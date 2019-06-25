На меня без моего ведома открыто 17 фирм в Москве и взят один микрозайм

В июне 2017 года мы с семьей переехали из Сургута в Челябинск. Все началось через полгода, когда я узнала, что на меня кто-то оформил микрозайм в 15 тысяч рублей. Об этом мне рассказала сотрудник банка, где я хотела оформить кредит, но получила отказ.

Выяснилось, что где-то в Омске человек с помощью моих паспортных данных и СНИЛС оформил займ. В анкете не совпадали только телефон, электронная почта и место регистрации. Я написала заявление в Челябинскую полицию, они передали его в Москву, так как МФО московская. Столичная полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Тогда я обратилась в прокуратуру, они отправили документы на повторное расследование. Пока тишина.

Потом мне позвонили из ИФНС Сургута, рассказав, что на мой прежний сургутский адрес пытались зарегистрировать две конторы: «Сафари» и еще одну. Подписали документы электронной цифровой подписью (ЭЦП), которая выдана удостоверяющим центром, не существующем в России.

Нет ни фамилии, ни имени, ни отчества владельца сертификата

Отмечу, что в Сургуте сотрудники ИФНС сработали грамотно, они не только не дали открыть на меня фирмы, но и отправили данные в полицию. Мне уже звонили из ОБЭПа. Жду, когда меня пригласят на опрос.

После того как мне позвонили из налоговой Сургута, меня пригласили на опрос в налоговую Челябинска. Там специалист в ЕГРЮЛ нашла, что в феврале 2019 года на меня открыли две фирмы в Москве. Девушка сразу же отправила информацию в Москву и в Сургут. Но несмотря на то, что я написала заявление, что это не мои организации, на меня продолжили открывать компании. В московской ИФНС мне ответили: «Вы заявили, мы открыли».

В феврале этого года я поменяла паспорт, и процесс остановился. В итоге на меня оформлен микрозайм и 17 фирм в Москве. Чтобы ликвидировать эти конторы, мне нужно либо получить решение полиции о возбуждении уголовного дела, либо оформить 17 заявлений в ИФНС Москвы, а это порядка 20 тысяч рублей расходов: заполнить заявление по форме, заверить у нотариуса, отправить по почте.

Заявление в прокуратуру мной написано, жду, когда все эти дела по открытию контор без моего ведома объединят в одно и возбудят уголовное дело.

Я считаю, что данные утекли из МФЦ Сургута. В декабре 2016 я продавала квартиру, узаконивала перепланировку, поэтому часто обращалась туда. Мой муж тоже пострадал от утечки информации. Он — бывший полицейский. С его данными был выдан паспорт другому человеку на Камчатке, только фото в документе было не его. Мужчину с поддельным паспортом поймали за браконьерство, он ловил кречетов.

У меня есть одна своя фирма, где я учредитель. Эта ситуация негативно сказывается на моем бизнесе, так как наличие 17 открытых компаний портит мою деловую репутацию и авторитет. У всех «моих» организаций уставный капитал по 100 тысяч, открыты они на адреса, где больше никакие фирмы не зарегистрированы. Задолженностей по налогам там нет, но я думаю, что их использовали для кредитования или участия в тендерах (в качестве подставных участников).

Напомним, более 50 горожан объединились в инициативную группу, став жертвами мошенников: на всех без их ведома были открыты фирмы в других регионах России. На некоторых уже открыты судебные дела, кого-то вызывают в налоговую и полицию для дачи показаний. Раннее им вызвалась посодействовать местная администрация: чиновники попросили прокуратуру разобраться с фактом незаконного открытия фирм на сургутян.

Сами сургутяне, на которых открыли фирмы без их ведома, записали обращение к Путину.

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Фото: novoaltaysk.online