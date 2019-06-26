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Для многих сургутян плата за мусор с 1 июля вырастет в разы, а некоторые сэкономят. В какую категорию попадете вы?

СИА-ПРЕСС разобрался, на сколько изменится плата за обращение с мусором в Сургуте

В Сургуте установлен тариф на вывоз и утилизацию мусора — 110 рублей 44 копейки для жителей многоквартирных домов. Он начнет применяться с 1 июля.

Для многих сургутян плата за мусор в итоге вырастет в разы, а некоторые наоборот сэкономят. СИА-ПРЕСС разобрался, на сколько изменится плата за обращение с мусором для тех или иных семей.

Для расчета мы взяли примеры из жизни:

1. Семью из четырех человек, проживающих в двухкомнатной квартире 55 кв. м.

2. Пенсионера в двушке 58 кв. м.

3. Молодую пару, имеющую квартиру в 40 кв. м.

Как считается плата за мусор сейчас?

В настоящий момент сумма за обращение с мусором разбита на две части: цена за сбор и вывоз (входила в содержание общего имущества) — два рубля за каждый квадратный метр жилплощади. И цена утилизации (указывалась отдельной строкой в платежке) — 13 рублей за одного зарегистрированного человека.

Семья с двумя детьми: (55*2) + (13*4) = 162 рубля в месяц.

Одинокий пенсионер: (58*2) + 13 = 129 рублей в месяц.

Пара без детей: (40*2) + (13*2) = 106 рублей в месяц.

Как она изменится с 1 июля?

С 1 июля плата за сбор, вывоз и утилизацию мусора включится в единый тариф, который составит 110 рублей 44 копейки для каждого зарегистрированного жителя в квартире.

Семья с двумя детьми: 4*110,44 = 441,76 рублей в месяц (рост в 2,7 раза)

Одинокий пенсионер: 110,44 рубля в месяц (незначительное снижение)

Пара без детей: 2*110,44 = 220,88 рублей в месяц (рост в два раза)

Кто может получить компенсацию расходов на ТКО?

Получить компенсацию расходов на оплату за услуги по обращению с ТКО могут:

  • инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
  • труженики тыла;
  • лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ставшие инвалидами;
  • бывшие узники фашистских концлагерей;
  • члены семей погибших (умерших) инвалидов (участников) Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
  • граждане, пострадавшие от воздействия радиации;
  • инвалиды 1,2,3 групп и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
  • реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;
  • ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31.12.2004;
  • ветераны труда Югры;
  • многодетные семьи;
  • граждане, проживающие и работающие в сельской местности в учреждениях здравоохранения, ветеринарии, соцобслуживания, образовательных учреждениях, учреждениях молодежной политики, культуры, физкультуры и спорта.

Для тружеников тыла размер компенсации составляет 100 процентов, для иных категорий граждан – 50 процентов.

Компенсация также предоставляется многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Мнения экспертов

«Главная задача нового закона — учесть все твердые отходы, — рассказал СИА-ПРЕСС начальник управления по природопользованию и экологии администрации Сургута Семен Бондаренко. — Региональный оператор должен будет заключить договоры со всеми УК, ТСЖ и другими образователями отходов, чтобы мусор вывозился на полигон, а не в лес. Плюс сортировка: за отсортированные отходы граждане будут меньше платить, так как регоператор будет эти отходы продавать перерабатывающим компаниям. И снижать тариф на сумму вырученных средств».

Российские эксперты в многочисленных интервью отмечают, что новый тариф более справедлив, нежели предыдущая схема расчета, и положительно повлияет на другие сферы .Во-первых, раньше заложенных сумм не хватало на покрытие расходов по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов. Это вело к появлению несанкционированных свалок и сбоям в вывозе.Во-вторых, теперь расход на мусор существенно ударит по карману владельцам «резиновых» квартир. Также новый тариф восстановит справедливый расчет: мусор производит человек, а не его жилье. Например, одинокий пенсионер, живущий в большой квартире, теперь будет платить меньше, чем раньше. А семья из нескольких человек, явно производящая гораздо больше мусора в месяц, но живущая, к примеру, в однушке, больше.

Возможно в будущем «мусорный» тариф в Сургуте претерпит изменения, утверждает депутат думы Сургута Игорь Бруслиновский. Народные избранники планируют обратиться к регоператору с предложением внести дифференцированный «мусорный» тариф: либо за килограммы или тонну, либо за кубометр: «Из-за нововведений, сумма на вывоз мусора для семей, особенно малообеспеченных, может оказаться очень серьезной. Сейчас норматив вычисляется в кубометрах, что на мой взгляд, не совсем справедливо. Получается, что не важно, полупустой или полный мусорный контейнер вывозит региональный оператор, сумма все равно будет высчитываться по среднему нормативу накопления мусора».

Читайте подробнее о том, как сургутянам презентовали новый мусорный тариф.


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Сегодня в 14:31, просмотров: 833, комментариев: 0


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Мнения

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