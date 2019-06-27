​Нужна помощь Галине Иванцовой

Ранее я рассказывал о сложной жизненной ситуации в которой оказалась пенсионерка Галина Александровна Иванцова. Сегодня я хочу сообщить о текущем состоянии дел и попросить о помощи в приобретении необходимых бытовых приборов для Галины Александровны.
Напомню, Галина Александровна принесла много пользы сургутянам, работая в поликлинике №2. Однако на старости лет осталась в ветхом жилье в поселке Взлетном и не могла сама передвигаться.
В доме было холодно, двери не закрывались, в дом можно было зайти только на ощупь, так как не было ни одной лампочки, обои давно приобрели ржавый цвет, а пол вздыбился, оголив все щели.
Пожилая женщина спала на тонком матрасе на холодном полу, социальные работники ежедневно к ней приходили, приносили продукты, кормили ее и меняли памперсы.
Мы подключились к решению проблем Галины Александровны и к счастью ситуация стала меняться к лучшему.
Совместными усилиями с городской социальной службы, общественностьи, коллектива
Городской клинической поликлиники №2, СМИ, «Молодой гвардии» удалось решить
значительную часть проблем, в которых оказалась сургутянка.
Галина Александровна была направлена в кризисное отделение для женщин, попавших трудную жизненную ситуацию, где по сей день ей оказывается вся необходимая помощь.
Совсем скоро Галина Александровна переедет в собственное капитальное жилье. В настоящий момент квартиру готовят к ее переезду, социальные работники организуют все необходимые условия в новом жилье, но нужна ваша помощь!
В квартире необходим холодильник, а также телевизор. Бабушка не может
самостоятельно ходить и большую часть времени она лежит...
Если у вас пылится старый холодильник или телевизор, помогите хорошему человеку!
Надеемся на вашу отзывчивость и поддержку!
Звонить по телефону: 89227970865
UPD. Буквально за час после публикации поста телевизор нашли.
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 28 июня в 11.00