​Сбой в системе

Меня хлебом не корми – дай к слову прицепиться. Вот цитата из директора департамента образования Сургутской администрации Анны Томазовой: «Учебные заведения появляются в тех микрорайонах, где существует их дефицит. С их вводом в эксплуатацию, у педагогов появляется возможность в большей степени заниматься внеурочной деятельностью, дополнительным образованием для учеников. А это является одним из приоритетных задач нацпроекта».

Речь идет о том, что в Сургуте стараются выполнить пресловутый майский указ в плане ввода новых школ – в текущем году анонсировано начало строительства сразу шести учреждений. Оно, конечно, хорошо, но у меня возникли вопросы по другому поводу.

Что, серьезно? Внеурочная деятельность – это приоритет?! А как насчет «внутриурочной» деятельности? Я тут немного погрузился в образовательную тематику и выудил очевидное: педагоги буквально поскуливают как раз от внеурочной своей загрузки, от танцев с бубнами и без, от всех этих журналов, анкет и таблиц, которые надо составлять и заполнять, иначе не видать категории. Собственно, на прямые обязанности времени не остается, а нагрузку никто не снимал – наоборот, берут по максимуму, чтобы плюсом к категории выходил нормальный заработок. Что тут говорить о качестве образования. Впрочем, к чему оно? Разного рода факультативы спешат на помощь, дополнительное образование бдит, именно оно ведь приоритете.

Понятно, что сбои в образовательной системе, извините за каламбур, системные. Строительством школ не отделаешься. Ученика по дороге от детского сада до ЕГЭ могут уронить неоднократно. Старшая школа тычет пальцем в низкую подготовку классов средних, те кивают на «учительницу первую мою», все вместе – на родителей, которые «не воспитали», родители, в свою очередь, пинают школу и программы, а все вместе – интернет и гаджетозависимость, не говоря уже про актировки.

Ну просто потому что свалить ответственность всегда удобнее и приятнее, чем отвечать самому – каждому за свое. А когда в нацпроекте, на который ссылается Томазова, приоритет во внеурочной деятельности, тут открываются прям-таки горизонты возможностей спихнуть ответственность за уровень подготовки учеников да хоть на эту самую деятельность. Не успеваем, дескать, то к концерту надо готовится, то к фестивалю, в общем – интереснейшая школьная жизнь. Не без изъяна, чем-то второстепенным приходится жертвовать.

В конце концов, за все ответит ЕГЭ.

А это, в сущности, отдельная образовательная реальность, опосредованно соприкасающаяся с развитием юношеского интеллекта. Системное натаскивание, факультатив по профильным предметам в помощь. Сдал – не сдал, это как в том анекдоте про возможность встретить мамонта на улице – 50%, либо да, либо нет. И вообще, судя по статистике, лучше всего сдают ЕГЭ на Северном Кавказе. Так что в Сургуте, действительно, лучше упор делать на количество новых школ и внеурочную в них работу. И указ Президента выполним, и будет чем заняться на новых площадях.