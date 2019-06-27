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​Пособие как ловушка

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Ожесточенную дискуссию в комментариях вызвал блог моей коллеги Анастасии Якуповой о повышении выплат для детей в малоимущих семьях. Ее обвинили чуть ли не в фашизме и желании ввести евгенику в общественную жизнь России. Поэтому хочу внести ясность в этот вопрос.

У бедности есть масса причин, и первая - это экономика. Неэффективные государства, построенные на принципах извлечения и распределения ренты (чаще - сырьевой), плодят бедность самим фактом своего существования. Дикие разрывы в доходах, отсутствие социальных лифтов, стягивание ресурсов в столицу, планомерное сжимание малого и среднего бизнеса вкупе с ростом доли государства в экономике, проблемы в образовании, рост налоговой и санкционной нагрузки, закредитованность, сокращение реальных доходов - все это выталкивает в страту малоимущих все большее количество россиян.

При этом у государства много денег. Прям много. Даже без учета «кубышек» - профицит текущего федерального бюджета в 2019 году составляет почти 2 триллиона рублей.

Кажется логичным часть этих денег раздать людям - хоть какое-то вливание в экономику. На них россияне купят детям памперсы, одежду и еду, дадут оборот бизнесу, тот заплатит налоги и, может быть, продолжит инвестировать в своё развитие (если его не хлопнет налоговая или силовики). Вроде все здорово, вроде все довольны.

Но.

Раздача денег предполагается только для малоимущих. И это тоже вроде как логично - нужно помогать тем, кто бедствует, на то мы и социальное государство. Поэтому сложно не согласиться - раздать деньги малоимущим явно лучше, чем Ротенбергам или никому. Но явно хуже, чем другие, более разумные и дальновидные инструменты поддержки населения.

Самая большая стратегическая загвоздка в том, что большой пласт населения подсаживается на льготы, имеющие чёткое условие - ты должен оставаться малоимущим.

Представьте семью с двумя детьми. Муж зарабатывает 35 тысяч, жена в декрете с копейками, доход на человека у них примерно 10 тысяч рублей, меньше прожиточного минимума. Государство им говорит: вам полагается по 10 тысяч на ребёнка в месяц, держите. Спасибо, говорит семья. Все счастливы. А завтра мужу предлагают повышение с зарплатой на 5 тысяч выше и перспективой роста (не всегда удаётся вырасти в доходах на 20-30 тысяч за один шаг). Но при этом семья, условно, выпадает из числа малоимущих. И лишается 20 тысяч в месяц.

Что делать? Либо отказываться от повышения, либо прятать доходы и этим уклоняться от налогов, либо потерять нехилую сумму господдержки. Дилемма про синицу в руках и журавля в небе.

Как из неё выходить, если семья еле сводит концы с концами? Как бы вы сами поступили? Как думаете, сколько людей в России в подобных ситуациях теряют последнюю мотивацию расти и развиваться в условиях какой-нибудь провинциальной безнадеги и общего непонимания будущего страны?

Вот о чем писала Настя и в чем я ее полностью поддерживаю. «Плодить нищету» - это подсаживать людей на государственные льготы без возможности их сохранить при росте доходов. Для власти это кайф - есть шанс, что благодарные за поддержку люди пойдут голосовать за кого надо. А для общества как для развивающегося организма - это ловушка.

К слову, проблема характерна далеко не для одной России. В развитых странах есть целые страты «профессиональных» бедняков, которые живут на пособия и даже не рыпаются куда-либо, потому что выход на работу (с учётом квалификации - явно не высокооплачиваемую) для них менее выгоден, чем получение пособия.

Некоторые западные социологи видят выход из этой ситуации во введении безусловного гражданского дохода - фактически это монетизация льгот «на максималках». Убрать основную массу льгот, убрать большую часть армии чиновников, которая эти льготы обслуживает, и выдавать деньги всем гражданам поровну (с поправкой на инвалидности и другие независящие от людей обстоятельства). Правда, до этого даже западным странам далеко, а нам - ещё дальше.

Но сделать первые шаги и ввести плату за ребенка для всех семей в России в беззаявительном порядке - было бы прекрасным решением. Куда более практичным и позитивным со стратегической точки зрения. Это помогло бы и тем, у кого низкие доходы, и тем, кто немного их богаче, но все равно живет в кредитах и без отпусков, и стабильно теряющему своё благосостояние среднему классу. Деньги, как мы знаем, в бюджете есть.

А то, как делается сейчас, повторюсь, явно лучше, чем ничего, но хуже, чем действительно нужно для блага общества и страны.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 394, комментариев: 8


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Комментарии:
Александр Радовский
не нравится
Сегодня в 12:35
Я не очень понимаю авторов этих двух статей. Вы знаете зарплаты в средней полосе России? Учитель в таком перспективном мегаполисе, как Самара, получает 18, ну с категорией 22 тысячи. Это на 1,5-2 ставки, с классным руководством, без времени на нормальный отдых. Все "перспективы для роста" он уже давно использует с большим перебором трудовых норм, а вот зарплата такая. Должность, на которой в Сургуте платят 70, там может приносить 40. И это не только школы, но и бюджетная работа, и офисная. Хотя один высокий чиновник так уже советовал: не хочется учителями, пошли бы в бизнес. Авторы решили его процитировать? 10 тыс. - это для семьи с ребёнком хотя бы квартплата, оплата связи и проездные. Вряд ли этого достаточно, чтобы в условиях ипотеки "сидеть на пособиях и отказаться от перспектив роста".
444
не нравится
Сегодня в 12:36
По официальным данным государственного Росстата в России бедствует не менее 60% населения. 48% домохозяйств получаемого дохода хватает только на одежду и еду, 15% хватает только на еду, другие расходы вызывают затруднения, и 1% не хватает даже на еду. При оценочной безработице в 5% и реально зарегистрированных в центрах занятости 750 тысячах, то есть 1%, выходит, что бедствуют как раз работающие люди, а не профессиональные тунеядцы, которые от государственных щедрот только и могут, что загнуться. А работающие не меньше Анастасии Якуповой люди, о которых она зачем-то презрительно написала: "почему я должна кормить взрослых трудоспособных людей за то, что они просто хотят плодиться?"
В принципе, Дмитрий прав, в России детские деньги будут нелишними в большинстве семей. Но платить пособие на детей тем 15-20% семей, которые вообще не испытывают никаких проблем с деньгами, тратить на это сотни миллионов было бы просто странно.
Д.Щеглов Александр Радовский
не нравится
Сегодня в 12:46
Перечитайте еще разок (лучше два), что я написал. Я говорю: доплата за детей лучше, чем ее отсутствие. Но более правильным было бы распространить ее на всех.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 13:02
Да.Дмитрий.Вы правы.Дать всем на детей.Как по 5 тысяч дал Фонд ХМАО. Многие "не взяли".,так как регистрация "госуслуг" - для многих непосильный труд.Но лично для меня-лучше повысить зарплату людям и они сами решат и расставят финансовый приоритет.В другой статье давайте обсудим как государство ,повышая пенсионный возраст, "обещало" бабушкам и дедушкам повышать каждый месяц пенсию аж на 1200!И на горячей линии Путина -ни одного вопроса о пенсии!
Сергей Б
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Сегодня в 13:04
Расскажу вам сказку.

В комментариях часто попадаются заявления о том, что граждане считая себя добропорядочными налогоплательщиками не желают содержать кого-то или что-то за свой счет. Дошло уже и того, что граждане и нищету плодить не желают, за свой счет. Имея ввиду детей. Упс. Ладно. Давайте эту «архи» сложную тему содержания за свой счет, разложим на элементарные части. Может что-то станет видней. И что может быть проще сказки, для россиян. Поехали.

Жил был колхоз. Коллективное хозяйство в общем. Земля общая, от предков досталась, производство и средства производства тоже. И трудились колхозники всем кагалом за трудодни укрепляя и развивая колхоз, чтоб светлое и безбедное будущее построить. Не для себя, так хоть для своих детей. А тут еще нефть на колхозной земле нашли. И потянулись трубы к соседям. И светлое будущее уже забрезжило впереди.

И тут председателя колхоза осенило, как светлое будущее реализовать побыстрей. Собрал колхозное собрание и говорит: - граждане, пора нам перейти к более эффективному ведения хозяйства, к частной собственности значит. А так как эффективным управленцем в колхозе был само собой председатель, то он и предложил оформить колхоз на себя и уже с позиции собственника более рачительно вести хозяйство и заботится об остальных, пусть дескать беззаботно трудятся и живут в свое удовольствие. Сказано, сделано. Колхоз назвали корпорацией и поперли прибыля в частный карман председателя, чтоб распределял и заботился.

Прибыля председатель распределил тоже «по-честному». Честность, это вообще была характерная черта, привитая гражданам еще в колхозе. Восемьдесят процентов от прибылей председатель стал отчинять себе, как эффективному менеджеру, который заботится об остальных, десять процентов от прибыли пошли на поддержание и развитие производства, оставшиеся десять процентов пустил на фонд заработной платы и пенсий бывших колхозников. Фонд заработной платы и пенсий, тоже «по-честному» распределили. Ну, один процент из этого фонда на пенсии пошел, пусть доживают свой век ветераны труда и радуются. Зарплаты же, у тех бывших колхозников, что проживали поближе к головному офису корпорации, бывшему правлению колхоза, получились раза в три больше чем у остальных, кто на периферии. В общем, на хлеб с маслом хватило. А вот у тех, кто на периферии беда, еле концы с концами стали сводить. А уж на продолжение рода, на детей и вовсе не осталось. Малоимущими вобщем оказались. И деторождаемость у них стала падать. И во всем колхозе.

И вот задумался председатель, насчет деторождаемости. Корпорация же не единым днем живет. Если оскудеет земля колхозная людьми, кто же завтра работать будет? И проявил он заботу о людях, которую обещал. Отчинил от восьмидесяти процентов из личного фонда прибылей 0,001 процент, малоимущим на продолжение рода. Но, тут другая оказия случилась.

Возмутились, те «не малоимущие», которым на хлеб с маслом хватило: это почему «за наш» счет малоимущих председатель решил поддержать, чтобы они детей рожали и нищету плодили. И ведь не посоветовался даже.

Тут и сказке конец. Что там дальше было и как это называется, пусть каждый сам додумывает, в меру своих мозгов. А кто ничего не понял, я не виноват. Куда уж проще.
Сергей Б
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Сегодня в 13:05
Здесь, наверное, лучше будет.
developers developers developers develop
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Сегодня в 13:31
Хорошая статья и взвешенная точка зрения. Это вам не комментики себе плюсовать, правда?
kok Сергей Б
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Сегодня в 13:47
Хорошая сказка, но вы её конец перепутали немного.

И вот задумался председатель, что малоимущие могут бунт поднять и на вилы его посадить. И проявил заботу о своей ж..пе. Отчинил от восьмидесяти процентов из личного фонда прибылей 0,001 процент, малоимущим на продолжение рода. Но, тут другая оказия случилась.

Те у кого мозги есть поняли, что не о людях заботиться председатель, возмущаться начали. Но к сожалению тех кто повёлся на такой дешёвый развод оказалось больше и правил председатель ещё много лет.

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