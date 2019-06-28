​Впервые вижу: «Проклятие Аннабель 3»

В четверг, 27 июня, на большие экраны в России вышла завершающая часть трилогии о зловещей кукле — «Проклятие Аннабель 3». Сама история является спин-оффом основного фильма «Заклятие». В киновселенной, создателем которой является продюсер и режиссер Джеймс Ван, со всеми ее сиквелами и другими спин-оффами («Проклятие монахини» и «Проклятие плачущей») фильм стал уже седьмым по счету.

Две киноленты об Аннабель собрали в мировом прокате более 600 миллионов долларов. Именно вторая часть оказалась наиболее успешной и, несомненно, самой значимой для сюжетного развития. Чего, к сожалению, нельзя сказать о «Проклятии Аннабель 3».

В третьей части сценаристами и режиссерами сделан упор скорее не на раскрытие истории, а на демонстрацию тех зловещих и жутких возможностей, которыми обладает кукла. Это отмечали и сами создатели киноленты. В одном из интервью Джеймс Ван говорит следующее: «В этот раз кукла вернулась ещё более ужасной, кровавой. Я старался уделить внимание каждой детали, которая может напугать зрителя». С самых первых минут в фильме создается угнетающая атмосфера, которая сохраняется до последнего момента. Несомненно, неискушенного зрителя это приковывает к экрану.

Однако не стоит забывать о том, что хороший фильм ужасов — это не только крики, море крови, спецэффекты, грим и жуткая атмосфера, вроде тумана и дверей, которые открываются сами по себе. Хороший фильм ужасов — это идея, которую режиссер доносит до зрителей. Она выражается в раскрытии (хотя бы появлении новых деталей) истории главных героев или антагониста, в сюжетном развитии, во взаимосвязи с событиями предыдущих частей, в создании целостной вселенной, каждая часть которой должна быть неотъемлемым кусочком пазла, формирующим полное представление о судьбе персонажей. Данную же кинокартину можно безболезненно изъять из общей истории и ничего не произойдет, потому что в сюжетном плане она абсолютно бессмысленна.

Все, что зритель видит в фильме — это череда жутких, быстро сменяющихся картинок. Главное предназначение «Проклятия Аннабель 3» заключается в том, чтобы напугать зрителя. И даже относительно бу-моментов можно поспорить, так как в основном — это типичные клише, встречающиеся в каждом фильме ужасов о призраках.

Третья часть Аннабель по смыслу повторяет любой среднечковый хоррор, сохраняя любимую фишку сценаристов в данной категории кино — смысловую алогичность: действие происходит в большом доме где-то у черта на куличиках, зло освобождается совершенно глупым образом, герои постоянно зачем-то разделяются, да и вообще ведут себя достаточно инфантильно и опрометчиво. И в лучших традициях жанра все демонические проявления происходят с помощью зеркал, дверей, галлюцинаций и гаснущего света.

Если вы хотите просто пощекотать нервы и увидеть красивую и жуткую картинку этого извращенного аттракциона ужасов с достойными спецэффектами, пугающие образы злодеев, паранормальные явления — искренне рекомендую оценить «Проклятие Аннабель 3». Но любители качественных хорроров и конкретно этой киновселенной вряд ли найдут в данном фильме что-то стоящее.

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