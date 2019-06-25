​В Сургуте бизнесмены отсыпают свои участки в пойме Оби строительным мусором. Это превращает весь район в гигантскую свалку

В Сургуте предприниматели отсыпают свои земельные участки в пойме Оби строительным и бытовым мусором, нанося тем самым урон экологии. Об этом главе города Вадиму Шувалову рассказала эксперт ОНФ в Югре Инна Бирук во время осмотра территорий.

«Эти свалки на «Карте свалок» ОНФ появляются в течение двух лет. Владельцам выписываются штрафы, но ситуация не изменяется, поэтому мы попросили посодействовать в решении вопроса администрацию Сургута, — пояснила Бирук. — Думаю, нужно систематически проводить такие рейды. Наша цель — убрать мусор где это возможно и предотвратить новую отсыпку».





Градоначальник согласился с мнением общественницы, пообещав применять к нарушителям жесткие меры: «Понятно, что человек осваивает территорию. Но не такими же варварскими способами, — отметил Шувалов. — Однозначно будем принимать жесткие меры, работать совместно с ОНФ».













Начальник Контрольного управления Антон Казанцев рассказал журналистам, что осматриваемые сегодня участки — не единственные в городе, на которых нарушается экологическая безопасность. За текущий летний период его ведомством выявлены еще пять таких территорий. «Нарушения зафиксированы, материалы направлены в Природнадзор. Ведомство примет решение о привлечении владельцев участков к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ», — сообщил чиновник.

Также владельцы участков рискуют остаться без них, если будут продолжать в том же духе. «Природнадзор выдаст предписание об устранении нарушений, даст на это месяц, после чего может быть выписан штраф. Вопрос об изъятии участка будет решаться администрацией уже после этих этапов», — объяснил Казанцев, подчеркнув, что в случае, если владелец участка не уберет его своими силами, то после изъятия его придется очищать за счет бюджетных средств.

Для справки: Ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Штраф для граждан 1-2 тысячи рублей; для должностных лиц — 10-30 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица — 30-50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц — 100-250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За повторное нарушение в течение года: 2-3 тысячи рублей / 30-40 тысяч рублей / 50-70 тысяч рублей // 250-400 тысяч рублей.

Фото: А. Сучков