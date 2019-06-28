​Об итогах форсайт-сессии по развитию креативной экономики Югры

22-23 июня представители креативного класса и городские активисты Югры собрались на базе отдыха Валикас под Сургутом для обсуждения развития креативной экономики региона. Задача была поставлена амбициозная – создание нормативно-правовой акта о креативных видах деятельности. Модерировал все это приглашенный эксперт Свят Мурунов.

Первый день дался нам нелегко. Начали с основ – разложили технологические процессы друг друга, пытались обобщить личный опыт. Выявили, что процессы у всех схожи (значит, это уже можно описать системно и в знаковой форме), что проблемы тоже во многом совпадают, но сам уровень этих проблем требует прохождения через другие формы объединения – например, ассоциацию.

Существующего опыта сообщества не хватает для создания «правил игры».

Невозможно влиять, не имея стандартов своего направления, не имея опыта сбора в качественные, действующие объединения, не выдавая продукт с четко измеримыми результатами (иметь метрику, как было до и уметь разложить несколько вероятностных сценариев последствий применения).

Выяснилось также, что, несмотря на огромный запрос на коммуникацию, общаться нам сложно. Говорить предпочитаем о результатах работы, а не о том, как достигли этого результата, через какие процессы. То ли не придаем значения личному опыту, то ли пытаемся скрыть его от других, опасаясь конкуренции.

Второй день был посвящен проектированию будущего и вот здесь процесс пошел с одной стороны легче, а с другой стороны я только в этот день полноценно осознала, насколько нам будет непросто.

Мы задумали большое, сложное дело, которое не создается вот так – раз, два, по щелчку пальцев. Чтобы увидеть, как оно может быть, на базе чего может развиться и, главное, какое реальное участие ты в этом всем можешь принять – нужны навыки системного анализа.

Это сложно – смотреть вот так, на перспективу в целом, а не пытаться по привычке взять и что-то быстро сделать. Сложно определиться в понятиях и даже в методах работы. Нам нужно делать все с нуля. С нуля учиться общаться и создавать собственных модераторов обсуждений, с нуля формировать сообщество, которое будет не «тусовкой», а «питательным бульоном» для создания кросс-профессиональных проектов, с нуля привлекать людей из разных сфер и совместно формировать манифест, ассоциацию, стандарты направлений. Очень много работы впереди.

Впечатления от этих выходных получились очень смешанные, мозг перегружен тревогами и пока пытается обработать и сформировать цельную картинку. Ночной чилаут у костра в ночь с субботы на воскресенье пришелся очень к месту, получилось отчасти перезагрузиться, просто неформально беседуя и наблюдая за огнем.

Сейчас, после еще двух встреч на этой неделе, сценарий в моей голове стал немного оптимистичнее. Потихоньку разбираемся, в каком направлении двигаться, ищем точки взаимодействия с обществом, округом, Россией, миром. Сил нам.

Я благодарю нашу батарейку – Сергея Зверькова за то, что двигает эту тему и собрал всех вместе и базу отдыха Валикас за отличную площадку встречи.

Почитайте также альтернативное мнение о подобных форумах в Сургуте от главного редактора siapress.ru Дмитрия Щеглова.