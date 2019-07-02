​Закрытие очередного хорошего ресторана как итог государственной экономической политики

Для сургутян точно понятно, для остальных расшифрую – фото сделано накануне – на месте очень хорошего ресторана Феррум открылся сетевой магазин.

На мой взгляд – это очень четкое отражение итогов государственной экономической политики. Собственник ресторана, видимо, устал работать на грани рентабельности, встречать каждый день на крыльце контролирующие органы с постоянно обновляющимся требованиями, обучать бухгалтеров изменениям налогового законодательства, обучать персонал и следить, чтобы он много не воровал, пытаться заплатить налоги и при этом не дай бог не задержать зарплату – и то, и другое – уголовка. Ну и так далее.

Закономерный итог – закрытие дела для души и сдача в аренду сетевой компании... Мне только немножко страшно – если эта тенденция продолжится, у нас всех с вами останется выбор между Макдональдсом и KFC – выбирай не хочу. Очень жаль, но, видимо, творчество не пользуется спросом, ну и про падение покупательской способности нет нужды рассуждать.