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​Сбой в системе

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Меня хлебом не корми – дай к слову прицепиться. Вот цитата из директора департамента образования Сургутской администрации Анны Томазовой: «Учебные заведения появляются в тех микрорайонах, где существует их дефицит. С их вводом в эксплуатацию, у педагогов появляется возможность в большей степени заниматься внеурочной деятельностью, дополнительным образованием для учеников. А это является одним из приоритетных задач нацпроекта».

Речь идет о том, что в Сургуте стараются выполнить пресловутый майский указ в плане ввода новых школ – в текущем году анонсировано начало строительства сразу шести учреждений. Оно, конечно, хорошо, но у меня возникли вопросы по другому поводу.

Что, серьезно? Внеурочная деятельность – это приоритет?! А как насчет «внутриурочной» деятельности? Я тут немного погрузился в образовательную тематику и выудил очевидное: педагоги буквально поскуливают как раз от внеурочной своей загрузки, от танцев с бубнами и без, от всех этих журналов, анкет и таблиц, которые надо составлять и заполнять, иначе не видать категории. Собственно, на прямые обязанности времени не остается, а нагрузку никто не снимал – наоборот, берут по максимуму, чтобы плюсом к категории выходил нормальный заработок. Что тут говорить о качестве образования. Впрочем, к чему оно? Разного рода факультативы спешат на помощь, дополнительное образование бдит, именно оно ведь приоритете.

Понятно, что сбои в образовательной системе, извините за каламбур, системные. Строительством школ не отделаешься. Ученика по дороге от детского сада до ЕГЭ могут уронить неоднократно. Старшая школа тычет пальцем в низкую подготовку классов средних, те кивают на «учительницу первую мою», все вместе – на родителей, которые «не воспитали», родители, в свою очередь, пинают школу и программы, а все вместе – интернет и гаджетозависимость, не говоря уже про актировки.

Ну просто потому что свалить ответственность всегда удобнее и приятнее, чем отвечать самому – каждому за свое. А когда в нацпроекте, на который ссылается Томазова, приоритет во внеурочной деятельности, тут открываются прям-таки горизонты возможностей спихнуть ответственность за уровень подготовки учеников да хоть на эту самую деятельность. Не успеваем, дескать, то к концерту надо готовится, то к фестивалю, в общем – интереснейшая школьная жизнь. Не без изъяна, чем-то второстепенным приходится жертвовать.

В конце концов, за все ответит ЕГЭ.

А это, в сущности, отдельная образовательная реальность, опосредованно соприкасающаяся с развитием юношеского интеллекта. Системное натаскивание, факультатив по профильным предметам в помощь. Сдал – не сдал, это как в том анекдоте про возможность встретить мамонта на улице – 50%, либо да, либо нет. И вообще, судя по статистике, лучше всего сдают ЕГЭ на Северном Кавказе. Так что в Сургуте, действительно, лучше упор делать на количество новых школ и внеурочную в них работу. И указ Президента выполним, и будет чем заняться на новых площадях.


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Сегодня в 09:39, просмотров: 470, комментариев: 7


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Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 10:01
Олег!Вы правы!Добавлю одно размышление от себя.Последние 5 лет я не понимаю для кого и для чего мы пишем столько отчетов? -"макулатура"-и ничего не сделаешь.Надо и все!Какое счастье было без компика.
Альберт Леонов
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Сегодня в 10:43
Хорошо им говорить, когда зарплата выше и свободного времени больше.
Такое ощущение, что департамент решил своими бумажными внеклассными и всякими отчетами сделать так, что последние хорошие учителя уйдут а останутся только те, кто кроме заполнения отчета больше ничего делать не могут.
Что твориться в школах на уроках вы хоть представляет? Это школьникам можно на телефон писать, а учителям нельзя! А то такое увидели бы ... Уму не постижимо! Многие бы родители засунули свои длинные языки в то место, на котором не садиться ровно!
Предлагаю установить вэб камеры в классах и и что бы все видели как учат детей. Вот это будет дело! Ха одно и сидели бы деятели от народного образования и не равнодушная общественность , просматривали процесс обучения...
Швондер
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Сегодня в 11:13
Школа сидит, плюет в потолок, работает камерой хранения, не готовит ни к чему, а родители башляют репетиторам.
Где я неправ?
Сергей Б
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Сегодня в 11:30
Прав, переполненные классы и педагоги, заваленные бумажной отчетностью, это камеры хранения. КПД 10%.

Александр Радовский Альберт Леонов
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Сегодня в 12:20
Я учитель, и могу Вам сказать, что многие учителя говорят: "Давайте камеры в классах. Мы согласны".
Сергей Б Александр Радовский
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Сегодня в 12:28
Думаете от этого у вас зарплаты вырастут и КПД?
Сергей Б
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Сегодня в 12:31
Сбой в системе, это тоже самое, что разруха в головах.

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