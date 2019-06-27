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​Сказка о колхозе, имущих и неимущих

Постоянный читатель siapress.ru Сергей Бражников отреагировал на статьи корреспондента портала Анастасии Якуповой «Бог не даст лужайку» и главного редактора Дмитрия Щеглова «Пособие как ловушка». Публикуем комментарий нашего читателя полностью.

Расскажу вам сказку.

В комментариях часто попадаются заявления о том, что граждане, считая себя добропорядочными налогоплательщиками не желают содержать кого-то или что-то за свой счет. Дошло уже и того, что граждане и нищету плодить не желают за свой счет. Имея ввиду детей. Упс. Ладно. Давайте эту «архи» сложную тему содержания за свой счет разложим на элементарные части. Может что-то станет видней. И что может быть проще сказки, для россиян. Поехали.

Жил был колхоз. Коллективное хозяйство, в общем. Земля общая, от предков досталась, производство и средства производства тоже. И трудились колхозники всем кагалом за трудодни, укрепляя и развивая колхоз, чтоб светлое и безбедное будущее построить. Не для себя, так хоть для своих детей. А тут еще нефть на колхозной земле нашли. И потянулись трубы к соседям. И светлое будущее уже забрезжило впереди.

И тут председателя колхоза осенило, как светлое будущее реализовать побыстрей. Собрал колхозное собрание и говорит: «Граждане, пора нам перейти к более эффективному ведения хозяйства, к частной собственности, значит». А так как эффективным управленцем в колхозе был, само собой, председатель, то он и предложил оформить колхоз на себя и уже с позиции собственника более рачительно вести хозяйство и заботится об остальных, пусть, дескать, беззаботно трудятся и живут в свое удовольствие. Сказано – сделано. Колхоз назвали корпорацией и поперли прибыля в частный карман председателя, чтоб распределял и заботился.

Прибыля председатель распределил тоже «по-честному». Честность это вообще была характерная черта, привитая гражданам еще в колхозе. Восемьдесят процентов от прибылей председатель стал отчинять себе как эффективному менеджеру, который заботится об остальных, десять процентов от прибыли пошли на поддержание и развитие производства, оставшиеся десять процентов пустил на фонд заработной платы и пенсий бывших колхозников.

Фонд заработной платы и пенсий тоже «по-честному» распределили. Ну, один процент из этого фонда на пенсии пошел, пусть доживают свой век ветераны труда и радуются. Зарплаты же у тех бывших колхозников, что проживали поближе к головному офису корпорации, бывшему правлению колхоза, получились раза в три больше, чем у остальных, кто на периферии. В общем, на хлеб с маслом хватило. А вот у тех, кто на периферии, беда – еле концы с концами стали сводить. А уж на продолжение рода, на детей и вовсе не осталось. Малоимущими, в общем оказались. И деторождаемость у них стала падать. И во всем колхозе.

И вот задумался председатель, насчет деторождаемости. Корпорация же не единым днем живет. Если оскудеет земля колхозная людьми, кто же завтра работать будет? И проявил он заботу о людях, которую обещал. Отчинил от восьмидесяти процентов из личного фонда прибылей 0,001 процент, малоимущим на продолжение рода. Но, тут другая оказия случилась.

Возмутились, те «не малоимущие», которым на хлеб с маслом хватило: это почему «за наш» счет малоимущих председатель решил поддержать, чтобы они детей рожали и нищету плодили. И ведь не посоветовался даже.

Тут и сказке конец. Что там дальше было и как это называется, пусть каждый сам додумывает, в меру своих мозгов. А кто ничего не понял, я не виноват. Куда уж проще.

Если вы вдруг не поняли, о чем речь — вот новость о повышении доплаты за ребенка для неимущих семей, вокруг которой весь сыр-бор.

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27 июня в 15:22, просмотров: 587, комментариев: 15


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Комментарии:
Д.Щеглов
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27 июня в 15:36
Позволю себе еще раз указать на логическую и, можно сказать, научную ошибку в ходе мыслей нашего уважаемого комментатора. Дело в том, что уровень рождаемости не растет с уровнем доходов. Вспомните любой век в истории человечества до середины ХХ века — у всех семей Земли, будь то крестьяне или аристократы, было по 5-7-9 детей, из которых далеко не все выживали. А с постепенным наступлением таких явлений, как образование для женщин, вовлечение женщин в рабочий процесс, исключение детей (особенно, малолетних) из рабочего процесса, повышения уровня медицины (вместо половины детей стали выживать 99%) количество детей на семью повсеместно начало снижаться с 6-8 до 2-3, и эта волна идет по миру по мере развития стран. Это везде так. Дай сейчас россиянам - каждой семье хоть по 100 тысяч единовременно и по 50 тысяч ежемесячно - рожать больше не станут. Есть десятки стран, которые богаче и по уровню жизни выше России, и там рождаемость такая же, как у нас. Это законы социологии. Поэтому вопрос выплат за детей - это вопрос качества жизни, но не воспроизводства.
developers developers developers develop
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27 июня в 15:49
Сергей, в таком виде ваши мысли приятно читать. Кстати, а вы женаты?
kok
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27 июня в 16:01
Хорошая сказка, но вы её конец перепутали немного.

И вот задумался председатель, что малоимущие могут бунт поднять и на вилы его посадить. И проявил заботу о своей ж..пе. Отчинил от восьмидесяти процентов из личного фонда прибылей 0,001 процент, малоимущим на продолжение рода. Но, тут другая оказия случилась.

Те у кого мозги есть поняли, что не о людях заботиться председатель, возмущаться начали. Но к сожалению тех кто повёлся на такой дешёвый развод оказалось больше и правил председатель ещё много лет.
Альберт Леонов
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27 июня в 16:47
Это не Сергей Б, а Сергей Ершов!
Сказки рассказывать хорошо, но иногда надо и историю помнить, маленько знать такое понятие как "идеология". Все верно заметил Дмитрий, люди рожают не с целью "наживы", Маленько другие цели у них.
Другое дело что идет повсеместное насаждение того, что потребляй и живи в свое удовольствие...В том что пропагандируется нет места рождению детей. И ни какие ценности не помогут. В тех местах где совсем другой уклад ценностей и рождаемость по выше. Начинаем пожинать плоды того, что вложили с 1991 года ...
Сергей Б Д.Щеглов
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27 июня в 17:32
Да чего уж там аристократы, детей заводить не любят. В СССР в 70-е годы социологи констатировали снижение рождаемости до двух детей на семью и даже, о ужас – до одного. Никакого воспроизводства, сплошной эгоизм – чем лучше живется, тем эгоистичней становятся люди. Все просто, казалось бы. Но не тут было. Не все так просто под луной. Особенно в России. Загадочная страна. Россия це не Европа.

Над россиянками прикалываются: смысл жизни выскочить замуж и рожать детей. И не напрасно. Сейчас население России по численности находится на критическом уровне. На грани вымирания. Как американские индейцы.

Многих знаю, кто при малейшем положительном балансе рожают. Сургут, рождаемость высокая для России. Для Европы благосостояние ниже среднего минимального европейского.

Ну вот пример: девушка, золотая медаль, красный диплом универа. Вышла замуж, родила уже двоих, собирается третьего. Работать не хочет. Муж работает. Пример не единичный.

Есть механизмы которые работают и человеку не доступны. Судить можно только по фактам.
Сергей Б Альберт Леонов
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27 июня в 17:38
Если чё, в колхозе бюста Сталина не было. Ленин стоял на колхозной площади с вытянутой рукой в сторону светлого будущего. До сих пор стоит.
Сергей Б developers developers developers develop
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27 июня в 17:47
Последний брак меня подкосил окончательно. Больше не хочется. Не выживу.
Сергей Б kok
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27 июня в 17:50
Если совсем уж написал бы чё хочу, за экстремизму привлекли бы. Поэтому каждый сам додумывает. Мы же кулюторные люди.
Сергей Б Д.Щеглов
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27 июня в 20:18
О, вспомнил. И даже нашел. Песню советских времен, хит 70-х.

Я у бабушки живу.
Я у дедушки живу,
Папа с мамой ходят в гости к нам.
Стало модным одного
Малыша иметь всего,
И того подкинуть старикам.

У меня сестренки нет,
У меня братишки нет.
Говорят, с детьми хлопот невпроворот.
Что же будет на земле
Через сто ближайших лет,
Если мода на детей
совсем пройдет?

Мода, вот еще один двигатель прогресса. Но Югре мода на деторождаемость не грозит. В Югре говорят, губернаторша детоненавистник. Не с нее ли Анастасия Якупова пример берет? В Югре ходят устойчивые слухи, что, когда к Комаровой подошла за помощью многодетная мать, жена умершего сотрудника МВД между прочим, который грудью защищал власть комаровых, так вот, Комарова ей сказала: нечего рожать было.

Но это Россия. Здесь назло этим скотам рожают, которые истеблишмент.

Сергей Б
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27 июня в 20:25
А ведь обещал не ругаться. Эта редиска, этот нехороший человек…
6xz34e
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27 июня в 20:40
Холостяк.холостяк,улыбнитесь...и больше -не женитесь,никогда.никогда!..строчка из песни на мотив "Капитан,капитан,подтянитесь!".
Сергей Б 6xz34e
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27 июня в 21:18
А похоже на надпись на могильной плите.
developers developers developers develop Сергей Б
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27 июня в 21:36
Мое авто в восемь раз дороже того, что предположил швондер. Обещаю, что покатушки мы с вами устроим знатные... ну...
developers developers developers develop developers developers developers develop
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27 июня в 21:37
Прошу аудиторию меня простить, красивые и умные мужчины с хитрым взглядом - моя слабость
Сергей Б developers developers developers develop
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27 июня в 22:02
Что есть, то есть – взгляд у меня умный. Как у Крамарова. Мне еще с детства говорили.

А еще…

Я курю отборный сборный табачок,
Пиджачок мой чёрный чешет ветерок,
И бульварным морем проплываю я,
Не видала горя, полюби меня.

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