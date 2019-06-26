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Мы отдыхаем в Батуми, и о «попытках переворота в Грузии» узнали от сургутских друзей

Рассказ сургутянки, которая находится в отпуске у южного соседа в период обострения отношений с Россией

В одни страны едешь за достопримечательностями, в другие – насладиться пляжным отдыхом, в третьи покататься на сноуборде. А в Грузию едут за гостеприимством.

Именно поэтому я считаю важным высказаться по поводу того, что сейчас происходит между нашими странами – Россией и Грузией. Особенно по поводу формулировки «русофобский» или «антироссийский характер конфликта».

Потому что получается, что всякие думские православные коммунисты — это, конечно, Россия. А вот я, например, мои друзья, а также многие другие россияне, кто часто и с удовольствием бывают в Грузии и где никто из нас не видит ничего, кроме тотального на всех уровнях дружелюбия, не Россия, конечно! Наверное, мы какая-нибудь другая страна. Бангладеш, например. Или Парагвай.

Очень хитрый политический ход – отменить авиационное сообщение и сорвать курортный сезон в Грузии, зацепившись за внутренний конфликт страны, где граждане отстаивают свое мнение и требуют отставки своих парламентариев. Удивительно, правда? Требовать, отстаивать, выражать протест перед зданием парламента, да еще и требовать отставки? История уже давно не близка россиянам. А то, что тбилисцы потребовали отставки своих же политиканов – это что, русофобия? Или уже грузинофобия?

Теперь нашим соотечественникам остается выбирать между навязанными нам Крымом и Сочи, где понятия «сервис» и соотношение цена/качество далеки до уровня цивилизованных стран.

Сейчас я вижу как российские СМИ нагнетают обстановку. Мы смотрим и местные, и пророссийские каналы в Грузии. Хочу сказать: пожалуйста, не верьте российским СМИ! Мы отдыхаем в Батуми, о «попытке переворота» и стычках с полицией мы вообще узнали от сургутских друзей. Вчера и сегодня все просто взорвали мой Директ и мессенджеры.

Здесь, в Грузии, вообще ничего не изменилось. Люди гуляют, загорают, отдыхают в ресторанах. Россияне снимают апартаменты у грузин, нам приветливо улыбаются, вкусно кормят, поют нам душевные песни и каждое утро встречают со словами «гомарджоба»! В Батуми все настолько мирно, что местами напоминает филиал Сочи: русские песни звучат в кафе, на каждом шагу слышно русскую речь.

Такая же обстановка в Тбилиси: два дня локальных стычек и разогнанный полицией митинг ВООБЩЕ НИКАК не отразился на отдыхающих, среди которых не только русские, но и огромное количество европейцев, китайцев, арабов...

И еще: в прошлом году Грузию посетили 1,4 млн Россиян. 80% моих знакомых уже отдыхали в этой стране и все они мечтают вернуться снова.У огромного количества моих знакомых уже куплены билеты, забронированы отели и спланированы отпуска в Грузии. Почему?

Потому что сюда едут за домашней атмосферой, душевной простотой, гостеприимством, праздником, музыкой, за атмосферой дружбы между народами. За хозяйственными руками фермеров и виноделов, бабушек, что делают хинкали, энергетикой, которая бьет ключом. За тем, что нам так не хватает в мегаполисах. Грузия – это история про естественность, добро и уют. Посетив страну, вас не покинет обволакивающее ощущение того, что вы побывали в гостях у старых добрых друзей или родственников...

А теперь подумайте, думают ли политики о нас? Обо всех этих людях, которым так нравится ездить друг к другу в гости. Заметьте, россияне по-прежнему могут въезжать в Грузию БЕЗ ВИЗЫ, когда как гражданам Грузии необходима виза для посещения России. Нет плохих наций, нет плохих и хороших людей, есть глупые, корыстные политические решения и амбиции отдельно взятых людей у власти.

За последние два дня мне написало немало людей, зомбированных телевизором, выплескивающих негатив, столько агрессии и национализма – и все от россиян!Приходится их блокировать, чтобы не присылали мне больше картинки из интернета, или вырванные из контекста цитаты.

Без сомнения, этим людям, сидящим на диванах в своих квартирах перед телевизором, гораздо виднее и понятнее что происходит здесь, в Грузии, чем нам, проколесившим на машине всю страну с востока на запад, снимающим апартаменты у грузин, обедающим в местных ресторанчиках и видящим ситуацию изнутри.

Дорогие друзья, подписчики, все, кто меня читает и репостит, поймите одно: информационная война закончится. Грузия оправится, а мы – нет!

И еще...

Мне, как русской, очень важно это знать и объяснять своим детям: если твоя отчизна несвободна, как она может дать свободу кому-то за своими границами? Если мы, русские люди, ограничены свободой слова даже в интернете, лишены полицейским, чиновником пресловутого «жизненного пространства» у себя дома, если дома нам нечем дышать, то какое право мы имеем учить жить другие народы, наводить где-либо порядок? Если наше государство безалаберно к собственной земле, на которой живем мы с вами, то какая судьба будет уготована чужим землям? Простые, банальные вопросы, и ответы на них еще более просты и банальны — но все это почему-то находится за пределами понимания значительной части патриотов, видящих только негатив и не понимающих, что люди-то не причем.

Грузия очень ждет в гости российских туристов, а на волне этого искусственного конфликта, ждет втройне. Если вы не хотите идти на поводу навязанных политических решений, не бойтесь действовать, не бойтесь путешествовать, расширяйте границы между нашими странами и границы своего сознания!

Почитайте еще блог бизнесмена Тараса Криштановича с практическим руководством для российских туристов, желающих отдохнуть зарубежом.

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Сегодня в 10:45, просмотров: 530, комментариев: 2


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 13:27
Построив мост в Крыму -ждали" наплыва "туристов,а они не едут.Решили так поступить.Да и отдых в Крыму мне напоминает "автоВАЗ".Как бы не говорили о достоинствах "Лады Калины",купим иномарку.Государство столько денег "вливает" в завод, программы гос.поддержки,а "авто" не покупают.Так и Крым.
Аванес
не нравится
Сегодня в 21:38
Тупость какая-то, то есть грузины не при чём, лозунги "россия виновата", повышение цен в ресторанах на 20 процентов для русских, очередное русофобское выступление Кикабидзе, это всё выдумка Кремля?..искусственный конфликт, о котором говорит автор создан грузинами, чтобы сменить власть, русские очередной раз мальчики для битья, нравится быть такими, конечно отдыхайте там...

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