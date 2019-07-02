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​Закрытие очередного хорошего ресторана как итог государственной экономической политики

Для сургутян точно понятно, для остальных расшифрую – фото сделано накануне – на месте очень хорошего ресторана Феррум открылся сетевой магазин.

На мой взгляд – это очень четкое отражение итогов государственной экономической политики. Собственник ресторана, видимо, устал работать на грани рентабельности, встречать каждый день на крыльце контролирующие органы с постоянно обновляющимся требованиями, обучать бухгалтеров изменениям налогового законодательства, обучать персонал и следить, чтобы он много не воровал, пытаться заплатить налоги и при этом не дай бог не задержать зарплату – и то, и другое – уголовка. Ну и так далее.

Закономерный итог – закрытие дела для души и сдача в аренду сетевой компании... Мне только немножко страшно – если эта тенденция продолжится, у нас всех с вами останется выбор между Макдональдсом и KFC – выбирай не хочу. Очень жаль, но, видимо, творчество не пользуется спросом, ну и про падение покупательской способности нет нужды рассуждать.


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Сегодня в 10:19, просмотров: 459, комментариев: 7


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Комментарии:
Мудрец
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Сегодня в 10:52
Давайте не будем паниковать и кричать в стиле незабвенного героя Гайдая: "Шеф, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!" ресторанов и кафе в Сургуте пока еще очень много, все разнообразные. И даже открываются новые. сваливать всё на государство, как сейчас делают все подряд не стоит. Часто упадок/банкротство какого-либо конкретного ресторана связано с неумением владельцев вести ресторанный бизнес. На самом деле, это довольно сложный бизнес, требует жесткого контроля, высокой требовательности владельца. Учета всех возможных нюансов. отслеживания потребности клиентов.
Швондер
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Сегодня в 11:36
Сразу видно где такую фотокарточку наел
gunter
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Сегодня в 11:43
Хорошие рестораны не закрываются. Возможно переформатирование заведение, у ресторанов свой цикл жизни или просто жадность и непрофессионализм владельцев. Аналогии с местными и сетями здесь неуместны, ведь на его месте появился магазин, а не кфс.
Сергей Б
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Сегодня в 12:54
Конечно, вызывает сомнение размещение самого ресторана на первом этаже жилого дома. Тут тебе и запахи кухни, которые в таких домах хорошо расползаются по квартирам и музыку живую не послушать, и драчку шумную не учинить. Шутка насчет последнего. Но речь конечно не об этом.

«Живой» бизнес в Сургуте не приживается. В Сургуте во всем царит массовый сетевой «общепит». Столовки быстрого питания, массовый продуктовый и вещевой рынок, рынок недвижимости и строительство, и продажи. Народ любит массовость, народу кажется так дешевле и быстрее. Такая культура досталась от совка, а в совке такая культура была от низкого достатка граждан. Вот и сейчас, этот самый достаток и благосостояние у большинства граждан не выше чем в совке, получается. И в Сургуте тоже.

Другой аспект, маленьким точкам индивидуального и соответственно более качественного обслуживания граждан трудно справляться с налоговыми нагрузками и кучей контролирующих органов, нежели массовому сетевому «общепиту». Это же имел ввиду Владимир Болотов?

Тогда вопрос к Владимиру Болотову, как к Председателю Совета Сургутской ТПП и депутату: а почему не создаются условия для развития «живого» бизнеса в Сургуте?

Давеча глава сургутского района Трубецкой рассказывал, что даже налоговую нагрузку для бизнесменов у себя в районе снизил. Прямо свободная экономическая зона и офшор скоро в районе будут. Скоро в район со всей Югры бизнесмены регистрироваться побегут. И надобность ТПП в Сургуте отпадет.

И лично мне не страшен весь этот сетевой «общепит», как думаю и большинству граждан. Не то что бы нам совок нравится, мы из него и не вылазили. Привычно.

И кто бы был против чтобы Владимир Болотов продвинул «живой» бизнес индивидуального обслуживания в массы. Странно слышать жалобы от Владимирова Болотова и от других депутатов, у них ведь все козыри на руках. Наверное, ждут пенделя, по совковской привычке.
Сергей Б
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Сегодня в 13:01
Не, так-то сейчас креативную экономику в Югре развивают. Правда никто не знает, что это такое. Владимир Болотов, может вы как специалист в сфере экономики знаете?

Мудрец Сергей Б
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Сегодня в 14:38
Сергей, сети быстрого питания пришли не из СССР, а из 90-х из-за границы: Макдональд, КФС, Бургер Кинг и так далее. Это просто реалии современности. В СССР тоже было разное: и столовые и вполне приличные рестораны. Так и сейчас в Сургуте есть рестораны и кафе, которые работает уже много лет: Джойнт, Адмирал Бенбоу, Нефтяник, Мао. Значит их владельцы как-то умудряются удерживать клиентуру. И, соответственно, выживать в в наше время.
Швондер
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Сегодня в 14:39
Так их хозяева не депутат

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