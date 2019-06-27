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Глава Сургута доволен качеством ремонта дорог в Сургуте // ФОТОРЕПОРТАЖ

Он призвал горожан лояльно отнестись к неудобствам, которые возникают в процессе работ

Фото: А. Андронов
Фото: А. Андронов

Глава Сургута Вадим Шувалов и председатель думы города Надежда Красноярова провели первую выездную инспекцию по трем ремонтирующимся дорогам.

Они проверили ход работ на улице Энгельса (от Ленина до Энергетиков), где готовность на 24 июня составляет 30 процентов, улицу Сибирскую (выполнено 40 процентов) и проспект Мира от Маяковского до 30 лет Победы (70 процентов). Ожидается, что ремонты тут закончатся к концу июля - началу августа.

И мэр, и председатель думы отметили, что качество проводимого ремонта их устраивает, а горожан призвали лояльно отнестись к неудобствам, которые возникают в ходе работ: шумам, препятствиям для авто и пешеходов. «Потерпеть надо, чтобы мы сделали наш город комфортным, привлекательным и безопасным», — подчеркнул Шувалов.

Всего же в Сургуте будет отремонтировано 14 объектов (дорог и их частей):

  • пр. Пролетарский (от 30 лет Победы до Геологической);
  • пр. Мира (от Маяковского до 30 лет Победы);
  • ул. Майская (от Энергетиков до Ленина);
  • ул. Мелик-Карамова (от дамбы до улицы Федорова);
  • ул. Сибирская;
  • ул. Энгельса (от Ленина до Энергетиков);
  • ул. Рабочая;
  • ул. Геологическая (от Пролетарского до Комсомольского);
  • ул. Гагарина;
  • ул. Республики;
  • ул. Дмитрия Коротчаева;
  • ул. Аэрофлотская (на участке от поворота на кладбище до аэропорта);
  • ул. Аэрофлотская (на участке от улицы Западная до поворота на кладбище);
  • ул. Аэрофлотская.

Также градоначальник рассказал, что в этом году ремонтные работы на дорогах Сургута ведет «Сургутнефтегаз» за свой счет и собственными силами: ул. Домостроителей (готовность 80 процентов); дорога на КОС (90 процентов); участок улицы Островского (от Нефтеюганского шоссе до Андреевского заезда, 30 процентов выполнено).

Всего в этом году на ремонт и строительство автомобильных дорог в Сургуте бюджетами трех уровней выделено средства в размере 1,27 млрд рублей (из городского — 170,5 млн рублей).

Помимо этого, будут построены тротуары по улице Саянская и улице Рационализаторов, отремонтирован тротуар по улице Крылова от Аэрофлотской до Билецкого.

Отметим, что чиновники проверили участки ранее отремонтированных улиц, у которых заканчивается гарантийный срок — четыре года. И пришли к выводу, что дефектов там не много — 0,09% от всего объема работ, выполненных с 2015 по 2018 год. Подрядчики устранят «недочеты» за свой счет в этом году.


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27 июня в 17:33, просмотров: 391, комментариев: 1


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
27 июня в 20:52
Уважаемые, руководители нашего города Вадим Шувалов и Надежда Красноярова!Если весной на этих дорогах,которые Вы ЛИЧНО проверили,появятся колеи и ямы-Вы ПОКИДАЕТЕ СВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО!!!

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Мнения

Глава Сургута доволен качеством ремонта дорог в Сургуте // ФОТОРЕПОРТАЖ

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