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​В Югре появятся почти 6000 новых мусорных контейнеров. Разбираемся, зачем они нужны, какими они будут, и кто заплатит за их содержание

Правительство Югры выделит муниципалитетам 81 млн рублей на покупку 5749 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Об этом еще во время прямой линии сообщала губернатор Югры Наталья Комарова. Контейнеры появятся для качественной реализации новой схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Разбираемся, кто будет содержать эти конейтнеры, какими они будут, зачем муниципалитетам потребовалась помощь в их приобретении и когда югорчане начнут сортировать мусор.

Кто будет хозяином контейнерных площадок?

В настоящий момент обслуживают содержание контейнеров и площадок под ними собственник земли, на которой они стоят. Это может быть управляющая компания, частная организация, или органы местного самоуправления, если территория — муниципальная.

Но в будущем это правило может измениться. Губернатор Югры во время прямой телефонной линии отметила, что новый порядок, возможно, предложит федеральное законодательство.

Будут ли контейнеры для раздельного сбора мусора?

В рамках реализации новой схемы обращения с ТКО предусматривается раздельный сбор мусора. И он практикуется в некоторых муниципалитетах Югры, а где-то еще только набирает обороты.

Так, например, в поселения Сургутского района уже закуплены 330 контейнеров разного цвета для сбора стекла, бумаги и пластика. В скором времени будут приобретены еще 50.

В Сургуте пластик собирается в специальные оранжевые боксы. Директор управляющей компании «ДЕЗ ВЖР» Вячеслав Чураков рассказал СИА-ПРЕСС, что его уже не один год успешно подвергают переработке: «Этот пластик везут на базу, где его прессуют и отправляют на завод, который находится под Екатеринбургом. Там этот собранный, спрессованный пластик перерабатывают в гранулы, и потом повторно используют в производстве».

А начальник управления по природопользованию и экологии администрации Сургута Семен Бондаренко сообщил СИА-ПРЕСС, что администрация постарается поставить новые контейнеры для раздельного сбора мусора: «Нужно знать, сколько средств выделит регион Сургуту. Если будет понятно, что мы создаем контейнерные площадки на три-четыре контейнера, и нам хватит денег, то мы, конечно, будем пытаться поставить туда контейнеры для раздельного сбора мусора». Чиновник также отметил, что за отсортированные отходы граждане будут меньше платить, так как регоператор будет эти отходы продавать перерабатывающим компаниям. И снижать тариф на сумму вырученных средств.

Бондаренко пояснил, что средства, выделяемые из бюджета Югры, пойдут на обустройство 90 контейнерных площадок на муниципальной земле.

У учебных учреждений Югры появятся контейнеры для ученических тетрадок

Для формирования культуры обращения с мусором у подрастающего поколения и утилизации бумажных отходов в школах Югры появятся контейнеры для сбора ненужных ученических тетрадок. Наталья Комарова пообещала, что их установят к 1 сентября.

Зачем датчики на новых контейнерах?

Новые контейнеры, которые закупят муниципалитеты на средства из бюджета Югры должны быть, по наставлению губернатора, оснащены датчиками. Они будут сообщать оператору или транспортной компании о их заполняемости.

Также датчики помогут оценить фактическое образование ТКО в контейнерах, чтобы при необходимости скорректировать утвержденный норматив накопления.

Фото: stv24.tv


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Сегодня в 15:16, просмотров: 311, комментариев: 0


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