургута, достойно попрощаются.

Желаю Вам, Игорь Геннадьевич, здоровья и успехов на новом этапе жизни!

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