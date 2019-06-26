​В суде по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова выступили первые свидетели. Что они рассказали?

Во вторник, 25 июня, в Сургутском городском суде по «песочному делу» экс-главы Сургута Дмитрия Попова дали показания первые свидетели. Всего в общей сложности в ходе процесса должны выступить 103 свидетеля, а стороны – изучить 65 томов дела. Предыстория такова: в 2009 году ГРЭС передала городу старую дамбу. Однако для администрации это означало нести затраты на охрану и содержание объекта, поэтому его почти сразу передали на баланс двух муниципальных предприятий – «СКЦ Природа» и совхоз «Северное». Предполагалось, что они используют строительные материалы с дамбы в своей хозяйственной деятельности, либо просто продадут их, а вырученные деньги пустят на развитие.

Песок оказался «дешевым». Почему?

В ходе дачи показания выяснилось, что песок с дамбы, из-за которого в отношении Дмитрия Попова и завели дело, был продан частной «Компании «КС» несколькими партиями. Первая сделка прошла в 2012-2013 годах и объем был небольшой – всего 100 тысяч кубометров из почти двух миллионов, что находились внутри дамбы. По словам бывшего директора «СКЦ Природа» Хазиля Каримова, который и заключал сделку, песок был очень низкого качества и продать его по указанной в уголовном деле рыночной стоимости (150-300 рублей за кубометр) было невозможно.

«У нас было заключение экспертизы из Тюмени, что песок загрязнен илом, осколками кирпичей и деревянным мусором. Плюс он был очень мелкий – 0,6-0,8 миллиметра. Такой низкокачественный песок можно использовать только для отсыпки дорог и мусорных полигонов. Для строительства он абсолютно не годится. Потом мы обратились для экспертизы в Сургутскую торгово-промышленную палату и в «Стройцену», но там нас сказали, что они не дают заключений по такому некачественному материалу», – отметил Хазиль Каримов.

Предприятие пыталось продать песок по 50 рублей за кубометр, однако желающих его купить не нашлось. В итоге руководство «СКЦ Природа» обратилось к «Компании «КС» с предложением купить песок даже меньше, чем 50 рублей, на что те ответили согласием. Такая низкая стоимость была обусловлена еще и обременением – необходимо было разобрать бетонные плиты (1000 штук), из которых состояла дамба и утилизировать их. Благодаря проданному песку, предприятие смогло приобрести две единицы техники, не прибегая к средствам городского бюджета.

Куда делся остальной песок?

Вторая сделка была совершена в 2014 году и фактически состояла из двух: «СКЦ Природа» продала «Компания «КС» больше 800 тысяч кубометров песка и почти столько же – совхоз «Северное». Цена была установлена в размере 44,5 рублей за кубометр. Благодаря этому, администрация города смогла выплатить долги по зарплате работникам ликвидированного сельхоз предприятия. Выплаты предполагались растянуть на несколько лет, а «Компания «КС» планировала заработать на перепродаже песка для строительства дорог в городе. Однако следствие по делу Попова остановило сделку по песку, который оказался вещественным доказательством. Сейчас компания находится в стадии банкротства, в ней введено внешнее управление.

Как разрешили продажу песка?

В ходе слушаний у следствия были вопросы к постановлению с одобрением Дмитрием Поповым сделки с «Компанией «КС», в частности, к цене, которая была там указана – 36 рублей. Как заметила начальник отдела продаж комитета по управлению имуществом сургутской администрации Наталья Карлина, одобрение главой города не означает автоматически продажу.

«Одобрение на документе запускает процесс согласования крупной сделки в разных подразделениях администрации города – правовое управление, комитет по управлению имуществом, департамент финансов и так далее. Только после того, как все руководители профильных подразделений подписывают документ о продаже, глава города ставит свою финальную подпись. Что касается 36 рублей в постановлении, то это балансовая стоимость песка и здесь ее можно рассматривать как «продажа не ниже этой цены», – объяснила Наталья Карлина.

Показания как-то повлияли на положение Дмитрия Попова?

Пока о каком-то влиянии на положение бывшего главы города в этом деле говорить – еще должно выступить много свидетелей, среди которых, к слову, и бывший заместитель Дмитрия Попова Наталья Алешкова. Но первая неожиданность во время суда уже произошла – на процессе присутствовал следователь, которая занималась «песочным делом». Практика, как сказали адвокаты экс-главы Сургута, далеко не самая распространенная и вызывает массу вопросов к стороне обвинения. Из-за этого Дмитрий Попов, который собирался давать показания на одном из первых заседаний, по совету защитников передвинул свое выступление в суде на неопределенный срок. Какая-то ясность по решению суда наступит ближе к концу процесса, который, по всей видимости, обещает затянуться. Следующие слушания по делу Дмитрия Попова состоятся в среду, 26 июня.

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