​В Сургуте пешеходы и так в шоколаде, а ещё жалуются

Читатель siapress.ru под ником Себастьян Перейра отреагировал на блог корреспондента нашего портала Артема Мазнева «Город, который ненавидит пешеходов». Мы публикуем его комментарий полностью.

Такое ощущение, что автор ходит только по Ленина от памятника до «Авроры», и клятые автомобилисты, завидев его, едут преграждать путь. Такая чушь...

У нас в Сургуте пешеходы в шоколаде: переходов/светофоров понатыкано в количестве овер9000, ехать невозможно – только набрал скорость и уже тормозить приходится, отсюда, кстати, загазованность. Водители дисциплинированны, на «зебрах» пропускают, а не стремятся задавить, как бывает в других городах. Тротуаров хватает, они не в ямах. Лужи бывают? Ну что поделать, надевай калоши или резиновые сапоги, обувь на толстой подошве.

«Еще и сигналят, если вдруг как-то медленно идешь или мешаешься под колесами», – конечно сигналят, если ты слоупок и мешаешь проехать. Увидел машину – прояви уважение к водителю, пропусти его, тебе ничего не стоит отойти чуть в сторонку, чтобы он проехал. Там такой же человек сидит за рулем, как и ты.

«От того каждый раз, видя мчащийся навстречу педальный транспорт, думаешь: «Въедет в меня или нет?» – ахаха, как тебе страшно жить... Въедь в него сам, будь мужиком! Покажи, кто там главный на тротуаре!

Кстати, в Екатеринбурге есть места, где для велосипедистов и прочих колесных очертили полосу. Но вот незадача, по ней всегда прутся пешеходы.Толку — по нолям.

«Но праздник прошел, и их снова загнали в пространство между автомобилями и стеной», – ты в городе живешь, так везде, потому что это город. Не нравится – езжай в деревню, в лес переедь, дом себе построй, будешь ходить между деревьев. Там не будет машин, велосипедов и стен, только лес, медведи, гнус, змеи, болота и прочее. Только потом не пиши, про лес, который ненавидит пешеходов.

Вообще пост какой-то – экстремизм сплошной, от него так и веет ненавистью по признаку способа передвижения по городу. Купи себе машину / велосипед, пойми наконец, что пешеходы в Сургуте офигевшие, и не пиши больше на эту тему.

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