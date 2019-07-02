В Сургуте работает «Старосургутский ART-квартал» // ФОТОРЕПОРТАЖ

Каждое воскресенье в историко-культурном центре «Старый Сургут» проходит еженедельная летняя творческая площадка для всей семьи — «Старосургутский ART-квартал». Проект, который позволяет сургутянам и гостям города погрузиться в художественную среду творчества и фантазии, спорта и веселья.

30 июня площадь историко-культурного центра была разделена на улицы, переулки, перекрестки и проезды. Горожан всех возрастов ждала большая развлекательно-музыкальная программа.

В первую очередь внимание посетителей яркими красками и разнообразием изделий ручной работы от сургутских умельцев привлекала «Ремесленная улица». Здесь можно было не только приобрести изделия ручной работы, но и поучаствовать в мастер-классах. Гости ART-квартала могли попробовать себя в вязании, декупаже, вышивке, квиллинге и многом другом.

Также гости мероприятия могли побывать на «Стойбище» и познакомиться с традиционными играми коренных народов Севера, бытом, костюмами и другими составляющими из жизни ханты и манси.

Для маленьких гостей и их родителей центром внимания стал «Забавный переулок», в котором располагается аттракцион «Джунгли» — игровой лабиринт, и прокат электромобилей.

На протяжении всей работы арт-площадки в «Концертном дворике» исполняли современные и ретро песни вокальные коллективы города.

На «Игровой площади» все желающие могли поиграть в старинную русскую игру «Городки» и поучаствовать в игровой программе «Тайна черного лиса».

А в тени берез расположилась «Фото сушка»: снимки профессиональных фотографов и любителей с природой и красотами родного края.

Для справки: «СтароСургутский ART - квартал» в ИКЦ «Старый Сургут» будет работать на протяжении всего лета, каждое воскресенье с 13 до 17 часов. Вход свободный.

Фото: В. Крюкова, vk.com/old_surgut