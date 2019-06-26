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​Бог не даст лужайку

Я против повышения пособия по уходу за ребенком для малообеспеченных семей — незачем плодить нищету

Вопреки известному выражению: дал бог зайку — даст и лужайку, хочу заметить, что для выживания в XXI веке нужны деньги. Казалось бы, очевидная истина. Человеку, как любому живому существу, необходимы, как минимум, крыша над головой и пища — за них приходится платить. Но многие жители России в этом вопросе все еще находятся на стадии отрицания неизбежного.

Более того, люди, неспособные обеспечить себя элементарными нуждами — жильем, едой, одеждой, — создают семьи, увеличивая число малообеспеченных россиян, а правительство их в этом поддерживает. В то время как в стране только по официальной статистике Росстата проживает почти 19 миллионов граждан с доходом ниже прожиточного минимума, а это около 13 процентов всего населения страны, премьер-министр Дмитрий Медведев заявляет, что пособия на детей для малообеспеченных семей увеличат с 50 рублей до 10 тысяч рублей.

При этом фактическое число нищих гораздо выше. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, более половины семей с детьми в стране находятся за чертой бедности. И у меня как налогоплательщика возникает разумный вопрос — почему я должна кормить взрослых трудоспособных людей за то, что они просто хотят плодиться? Это странный вид поддержки от государства — платить родителям, которые при планировании семьи не озаботились первостепенным вопросом — финансовым.

Кроме того, выделяя подобные пособия, правительство оказывает медвежью услугу населению. Малообеспеченные жители России (и других стран) имеют массу привилегий, сохраняя статус бедных. Если они повысят свой доход, то лишатся субсидий. Так теряется мотивация развиваться, увеличивать достаток, профессионально расти — проще сохранять текущее положение вещей и получать помощь из госбюджета.

Мне кажется, для текущей ситуации в стране лучше всего подходит выражение «рыба гниет с головы». И пока люди, не имеющие материальной подушки безопасности, рожают детей, а государство их активно поощряет, Россия будет оставаться страной бедных.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 749, комментариев: 31


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 15:54
Отвратительная позиция автора. Мы вообще-то граждане социального государства и живем не в 19, а в 21 веке если чо.
Мудрец Швондер
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Сегодня в 15:59
Швондер, где вы нашли социальное гос-во?! Оно умерло в 1991 году вместе с развалом СССР. А автор права на 100%!
Мудрец
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Сегодня в 16:05
Ответственные родители прежде чем размножаться должны подумать: а на что они будут содержать своих детей, на что учить, лечить, оздоровлять и т.д. А безответственные -да, главное размножаться, даже понимая, что плодишь нищету. А потом ходить "христарадничать" и попрошайничать у государства. Это тоже конечно непросто -выклянчить что-то у нашего гос-ва - даже то, что тебе положено по законам. Но уж лучше ничего не у кого не прося самим как-то обеспечивать и выводить своих детей в люди.
Швондер
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Сегодня в 16:10
Вообще-то государство должно гражданам. Если вы так не считаете - сидите в гогне плиз и воюйте со всем миром. Прав Криштанович, железный занавес не на границе, а в головах
Д.Щеглов Швондер
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Сегодня в 16:16
Замечательная позиция автора. Потому что государство должно людям, но оно должно создавать условия для жизни, развития, а не просто раздавать подачки и стимулировать бедное существование. Почему-то среднему классу, который и без того сокращается, и который платит много налогов, от государства не полагается вообще ничего. Справедливо ли?
Мудрец Швондер
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Сегодня в 16:18
Я ни с кем не воюю -делать мне больше нечего, что ли)) Работаю, что обеспечить себя и свою семью. И ничего не прошу у гос-ва. Лишь бы не мешало жить и работать)
Швондер
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Сегодня в 16:19
Народ, вы че совсем кукухнулись? Это же фашизм получается какой-то
Мудрец Швондер
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Сегодня в 16:25
Ну что вы) Какой же это фашизм. Ошибаетесь. В Германии 1933-45гг как раз-таки и о материнстве заботились, и деторождаемости, и пенсии приличные платят до сих пор (ветеранам вермахта и СС - пресса опять недавно расшумелась по этому поводу).
Д.Щеглов Швондер
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Сегодня в 16:27
Интересный фашизм. В России для малоимущих создано очень, очень, очень много различных льгот, субсидий и выплат. Очень много. Почему не дать выплату в 10 тысяч рублей ВСЕМ, кто рожает детей (ну или не 10, а 5, но всем). Почему только тем, кто мало зарабатывает? Странный подход.
Сергей Б
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Сегодня в 16:27
Вот таких как автор то наплодили, с разрухой в голове, от этого и нищета.

А в курсе Анастасия Якупова, что численность населения в России относительно площади находится в критическом состоянии? Ну да, конечно, трудовые мигранты помогут. Китай перенаселенный под боком. Приедут и обеспечат развитие и пенсию Анастасии, когда она состарится.

А в курсе Анастасия Якупова, что «население России за 2018 год сократилось на 86,7 тыс. человек, следует из предварительной оценки Росстата. Демографы предупреждали, что миграционный прирост перестал компенсировать естественную убыль населения».

И что, Анастасия Якупова действительно думает, что это она будет кормить взрослых трудоспособных людей за то, что они просто хотят плодиться? В стране, где она никто и зовут ее никак. «Рабыня Изаура» получающая паек вместо зарплаты. И что, действительно думает, что в России денег нет? И эта вот подачка-пособие на детей для малообеспеченных семей в 10 тыщ за ее счет будет?

А в курсе Анастасия Якупова, что доходы россиян занижены в несколько раз? Зато миллиардеры долларовые в России плодятся как грибы после дождя и денежки в офшоры со свистом улетают. Может от такого дисбаланса в России нищета? И низкая рождаемость.

Цинизм граничащий с паранойей и «разруха в голове» у таких как автор поражают. И хочется тоже стать циником и сказать: так вам и надо, «дорогие россияне» с «разрухой в голове». Хотите быть рабами, будьте ими. И Бог здесь не причем.
Сергей Б
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Сегодня в 16:32
Вроде культурно все. Хотя очень хотелось матом трехэтажным покрыть всех… в общем с «разрухой в голове».

Швондер
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Сегодня в 16:35
Даже больше не плюну на эту стену. Среднеклассники вы вымирающие - вы видели в маленьких умирающих городках и деревнях голодных бедных детей? Их родители не алкоголики и маргиналы. Они не по своей воле бедны. Вам че жалко что они два года получат по 120000 на нос? Куда они их денут? Часть конечно пробухают. Меньшая часть. А остальные на них будут кушать и одеваться. Иш жлобье повылазило. Труженики. Сами сходите и посмотрите че дальше Югорского тракта твориться. Тьфу.
Сергей Б
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Сегодня в 16:42
Какими бы VIP холопами не считали себя некоторые холопы, они все равно всего лишь холопы с холопским мышлением.
6xz34e
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Сегодня в 16:49
Настя!Я соглашусь с вашим мнением ,что необходимо трудиться и с названием статьи, так сказать.на Бога надейся,но САМ (прежде всего САМ должен нести ответственность) не плошай".Помогать нужно старикам и детям.Нужно дать работу,а не льготы.Ребенок и их количество-дело каждой семьи.Но...дети должны быть желанными.Не надо количество детей,надо качество.
Д.Щеглов Сергей Б
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Сегодня в 16:52
Сергей, при всем уважении, вы что-то странное говорите. Низкая рождаемость в мире наступает не из-за бедности, а строго наоборот. Почитайте про такое явление, как "второй демографический переход". В России вполне себе европейского уровня рождаемость, примерно на уровне всех цивилизованных стран, и выше она не станет - обратного хода нет (разве что если она не сократится до уровня Северного Кавказа, и то к ним эта тенденция по снижению рождаемости тоже придет не сегодня-завтра). А вымирание происходит по причинам высокой смертности - это совсем другой вопрос.
Д.Щеглов Швондер
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Сегодня в 16:55
Никому не жалко, пусть будут эти 10 тысяч для тех, кто не по своей воле беден. Одного не пойму: почему вам жалко, чтобы эти 10 тысяч были для всех? Я вот за что выступаю. Дайте всем, вне зависимости от дохода - и тогда человек с низкими доходами будет знать, что если он будет наращивать свое благосостояние, то эти 10 тысяч у него никто не отнимет. И так по всем пунктам. Вообще для этого придуман безусловный гражданский доход, но России до него пока еще пилить и пилить.
Сергей Б 6xz34e
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Сегодня в 16:58
Надо дать зарплату людям в собственной стране, а не паек, которого на содержание детей не хватает. И пенсионерам пенсии, а не пособия для выживания. Тогда людям подачки от Медведева не нужны будут. А так как никто не даст, то брать надо свое, а не сопли жевать: «почему я должна кормить взрослых трудоспособных людей за то, что они просто хотят плодиться?»

Тоже VIP чтоли?
Сергей Б Д.Щеглов
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Сегодня в 17:00
А вы не в мире живите, а в России, тогда все на свои места встанет.
Андрей Захаров
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Сегодня в 17:01
Точка зрения заслуживает уважения, но ... дети автора пойдут на низкооплачиваемые рабочие места, как дети из малообеспеченных семей, или станут блогерами?
6xz34e
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Сегодня в 17:15
Сергей!Об этом и речь,что лучше зарплату повышайте,пенсии и т.д.А люди сами свой доход распределят.В последнее время только цены повышают,а 10 лет назад.помните.повысили цены,затем зарплаты.И Дмитрий прав,пусть всем дадут.кто имеет детей.Почему нет?
Сергей Б 6xz34e
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Сегодня в 17:28
Дмитрий то прав, чтоб всем, только Анастасии Якуповой это не надо, для нее главное: «Я против повышения пособия по уходу за ребенком для малообеспеченных семей — незачем плодить нищету».
gunter
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Сегодня в 17:56
Нормальная инициатива Правительства. А жлобская позиция была и будет при любом хорошем деле.
Сергей Б
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Сегодня в 18:03
Опустимся с мировых и европейских высот в Россию. От чего в 2012 году в России, впервые со времен СССР, повысилась рождаемость на 10,5 процентов?

«…программа повышения рождаемости предусматривает множество стимулирующих мер. Семьям с тремя и более детьми, приобретающим жилье, за второго ребенка полагается 387 тысяч рублей. Осуществляется также и ежемесячная помощь».

Какие-то сраные разовые 387 тысяч рублей, за второго ребенка и сраная ежемесячная помощь, уже привели к росту рождаемости в России на 10,5%.

Так и хочется спросить того же Медведева, который очередной подачкой решил повысить рождаемость, а зарплату россиянам платить не пробовали?


Александр Мазурин Сергей Б
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Сегодня в 18:28
Да не привели они ни к чему. Рождаемость падает уже который год и в 2018-м упала уже ниже 2008 года, несмотря на 453 тысячи 26 рублей материнского капитала. Некоторое повышение в 10-х произошло из-за того, что большинство рожавших матерей родились в 80-х, когда рождаемость была высокой (рожавших было больше), а в ближайшие 15 лет она будет снижаться потому, что большинство нынешних матерей родились в 1990-х годах, когда рождаемость была невысокой, да к тому же низкая рождаемость наложилась на демографический провал, который называется "дети детей войны".
Сергей Б
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Сегодня в 18:39
Это настоящий Мазурин или клон?
Александр Мазурин Сергей Б
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Сегодня в 18:53
С клонами редакция СИАПРЕСС вроде бы покончила.
Dochimacho
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Сегодня в 18:53
Мне жаль детей, которых родят в надежде на эти 10000. А ведь родят. Я вижу деток в районе и в городе, до которых дела нет родителям. Их родили из-за материнского капитала, а сами они так то нужны не были. Когда дочь моей подруги ходила еще в садик (а это было не так давно, 8 лет назад), у родителей даже термин появился - "дитё маткапита". Не характеризует ситуацию?
Сергей Б., позиция автора - не жлобство, а здравый подход. Не рыбку нуждающимся нужно давать, а удочку, т.е. работу.
Сергей Б Dochimacho
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Сегодня в 19:07
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Сергей Б
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Сегодня в 20:48
Подытожим? Без знаков и препинаний, как воспринимается текст на подсознательном уровне. То есть, как оно есть. Если кто-то считает, что я не прав попробуйте поправьте.

И так. Анастасия Якупова прямым текстом заявляет, что недочеловеки не имеют права на продолжение рода – незачем плодить нищету. Сама она себя к таким конечно не относит. Можно добавить еще, что напрашивается само собой, что некоторых недочеловеков можно оставить для продолжения рода, ровно столько сколько требуется для выполнения грязных работ. Не будем выяснять чья это идеология такая и так ясно, поедем дальше.

Анастасия Якупова почему-то решила, что Россию создала она и такие как она, помогая надо понимать Путину. За это у нее VIP статус. VIP холопа конечно, но не важно, главное VIP и она имеет право на продолжение рода. В отличии от не VIP, которые недочеловеки. При этом она почему-то не допускает даже мысли о том, что по теории вероятности наверняка найдется уйма недочеловеков, отцы, деды и прадеды которых сделали для России и для своих потомков надо полагать, в разы больше чем отцы, деды и прадеды Анастасии Якуповой и даже, отцы, деды и прадеды «самого» Путина. Так вот, отцы, деды и прадеды недочеловеков явно не для того воевали, защищали Россию и отстраивали ее, чтобы потом какие-то VIP нацики решали иметь им детей или не иметь.

Хорошо так отутюжила мозги некоторым россиянам путинская пропаганда, не хуже гебельсовской. Только тут не политика. Ничего личного, просто бизнес. Просто деньги.
Сергей Б
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Сегодня в 20:52
А некоторым и утюжить было нечего.
Д.Щеглов Сергей Б
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Сегодня в 21:30
Мне кажется, вы, Сергей, знатно передернули всю мысль и высветили ее так, как вам захотелось, чтобы возмутиться. Надо быть спокойнее.

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