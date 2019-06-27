​Кто в городе хозяин?

1. В доме меняют лифты. На домофонной двери объявление: «Просим не парковаться у крыльца на время установки лифтового оборудования».

В самом подъезде другое объявление, накарябанное на картонке: «Просим убрать коляски и велосипеды с лестничной площадки для того, чтобы мы могли складировать здесь оборудование для вашего нового лифта».

Автомобили от крыльца убраны, коляски-велосипеды тоже.

2. Во дворах стоят оранжевые коробы для утилизации пластика. После вопроса от сургутянки, куда потом девают этот мусор, мы выяснили, что его прессуют и увозят на завод под Екатеринбург, где используют для повторного производства. После этого я стала обращать внимание на то, что оранжевые коробы вообще-то пользуются популярностью: в них всегда есть пластик, причем свежевыброшенный. Буквально вот вчера помогала незнакомому мальчику впихнуть в отверстие контейнера коробку от торта «Наполеон» и пакет с банками из-под питьевого йогурта.

3. В старых дворах стали организовывать парковочные места для инвалидов. Своими глазами пару недель назад видела, как во дворе недалеко от Преображенского храма мужчина на костылях вместе со всей своей семьей выбирал участочек для соответствующей разметки. Два представителя то ли управляющей компании, то ли администрации, послушно таскали трафарет знака «Инвалид» вправо-влево по проезду, пока пенсионер наконец не определился, где ему будет удобнее парковаться.

4. Весь последний месяц сургутяне беспокоятся о вырубке деревьев: бьют тревогу по каждому несчастному кустику, которого касается бензопила, пишут жалобы, звонят в СМИ и обращаются к главе города в соцсетях. Отстаивают зелень, так сказать.

5. А еще интересуются, как добиться установки пандусов на тротуарах во дворах. И это не для себя, а для нового соседа, которому неудобно на своей инвалидной коляске ездить мимо дома.

Мне импонируют вот эти маленькие шажки, которые жители города делают в направлении гражданской сознательности и ответственности. Не спугнуть бы. Уж больно хочется, чтобы у Сургута появился хозяин. Вернее — хозяева, которые в этом городе не только живут, но и деликатно за него борются.

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Также вы можете почитать предыдущий блог Анастасии Семихатских о предвзятом отношении сургутян к моргу, хоспису, кладбищу, да и просто к смерти.