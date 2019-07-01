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Много строек и ничего

Еженедельные итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС

Кино в массы

Сургутяне дождались демонстрации обещанного «кино» со строек проблемных «долевок» ­– видео можно наблюдать на сайте Управления информационных технологий и связи Сургута. Как созерцание строительных пейзажей разной степени продвинутости, от свайных полей до готовых стен, будет способствовать вводу жилья в строй? Предполагается, что таким образом реализуется общественный контроль за строительством. По секрету – он был и раньше, просто дольщикам приходилось физически ездить к местам потенциального обитания. Сейчас, конечно, гораздо удобнее: идешь ночью к холодильнику и – раз! – заглянул на стройку. Вдруг цемент завезли. В общем, сплошная благодать. Еще можно демонстрировать, как горит огонь, течет вода и выдают зарплату. Смотреть можно вечно, не отрываясь…

С Ленина на Мира

В конце лета Центральная аптека Сургута волшебным образом переедет на Мира, 55. Место, конечно, уже не такое центральное, но такова муниципальная се ля ви. В большей степени, я думаю, граждан интересует, что же такое откроется на Ленина, 39 вместо аптеки. Если очередной магазин, то чур я против. Впрочем, кто бы меня спрашивал, и там, к гадалке не ходи, откроется именно что очередной магазин. Площади куплены для извлечения из них прибыли. Хотя, может быть, стоит ждать очередной общепит? Так или иначе, ждем интересного объекта на Ленина. Если будет неинтересно, я так не играю.

Пионеры, ау!

Кстати, часть денег от продажи Центральной аптеки собираются пустить на восстановление Дома пионеров. История настолько затянутая, что пока не будет предъявлено отреставрированное здание, я побуду, пожалуй, Станиславским с его «не верю». По-прежнему волнует степень аутентичности будущей постройки, а также ее целевое предназначение. В общем, как я уже говорил, давайте, сделайте уже что-нибудь. Желательно, без пафосных разговоров об истории города – их время прошло лет пятнадцать назад.

Это будет курица

Я уверен, что ресторан напротив автоцентра «Тойота», недалеко от Дома пионеров, построят гораздо быстрее. На прошедшей неделе обнародовалась новость о характере будущей точки общепита – это будет курица в панировке от известного бренда с бородой! Предполагается автовывоз курицы. Формат правильный – в городе не так много мест, где, не вылезая из авто, можно пополнить запас калорий. Идем по стопам цивилизации, даже не знаю, радоваться этому или грустить в данном случае.

Может закатать

«Северавтодор» переложил асфальт почти сразу после резонансной жалобы сургутянина и последующей за ней проверки качества дорожного покрытия. И правда, зачем ждать, пока асфальт продавиться от «колейности» или плохих погодных условий, можно сразу грехи замолить, раз уж они попали в кадр. «Неопытные» работники дисциплинарно наказаны, подрядчик отчитался в черномырдинском духе: никогда, мол, такого не было, и вот опять. Хотя, чего греха таить, хорошо у нас дороги ремонтируют. Вадим Шувалов и Надежда Красноярова зафиксировали это лично, перепрыгивая через временные неудобства и призывая к этому же граждан. Возможно, опасаются приезда с инспекцией Натальи Комаровой, которая теперь не то что инспектировать, сама класть асфальт может. И асфальтоукладчиком закатывать, если что.

Мусор дорожает

Между тем, сургутяне доживают последние денечки по старой схеме оплаты вывоза мусора. С 1 июля нас ждет новая коммунальная услуга с новым тарифом – по 110 рублей 44 копейки с фейса. Чем больше граждан зафиксировано в квартире, тем больше придется платить, что вроде бы логично. Но сам по себе рост коммуналки логичным не бывает – поэтому городские власти произносят успокоительные мантры на предмет возможного снижения тарифа. Если, конечно, на то будет воля вышестоящих сил из округа.

От Чубаки до Чебурашки

В завершении, как обычно, новости культуры. В Сургуте в последнее воскресенье июня прошел традиционный Фей-парад… тьфу, Бал Фей. Фестиваль, то бишь, сказочных героев и косплея. Это когда долгие месяца мастеришь себе костюм Чубаки, а потом выясняется, что получился Чебурашка. Но все равно здорово!


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Сегодня в 12:37, просмотров: 281, комментариев: 1


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 14:01
Молодец .Олег!Позвольте,чуть добавлю про "пионеров".Уже ответил депутат на мой вопрос,что детей по пожарному ГОСТу туда нельзя.Будет ДОМ ВЕТЕРАНОВ (им не страшно уже ничего) и вход по пенсионным удостоверениям будет.И о параде Фей.Были.Видели.Костюм Золушки приготовили.Но не подошли под "задачу и тему".Поэтому первое Ваше название в точку.Можно еще и "Вий -парад" назвать.Продолжение сделать 31 октября,костюмы "выгуляют " персонажи дважды.Но в рекламе-возраст следует писать не 0+.Но праздник получился.Спасибо.

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