​Сказка о колхозе, имущих и неимущих

Постоянный читатель siapress.ru Сергей Бражников отреагировал на статьи корреспондента портала Анастасии Якуповой «Бог не даст лужайку» и главного редактора Дмитрия Щеглова «Пособие как ловушка». Публикуем комментарий нашего читателя полностью.

Расскажу вам сказку.

В комментариях часто попадаются заявления о том, что граждане, считая себя добропорядочными налогоплательщиками не желают содержать кого-то или что-то за свой счет. Дошло уже и того, что граждане и нищету плодить не желают за свой счет. Имея ввиду детей. Упс. Ладно. Давайте эту «архи» сложную тему содержания за свой счет разложим на элементарные части. Может что-то станет видней. И что может быть проще сказки, для россиян. Поехали.

Жил был колхоз. Коллективное хозяйство, в общем. Земля общая, от предков досталась, производство и средства производства тоже. И трудились колхозники всем кагалом за трудодни, укрепляя и развивая колхоз, чтоб светлое и безбедное будущее построить. Не для себя, так хоть для своих детей. А тут еще нефть на колхозной земле нашли. И потянулись трубы к соседям. И светлое будущее уже забрезжило впереди.

И тут председателя колхоза осенило, как светлое будущее реализовать побыстрей. Собрал колхозное собрание и говорит: «Граждане, пора нам перейти к более эффективному ведения хозяйства, к частной собственности, значит». А так как эффективным управленцем в колхозе был, само собой, председатель, то он и предложил оформить колхоз на себя и уже с позиции собственника более рачительно вести хозяйство и заботится об остальных, пусть, дескать, беззаботно трудятся и живут в свое удовольствие. Сказано – сделано. Колхоз назвали корпорацией и поперли прибыля в частный карман председателя, чтоб распределял и заботился.

Прибыля председатель распределил тоже «по-честному». Честность это вообще была характерная черта, привитая гражданам еще в колхозе. Восемьдесят процентов от прибылей председатель стал отчинять себе как эффективному менеджеру, который заботится об остальных, десять процентов от прибыли пошли на поддержание и развитие производства, оставшиеся десять процентов пустил на фонд заработной платы и пенсий бывших колхозников.

Фонд заработной платы и пенсий тоже «по-честному» распределили. Ну, один процент из этого фонда на пенсии пошел, пусть доживают свой век ветераны труда и радуются. Зарплаты же у тех бывших колхозников, что проживали поближе к головному офису корпорации, бывшему правлению колхоза, получились раза в три больше, чем у остальных, кто на периферии. В общем, на хлеб с маслом хватило. А вот у тех, кто на периферии, беда – еле концы с концами стали сводить. А уж на продолжение рода, на детей и вовсе не осталось. Малоимущими, в общем оказались. И деторождаемость у них стала падать. И во всем колхозе.

И вот задумался председатель, насчет деторождаемости. Корпорация же не единым днем живет. Если оскудеет земля колхозная людьми, кто же завтра работать будет? И проявил он заботу о людях, которую обещал. Отчинил от восьмидесяти процентов из личного фонда прибылей 0,001 процент, малоимущим на продолжение рода. Но, тут другая оказия случилась.

Возмутились, те «не малоимущие», которым на хлеб с маслом хватило: это почему «за наш» счет малоимущих председатель решил поддержать, чтобы они детей рожали и нищету плодили. И ведь не посоветовался даже.

Тут и сказке конец. Что там дальше было и как это называется, пусть каждый сам додумывает, в меру своих мозгов. А кто ничего не понял, я не виноват. Куда уж проще.

Если вы вдруг не поняли, о чем речь — вот новость о повышении доплаты за ребенка для неимущих семей, вокруг которой весь сыр-бор.

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