​Пособие как ловушка

Ожесточенную дискуссию в комментариях вызвал блог моей коллеги Анастасии Якуповой о повышении выплат для детей в малоимущих семьях. Ее обвинили чуть ли не в фашизме и желании ввести евгенику в общественную жизнь России. Поэтому хочу внести ясность в этот вопрос.

У бедности есть масса причин, и первая - это экономика. Неэффективные государства, построенные на принципах извлечения и распределения ренты (чаще - сырьевой), плодят бедность самим фактом своего существования. Дикие разрывы в доходах, отсутствие социальных лифтов, стягивание ресурсов в столицу, планомерное сжимание малого и среднего бизнеса вкупе с ростом доли государства в экономике, проблемы в образовании, рост налоговой и санкционной нагрузки, закредитованность, сокращение реальных доходов - все это выталкивает в страту малоимущих все большее количество россиян.

При этом у государства много денег. Прям много. Даже без учета «кубышек» - профицит текущего федерального бюджета в 2019 году составляет почти 2 триллиона рублей.

Кажется логичным часть этих денег раздать людям - хоть какое-то вливание в экономику. На них россияне купят детям памперсы, одежду и еду, дадут оборот бизнесу, тот заплатит налоги и, может быть, продолжит инвестировать в своё развитие (если его не хлопнет налоговая или силовики). Вроде все здорово, вроде все довольны.

Но.

Раздача денег предполагается только для малоимущих. И это тоже вроде как логично - нужно помогать тем, кто бедствует, на то мы и социальное государство. Поэтому сложно не согласиться - раздать деньги малоимущим явно лучше, чем Ротенбергам или никому. Но явно хуже, чем другие, более разумные и дальновидные инструменты поддержки населения.

Самая большая стратегическая загвоздка в том, что большой пласт населения подсаживается на льготы, имеющие чёткое условие - ты должен оставаться малоимущим.

Представьте семью с двумя детьми. Муж зарабатывает 35 тысяч, жена в декрете с копейками, доход на человека у них примерно 10 тысяч рублей, меньше прожиточного минимума. Государство им говорит: вам полагается по 10 тысяч на ребёнка в месяц, держите. Спасибо, говорит семья. Все счастливы. А завтра мужу предлагают повышение с зарплатой на 5 тысяч выше и перспективой роста (не всегда удаётся вырасти в доходах на 20-30 тысяч за один шаг). Но при этом семья, условно, выпадает из числа малоимущих. И лишается 20 тысяч в месяц.

Что делать? Либо отказываться от повышения, либо прятать доходы и этим уклоняться от налогов, либо потерять нехилую сумму господдержки. Дилемма про синицу в руках и журавля в небе.

Как из неё выходить, если семья еле сводит концы с концами? Как бы вы сами поступили? Как думаете, сколько людей в России в подобных ситуациях теряют последнюю мотивацию расти и развиваться в условиях какой-нибудь провинциальной безнадеги и общего непонимания будущего страны?

Вот о чем писала Настя и в чем я ее полностью поддерживаю. «Плодить нищету» - это подсаживать людей на государственные льготы без возможности их сохранить при росте доходов. Для власти это кайф - есть шанс, что благодарные за поддержку люди пойдут голосовать за кого надо. А для общества как для развивающегося организма - это ловушка.

К слову, проблема характерна далеко не для одной России. В развитых странах есть целые страты «профессиональных» бедняков, которые живут на пособия и даже не рыпаются куда-либо, потому что выход на работу (с учётом квалификации - явно не высокооплачиваемую) для них менее выгоден, чем получение пособия.

Некоторые западные социологи видят выход из этой ситуации во введении безусловного гражданского дохода - фактически это монетизация льгот «на максималках». Убрать основную массу льгот, убрать большую часть армии чиновников, которая эти льготы обслуживает, и выдавать деньги всем гражданам поровну (с поправкой на инвалидности и другие независящие от людей обстоятельства). Правда, до этого даже западным странам далеко, а нам - ещё дальше.

Но сделать первые шаги и ввести плату за ребенка для всех семей в России в беззаявительном порядке - было бы прекрасным решением. Куда более практичным и позитивным со стратегической точки зрения. Это помогло бы и тем, у кого низкие доходы, и тем, кто немного их богаче, но все равно живет в кредитах и без отпусков, и стабильно теряющему своё благосостояние среднему классу. Деньги, как мы знаем, в бюджете есть.

А то, как делается сейчас, повторюсь, явно лучше, чем ничего, но хуже, чем действительно нужно для блага общества и страны.