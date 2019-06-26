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​В Сургуте пешеходы и так в шоколаде, а ещё жалуются

Читатель siapress.ru под ником Себастьян Перейра отреагировал на блог корреспондента нашего портала Артема Мазнева «Город, который ненавидит пешеходов». Мы публикуем его комментарий полностью.

Такое ощущение, что автор ходит только по Ленина от памятника до «Авроры», и клятые автомобилисты, завидев его, едут преграждать путь. Такая чушь...

У нас в Сургуте пешеходы в шоколаде: переходов/светофоров понатыкано в количестве овер9000, ехать невозможно – только набрал скорость и уже тормозить приходится, отсюда, кстати, загазованность. Водители дисциплинированны, на «зебрах» пропускают, а не стремятся задавить, как бывает в других городах. Тротуаров хватает, они не в ямах. Лужи бывают? Ну что поделать, надевай калоши или резиновые сапоги, обувь на толстой подошве.

«Еще и сигналят, если вдруг как-то медленно идешь или мешаешься под колесами», – конечно сигналят, если ты слоупок и мешаешь проехать. Увидел машину – прояви уважение к водителю, пропусти его, тебе ничего не стоит отойти чуть в сторонку, чтобы он проехал. Там такой же человек сидит за рулем, как и ты.

«От того каждый раз, видя мчащийся навстречу педальный транспорт, думаешь: «Въедет в меня или нет?» – ахаха, как тебе страшно жить... Въедь в него сам, будь мужиком! Покажи, кто там главный на тротуаре!

Кстати, в Екатеринбурге есть места, где для велосипедистов и прочих колесных очертили полосу. Но вот незадача, по ней всегда прутся пешеходы.Толку — по нолям.

«Но праздник прошел, и их снова загнали в пространство между автомобилями и стеной», – ты в городе живешь, так везде, потому что это город. Не нравится – езжай в деревню, в лес переедь, дом себе построй, будешь ходить между деревьев. Там не будет машин, велосипедов и стен, только лес, медведи, гнус, змеи, болота и прочее. Только потом не пиши, про лес, который ненавидит пешеходов.

Вообще пост какой-то – экстремизм сплошной, от него так и веет ненавистью по признаку способа передвижения по городу. Купи себе машину / велосипед, пойми наконец, что пешеходы в Сургуте офигевшие, и не пиши больше на эту тему.

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Сегодня в 13:31, просмотров: 517, комментариев: 10


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Комментарии:
Ал_
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Сегодня в 13:59
Ответ типичного автолюбителя, который забывает, что и он, иногда, но всё же бывает пешеходом.
Моби Ал_
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Сегодня в 14:41
Более того, 100 % водителей - пешеходы, но далеко не все пешеходы - водители
Мудрец
не нравится
Сегодня в 14:56
А что вы хотите от автора с таким ником? Он же "торговец черным деревом", то бишь - работорговец. кто не помнит - это персонаж из книги Ж.Верна "Пятнадцатилетний капитан". Правда большую часть произведения он скрывался под именем "Негоро") Вот и воспринимает он пешеходов как том самый работорговец. только сам не осознаёт, что он сам раб. Раб своего автомобиля. Надо избавляться от такой зависимости.
Швондер
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Сегодня в 15:51
Правильно перейра написал. Подпишусь под каждым словом. Когда я хожу пешком - веду себя прилично. Пешик вообще отмороженный пошел.
Себастьян Перейра Ал_
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Сегодня в 15:52
С чего ты взял, что я не хожу пешком? Хожу конечно. Единственное, что меня возмущает, так это уборка снега, когда весной всё топит и местами только в болотниках можно пройти. А в целом у меня нет проблем пройти по Сургуту.
Себастьян Перейра Швондер
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Сегодня в 16:03
"Пешик вообще отмороженный пошел" - мне кстати реально страшно подъезжать к пешеходным переходам, особенно в тёмное время в дождь. Типичная картина - тёмная одежда, в ушах музыка, капюшон на голове, по сторонам не смотрит, смотрит в телефон, идёт на встречу судьбе. Или яжемать с коляской идущая посреди межквартального проезда. Примеров много периодически попадается.
6xz34e
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Сегодня в 17:09
Уважаемый Себастьян!Какое имя!Настоящее?Я соглашусь с вашим мнением по поводу "музыкальных " и "медлительных" пешеходов.Это необходимо с детства воспитывать.Поймите,у молодых людей "ломка" без телефона.Им не страшна машина,которая больше,чем человек.Они живут в виртуальном мире.И хорошо,что водители всегда пропустят.Но Артем в своей статье обозначил проблему тротуаров,которых не везде есть,велосипедных дорожек -нет,парковок в достатке -нет.В этом была задача журналиста.озвучить главные "недостатки" для "щоколадных" пешеходов.Потеряно уважение друг к другу-в этом проблема.И не важно,ты автомобилист.велосипедист,пешеход.
Себастьян Перейра 6xz34e
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Сегодня в 17:56
он не обозначил проблему, он там высасывает из пальца то, чего нет.
Альберт Леонов
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Сегодня в 18:18
Прочитал, улыбнулся!
Чего Вас всех тянет то на Ленина, то еще куда... По М-Карамова пройдитесь по переходите дорогу на регулируемых переходах! По Комсомольскому, Геологической. Не говоря уже что бы зайти в глубь района.
Город - прежде всего для людей, странно, да? Изначально человек стоит во главе угла, но не как не машины! Значит если не могут власти города обеспечить нормальную жизнь пешеходу, не скакать аки "козел" по лужам, не боятся быть обрызганным проезжающим мимо авто. Спокойно дети могли дойти до ШКОЛЫ, не по лужам а по нормальным тротуарам. Что бы к больницам можно подойти, не намочив ноги. Я одно понять не могу, почему в приоритете авто? Почему для них все стараются, а про пешеходов забывают?
Автомобилисты просто одурели, ставят где не попадя авто, гоняют по дворам, требуют хорошие дороги... Машины у них портятся.. А люди которые стоят в чистом поле ждут автобус, подойдя к месту где условно должна стоять остановка, промокли под дождем и укрыться негде - они что второй сорт? Или они недочеловеки, генетический материал?!
Почему власть обращает внимание на чаяния автомобилистов, напроч забывает о тех кто передвигается на общественном транспорте и пешком?!
Это что?! Слепота или потому что сами на авто передвигаются?
Лавочек нет, бояться украдут дачники вместе с урнами. Что за отношение к людям?! И так детей страшно отпускать на придомовой территории гулять, собаки засрали все и ничего! А стоит человеку справить нужду - тут же на тебе штраф! А туалетов общественных нет! Зоны отдыха делаем а туалеты где?! Или прЫнцы и прЫнцессы не какают?! Так что?!
Велосипедисты - им хоть кол на голове теши, хоть отдельные дорожки делай, толку нет! Где хотят там и едут!
Зачем тогда деньги тратить ?! Понты бить с велодорожками?
Администрация что ли на работу ездит на них? Да хрена два! На авто! И потому приоритет автомобилистам!!!!!!!!!!!
Человек должен быть во главе угла, тот что ездит на общественном транспорте, передвигается пешком, а не автолюбители!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:36
Да сделайте наконец туалет для Альберта. Сколько можно в кусты бегать.

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