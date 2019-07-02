​Учимся считать

Как вы уже знаете, с 1 июля, с опозданием на год, в Сургуте заработали не просто новые «мусорные» тарифы, но и в целом новая система вывоза и утилизации ТБО. Окружные власти планировали запуск реформы еще в 2018-м, но тогда вмешалась прокуратура, усмотревшая нарушения в проведении конкурсов по выбору регионального оператора. Нынче выбор аффилированного с окружными властями оператора под названием «Югра-Экология» сомнений у компетентных органов уже не вызывает, можно стартовать.

Любопытно, что за прошедший год в составе учредителей АО «Югра-Экология» произошли существенные изменения. На момент регистрации у компании было два учредителя: мажоритарный Фонд развития Югры с долей чуть меньше 80 процентов, и миноритарное АО «Инвестиционная жилищная компания» с долей чуть больше 20 процентов. Однако, в декабре прошлого года АО «ИЖК» было ликвидировано, а в акционерах «Югра-Экологии» прошли подвижки: доля Фонда развития Югры уменьшилась до 54,55 процентов, остальное разделили АО «ЮТЭК – Региональные сети» (20,45%) и некое ООО «ТЭККонс» (25%). Последний учредитель, впрочем, также, как ЮТЭК, не чужд энергетики, поскольку его единственным учредителем является ООО «МинЭл», территориальный поставщик электроэнергии в г.п. Талинка и г.п. Приобье. Другими словами, за утилизацию мусора взялись энергетики.

Теперь от теории к практике – платить придется не за квадратный метр площади, а за человека, что логично: мусор ведь производят люди. Насколько обоснован тариф в 110,44 руб. с человека в месяц, судить сложно, поскольку для регионального оператора предельный тариф устанавливается в кубических метрах утилизованных отдохов, и как свести воедино людей, кубометры и рубли, я, признаться, не знаю. Зато специалисты утверждают, что теоретически можно снизить норму «накопления мусора» и за счет этого уменьшить тариф.

Другими словами – возможно, мы мусорим не на 110 рублей в месяц, но это неточно. В любом случае, для снижения тарифа с человека необходима финансовая помощь округа, поскольку оператор (в учредителях которого – правительственные структуры ХМАО) уже подсчитал свои издержки и наверняка заложил норму прибыли (акционерное общество ведь предполагает извлечение оной?). То есть получается, что правительство округа может включить «социальное сознание» и волевым усилием снизить аппетит «Югра-Экологии», благо рычаги имеются. Это было бы красиво. С другой стороны, льготы для отдельных категорий граждан и без того предусмотрены, а делать поблажку всем – с чего бы?

Думаю, что на практике будет так: если новые расходы не вызовут массового недовольства, то все так и останется, по 110,44 руб. с носа. Если же недовольство случится, то у властей наверняка есть возможность что-то пересмотреть и немного подвинуться.

Также стоит иметь в виду, что с 1 июля на два процента по отношению к началу года потяжелеет и общая плата за ЖКУ. Управляющие компании, лишенные функции вывоза и утилизации ТБО, наверняка включат допустимый предел роста по максимуму. Важно при этом, чтобы они убрали из платежек свой «мусорный» тариф, растворенный в общей сумме. Чтобы понять, что к чему, предстоят непростые подсчеты. Так, сумма за июль была бы меньше, чем за июнь – за счет исчезновения оплаты мусора. Но она будет больше – за счет общего двухпроцентного роста по отношению к началу года. Когда два разновекторных изменения не выражены в абсолютных цифрах и свалены в одну кучу – лично я не взялся бы за установление истины. Такое ощущение, что это сделано специально – чтобы люди не поняли, надули ли их, и если да, то насколько.

Посмотрите заодно на наши расчеты: насколько вырастет плата за мусор для сургутян с 1 июля. Может, вам придется платить в два с лишним раза больше, чем раньше.