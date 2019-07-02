Три способа снизить плату за мусор в Сургуте // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«У нас многодетная семья. С 1 июля плата за мусор должна вырасти. Как нам оформить компенсацию расходов?» — спрашивает сургутянка Юлия Т.

Напомним, тариф на вывоз и утилизацию мусора в Сургуте составляет 110,44 рублей для жителей многоквартирных домов (за каждого прописанного в квартире). Компенсацию расходов за сбор, вывоз и утилизацию ТКО могут получить более десяти категорий граждан, в том числе и многодетные семьи. Компенсация в этом случае составляет 50 процентов.

Специалист Центра социальных выплат в Сургуте Алла Кошкина пояснила СИА-ПРЕСС, что горожанам не придется куда-либо предоставлять документы, для того, чтобы оформить компенсацию: «Управляющие компании будут передавать к нам данные, как раньше делали по коммунальным услугам, а теперь будет и по ТКО. Наша программа автоматически высчитает компенсацию. Никаких документов приносить не нужно». Также специалист пояснила, что если за июль сургутянам, которым положена компенсация, все же придется заплатить полную сумму, то перерасчет Центром будет произведен в августе.

Также перерасчета можно будет добиться гражданам, которые, например, были в июле в отпуске, поэтому не производили мусор. Или в квартире которых проживает по факту меньше человек, чем прописано. Для этого в Сургуте появится агент компании «Югра-Экология». «У компании в Сургуте, как и в других муниципалитетах, будет агент на предоставление лицевых счетов, ведение лицевых счетов, право заключения договоров, туда же можно будет обратиться по вопросам перерасчета. Но пока информации, кто будет этим заниматься в Сургуте, у «Югры-Экологии» нет. Скорее всего это будет один из РКЦ», — рассказали СИА-ПРЕСС в колл-центре регоператора.

Кстати, рекомендуем также почитать наш материал, где мы считаем, насколько изменится плата за обращение с мусором для тех или иных семей Сургута.

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Из предыдущего ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, что будет построено на месте снесенного год назад универмага «Сургут»

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