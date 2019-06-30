​Газоны? Не, не слышали! Проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №6

Каждое воскресенье в полдень мы публикуем нашу еженедельную подборку фотографий с самыми вопиющими случаями наглой парковки в Сургуте. В этот раз в нее вошли снимки, снятые нашими читателями с 17 по 28 июня.
Все фото будут отправлены в ГИБДД и Контрольное управление администрации.
Присылайте нам свои фотографии «мастеров» парковки с указанием места и времени съемки. Сделать это можно, отправив сообщение в нашу группу во «ВКонтакте» Новости Сургута ● СИА-ПРЕСС или на электронную почту suleymanova@siapress.ru.
Наша читательница Валентина К. прислала в редакцию несколько фотографий.
Снимок сделан в 12.00 17 июня во дворе на Чехова, 12.
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Адрес тот же — Чехова, 12, но уже 19 июня в 12 ч. 20 мин.
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А это 22 июня в 10 часов. Снова Чехова, 12. «Водитель, видать, решил, что это его место», — пишет Валентина.
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«Лето, все в отпусках, у дома куча свободных мест, но нет», — подписала наша читательница Анастасия С. снимок, сделанный на Федорова, 5. 17 июня, 20:28.
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Сургутянка Ольга К.: «19 июня в 8:46 возле входа в парк «За Саймой». Со стороны «долины нищих». И этот м***к там постоянно паркуется, хотя рядом валом места без травы».
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Еще одна наша читательница Светлана С. прислала несколько фотографий. К сожалению, вероятнее всего Контрольное управление не сможет оштрафовать этих автохамов, так как в данных фото не хватает информации. Но мы все же выложим их снимки.
«Несколько ночей грустил в одиночестве мерседес на газоне возле дома №9 по улице Каролинского, а в ночь на 18 июня нашел себе подругу...» — пишет горожанка.
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А такое сообщение она прислала в редакцию 21 июня: «Доброе утро. Скоро газон превратится в укатанную площадку возле дома по улице Университетской, 31. Такую картину я наблюдаю каждое утро, идя на работу».
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«Он там стоит каждое утро. Уже стыдили его в группе в ВК, но человеку по барабану. Отправляли в ГИБДД, но результата нет. Эвакуируйте этого «человека», — обратилась в редакцию сургутянка Татьяна У. Фото сделано за домом на Захарова, 12/1, 19 июня в 22.15. А второе — на другой день.
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