​Бог не даст лужайку

Вопреки известному выражению: дал бог зайку — даст и лужайку, хочу заметить, что для выживания в XXI веке нужны деньги. Казалось бы, очевидная истина. Человеку, как любому живому существу, необходимы, как минимум, крыша над головой и пища — за них приходится платить. Но многие жители России в этом вопросе все еще находятся на стадии отрицания неизбежного.

Более того, люди, неспособные обеспечить себя элементарными нуждами — жильем, едой, одеждой, — создают семьи, увеличивая число малообеспеченных россиян, а правительство их в этом поддерживает. В то время как в стране только по официальной статистике Росстата проживает почти 19 миллионов граждан с доходом ниже прожиточного минимума, а это около 13 процентов всего населения страны, премьер-министр Дмитрий Медведев заявляет, что пособия на детей для малообеспеченных семей увеличат с 50 рублей до 10 тысяч рублей.

При этом фактическое число нищих гораздо выше. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, более половины семей с детьми в стране находятся за чертой бедности. И у меня как налогоплательщика возникает разумный вопрос — почему я должна кормить взрослых трудоспособных людей за то, что они просто хотят плодиться? Это странный вид поддержки от государства — платить родителям, которые при планировании семьи не озаботились первостепенным вопросом — финансовым.

Кроме того, выделяя подобные пособия, правительство оказывает медвежью услугу населению. Малообеспеченные жители России (и других стран) имеют массу привилегий, сохраняя статус бедных. Если они повысят свой доход, то лишатся субсидий. Так теряется мотивация развиваться, увеличивать достаток, профессионально расти — проще сохранять текущее положение вещей и получать помощь из госбюджета.

Мне кажется, для текущей ситуации в стране лучше всего подходит выражение «рыба гниет с головы». И пока люди, не имеющие материальной подушки безопасности, рожают детей, а государство их активно поощряет, Россия будет оставаться страной бедных.