Чернобыль: 33 года спустя

В последнее время на устах многих сургутян слово «Чернобыль». Причиной стало появление американского фильма о чернобыльской аварии. Я пока еще его не смотрел, но многие мои знакомые рекомендовали настоятельно. Говорят, что фильм очень честный и объективный. Обязательно в ближайшее время при первой возможности схожу. Я помню это время, в какой-то степени это затронуло и моих близких и близко знакомых.

К этому времени я закончил Киевский институт народного хозяйства и во время сессии жил в Борисполе. Там раньше существовала Болгарская строительная группа.

В Борисполе жила семья молодого человека из моего села. Звали его Найден. Жена его работала врачом, были у них дочь и сын. Она принимала в больнице первые дни сразу после аварии облученных со станции. Но, поскольку, организовать работу врачей в такой экстремальной ситуации никто не смог, то, выполняя свой человеческий и профессиональный долг, она получила большую дозу облучения и вскоре умерла. Ей было всего тридцать лет. Даже не помню исполнилось ли ей тридцать. Моему земляку пришлось одному вырастить детей. Он ее очень любил, так и не смог создать новую семью.

Во время аварии я находился в Болгарии. Здесь подробно знали, что произошло уже на второй день после аварии. В село приехали солдаты в противогазах и костюмах химзащиты, выдернули лук, чеснок, клубнику и малину, с деревьев палками убрали все зеленые еще плоды, собрали их в огромные черные мешки, увезли на два километра от села и закопали их на пятиметровую глубину. Такие черные мешки в России появились в хозяйственных магазинах лет через тридцать. Все лето детей держали в помещениях детских садов, кормили их восстановленным сухим французским молоком фирмы «Нестле».

На наши вопросы: «Как там в Советском Союзе, как там в Киеве?» моя жена, приехавшая из Сургута через Киев: «Ну и паникеры вы, болгары!» Рассказывала, что в Киеве ничего не говорило в том, что там произошло что-то очень страшное. Разве что, по лестнице универмага «Украина» текла вода.

В конце лета Найден, мой земляк из Борисполя, сообщил родителям, что его жена умерла от облучения. Ее похоронили в свинцовом гробу и проститься с ней ему не разрешили.

Всем беременным до шести месяцев женщинам болгарские медики рекомендовали настоятельно сделать аборт во избежание рождения детей-инвалидов и мутантов, в следующие два года всем семьям рекомендовали воздержаться рожать детей. Болгарские власти закупили дорогостоящее западное оборудование, которое позволяло обследовать околоплодные воды у беременных, в случае обнаружения нарушений в развитии плода рекомендовали прекращать беременность. И все равно через два года трем болгарским министрам дали тюремные сроки за недостаточные меры охраны здоровья населения в результате Чернобыльской катастрофы.

Сегодня часто приходится по российскому телевидению слушать выпады против Болгарии за то, что она не хочет строить атомную электростанцию в Белене. Как раз в том 1986 году должно было начаться ее строительство. Помнится, что на давление тогдашнего премьера Советского Союза Н.И. Рыжкова относительно отказа Болгарии от строительства второй АЭС, генеральный секретарь ЦК Болгарской компартии Тодор Живков заявил (цитирую по памяти): «Николай Иванович, если в Болгарии произойдет авария как Чернобыльская, то на территории Болгарии в следующие 1200 лет болгары жить не смогут. Советский Союз огромен, Вы можете переселять миллионы людей за Уралом. Нам переселяться негде!»

Кстати, тогда, в 1986 году десятки тысяч человек из зоны заражения приехали в Сургут. Жили у близких и дальних родственников и знакомых. Было нормальное явление, что в двухкомнатной квартире жили по десять-двенадцать человек. Так что Сургут связан напрямую с Чернобыльской аварии.

Жители Юга Тюменской области в усвоении Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса принимали незначительное участие. Бòльшую роль сыграли башкиры, татары, молдоване. Целые коллективы оттуда переехали тогда в Сургут – Бирское, Ершовское УБР. Юг Тюменской области демографически и кадрово не был в состоянии поделиться с Югрой кадрами, тем более профессионалами. Для Сибири, и для Сургута в частности, Чернобыль сыграл очень важную роль. Я еще тогда занимался политикой, с Володей Чистовым создали Сургутский Демократический Форум, были среди учредителей Сургутского Экологического общества, позднее создавали Общество доноров и клуб «Университет».

Сургут бурлил и во многом благодаря Чернобыльской катастрофе. До этого события отношение сургутян во многом можно было выразить фразой «После меня хоть потоп!». Бòльшая часть жителей Сургута были выходцами как раз с тех регионов, которые попали в зону заражения и отселения. До этого они старались заработать на квартиру, обменять ее на Украине или Белоруссии, купить машину и уехать.

Чернобыльская авария по времени совпала с попыткой правительства СССР построить в Западной Сибири шесть (или семь) нефтехимических комбинатов, в том числе и один в Сургуте. И еще один металлургический на Юге области. Он был предназначен для переработки металлолома, огромные количества которого валялись от Тюмени до Ямала. Однако Чернобыльская катастрофа похоронила эту затею. Для сотни тысяч людей огромные территории, где они собирались вернуться после Сибири, их «малая Родина» стала вдруг запретной зоной. Вернуться «до дому, до хаты» для них стало несбыточной мечтой.

И тогда они поняли, что Западная Сибирь – это их новая Родина, что здесь будут расти своих детей и внуков, вспомнили, что было Аральское море, которое к тому времени практически исчезло. И народ сказал: «Нет!». Из этих химкомплексов был реализован только один, тобольский, и то не в полном объеме. Так что Чернобыль сыграл огромную роль в развитии общества Западной Сибири. Я в этом полностью уверен, потому что все эти процессы прошли перед моими глазами, с моим посильным участием.

И как открытие нефти спасло Сургут от затопления (напомню предполагалось вниз по течению Оби построить дамбу и затопить огромную, «бесперспективную территорию» и сделать крупнейшую в мире гидроэлектростанцию), так Чернобыль спас Западную Сибирь от ужаснейшей экологической катастрофы, от ее превращения в химическую свалку.

Почему это пишу? Во-первых, молодое поколение практически не знает о тех процессах в обществе, которые по сути были напрямую связаны с Чернобылем. И, во-вторых, чтобы разбудить их региональный патриотизм. Ведь зная об этих процессах, сегодня сургутяне не допустили бы покушение на сургутскую природу, на парка «За Саймой», были бы более активны.

Предлагаю улицу Ленина назвать именем Бориса Евдокимовича Щербины. Борис Евдокимович с 1961 по 1973 гг был первым секретарем Тюменского обкома КПСС. 12 лет он руководил областью, в ту пору, когда закладывались основы Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. Следующие 11 лет он был Министром строительства предприятий для нефтяной и газовой промышленности (Миннефтегазстроем СССР). В нашем городе он бывал десятки, а может и сотни раз. Я сам его видел не менее десяти раз на объектах Сургута и района: на строительстве жилых домов, школ, компрессорных станциях, газо- и нефтепроводах.

В январе 1984 года он был назначен заместителем председателя Правительства СССР. Курировал деятельность Министерства нефтяной промышленности, Министерства газовой промышленности, Министерства энергетики, Министерства угольной промышленности, Министерства геологии, Госгортехнадзора и Госатомэнергонадзора.

Напомню: авария на Чернобыльской электростанции произошла в половине второго ночи 26 апреля 1986 года. К обеду того же дня Борис Евдокимович уже прилетел в Припять на месте руководить работы по преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.

С ним прилетел и академик Валерий Алексеевич Легасов. Он был единственным ядерщиком высшего уровня, который находился в этот субботний день в Москве.

Им пал жребий первыми вылететь в Чернобыл и взять на себя руководство борьбы с взбесившимся атомом. Огромные дозы облучения в конце концов согнали их в могилу. Правда, Легасов покончил жизнь самоубийством в 1988 году, а Щербина еще спасал Армению после Спитакского землетрясения, но и он умер в 1990 году. Не будь Чернобыля, он мог бы быть прожить еще долго. По природе он был очень крепким человеком, резервы здоровья по наследству имел он огромные.

Имена этих двух героев, считаю, имеют полное право носить главные улицы нашего города. Думаю, что жители нашего города: сургутские геологи, нефтяники, газовики, строители, сургутские армяне, поддержат идею улицу Ленина переименовать в улицу Бориса Щербины.

Думаю, что сотни и тысячи сургутяне, выходцы из зон отчуждения, из Белорусии и Украины, из приграничных зон России, ликвидаторы-чернобыльцы согласятся с переименованием улицы Мира на улицу Академика Валерия Легасова.

А в сквере, где эти две улицы соединяются (где раньше был печально известный «памятник Губкину») – построить скромный памятник Борису Щербине, Валерию Легасову и всем чернобыльцам.

Сургутяне, поддержите эту идею. Мы дадим пример своим детям и внукам. Проявим уважение к памяти настоящим героям.

Почитайте еще о дискуссии, которая развернулась на siapress.ru из-за идеи переименовать проспект Ленина.