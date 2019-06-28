​Что будет построено на месте снесенного год назад универмага «Сургут»? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Читатели СИА-ПРЕСС задали в проект редакции «Итоги недели» вопрос: что будет построено на месте снесенного универмага «Сургут»?

О судьбе участка нам рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин: «Строительство на участке не ведется. Что там будет построено, нам не известно, так как владельцы не обращались в администрацию с документами. Но эта зона выделена под объекты торговли, торговые центры, торгово-развлекательные центры, комплексные рынки, магазины, общественное питание, коммунальное обслуживание».

Напомним, универмаг «Сургут» был построен еще в 1976 году. Он стал самым первым и востребованным магазином в городе. Год назад собственник снес здание. Тогда же одна из телекомпаний Югры сообщила, что на месте хотят построить 40-этажный дом, однако информация не подтвердилась.

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Из предыдущего ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, как добиться установки пандусов на тротуарах в своем дворе.

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Фото: ok.ru