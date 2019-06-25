16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,5229   EUR  71,2323  

На меня без моего ведома открыто 17 фирм в Москве и взят один микрозайм

Бывшая сургутянка Ольга Гаглоева о том, как она стала «владелицей» почти двух десятков компаний, предположениях, кто слил личные данные горожан, и последствиях обретения статуса «бизнесвумен»

В июне 2017 года мы с семьей переехали из Сургута в Челябинск. Все началось через полгода, когда я узнала, что на меня кто-то оформил микрозайм в 15 тысяч рублей. Об этом мне рассказала сотрудник банка, где я хотела оформить кредит, но получила отказ.

Выяснилось, что где-то в Омске человек с помощью моих паспортных данных и СНИЛС оформил займ. В анкете не совпадали только телефон, электронная почта и место регистрации. Я написала заявление в Челябинскую полицию, они передали его в Москву, так как МФО московская. Столичная полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Тогда я обратилась в прокуратуру, они отправили документы на повторное расследование. Пока тишина.

Потом мне позвонили из ИФНС Сургута, рассказав, что на мой прежний сургутский адрес пытались зарегистрировать две конторы: «Сафари» и еще одну. Подписали документы электронной цифровой подписью (ЭЦП), которая выдана удостоверяющим центром, не существующем в России.

Нет ни фамилии, ни имени, ни отчества владельца сертификата

Отмечу, что в Сургуте сотрудники ИФНС сработали грамотно, они не только не дали открыть на меня фирмы, но и отправили данные в полицию. Мне уже звонили из ОБЭПа. Жду, когда меня пригласят на опрос.

После того как мне позвонили из налоговой Сургута, меня пригласили на опрос в налоговую Челябинска. Там специалист в ЕГРЮЛ нашла, что в феврале 2019 года на меня открыли две фирмы в Москве. Девушка сразу же отправила информацию в Москву и в Сургут. Но несмотря на то, что я написала заявление, что это не мои организации, на меня продолжили открывать компании. В московской ИФНС мне ответили: «Вы заявили, мы открыли».

В феврале этого года я поменяла паспорт, и процесс остановился. В итоге на меня оформлен микрозайм и 17 фирм в Москве. Чтобы ликвидировать эти конторы, мне нужно либо получить решение полиции о возбуждении уголовного дела, либо оформить 17 заявлений в ИФНС Москвы, а это порядка 20 тысяч рублей расходов: заполнить заявление по форме, заверить у нотариуса, отправить по почте.

Заявление в прокуратуру мной написано, жду, когда все эти дела по открытию контор без моего ведома объединят в одно и возбудят уголовное дело.

Я считаю, что данные утекли из МФЦ Сургута. В декабре 2016 я продавала квартиру, узаконивала перепланировку, поэтому часто обращалась туда. Мой муж тоже пострадал от утечки информации. Он — бывший полицейский. С его данными был выдан паспорт другому человеку на Камчатке, только фото в документе было не его. Мужчину с поддельным паспортом поймали за браконьерство, он ловил кречетов.

У меня есть одна своя фирма, где я учредитель. Эта ситуация негативно сказывается на моем бизнесе, так как наличие 17 открытых компаний портит мою деловую репутацию и авторитет. У всех «моих» организаций уставный капитал по 100 тысяч, открыты они на адреса, где больше никакие фирмы не зарегистрированы. Задолженностей по налогам там нет, но я думаю, что их использовали для кредитования или участия в тендерах (в качестве подставных участников).

Напомним, более 50 горожан объединились в инициативную группу, став жертвами мошенников: на всех без их ведома были открыты фирмы в других регионах России. На некоторых уже открыты судебные дела, кого-то вызывают в налоговую и полицию для дачи показаний. Раннее им вызвалась посодействовать местная администрация: чиновники попросили прокуратуру разобраться с фактом незаконного открытия фирм на сургутян.

Сами сургутяне, на которых открыли фирмы без их ведома, записали обращение к Путину.

Рекомендуем прочитать материал СИА-ПРЕСС о том, как проверить, зарегистрированы ли на вас фирмы, и что делать, если да.

Фото: novoaltaysk.online


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

25 июня в 16:33, просмотров: 650, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В Сургуте бизнесмены отсыпают свои участки в пойме Оби строительным мусором. Это превращает весь район в гигантскую свалку

​В Сургуте бизнесмены отсыпают свои участки в пойме Оби строительным мусором. Это превращает весь район в гигантскую свалку
Администрация грозит нарушителям штрафами и изъятием земель
Лилия Сулейманова 25 июня в 19:26
407 1
На меня без моего ведома открыто 17 фирм в Москве и взят один микрозайм

На меня без моего ведома открыто 17 фирм в Москве и взят один микрозайм
Бывшая сургутянка Ольга Гаглоева о том, как она стала «владелицей» почти двух десятков компаний, предположениях, кто слил личные данные горожан, и последствиях обретения статуса «бизнесвумен»
Ольга Гаглоева, бывшая сургутянка 25 июня в 16:33
649 0
Дом пионеров связал три поколения сургутян. Я рад, что мы его сохраним

Дом пионеров связал три поколения сургутян. Я рад, что мы его сохраним
Вдумайтесь, одному из старейших зданий Сургута – чуть больше 60 лет, а городу 425! Если мы не сможем выстроить историческую связь, то не победим пресловутую психологию «временщиков»
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 25 июня в 14:03
549 10
​Памятка гражданам, собравшимся на летний отдых за границу

​Памятка гражданам, собравшимся на летний отдых за границу
В Грузию лететь нельзя! Там злые грузины, закидают вас хинкалями, и изувечат хачапурями. И бросайте пить ИХНЕИ киндзмараули, ибо нечего.
Тарас Криштанович, предприниматель 25 июня в 12:10
937 56
Как будет выглядеть Крылов-парк в Сургуте

Как будет выглядеть Крылов-парк в Сургуте
Горожане голосованием выбрали проект новой зоны отдыха. Смотрим, что придумали дизайнеры
Лилия Сулейманова 25 июня в 11:22
718 4
​Впервые вижу. «История игрушек 4»

​Впервые вижу. «История игрушек 4»
Грусть и ностальгия непременно посетят многих зрителей, но показанный этап жизни шерифа Вуди — необходимая часть его взросления, как и взросления каждого из нас
Анна Жильцова 25 июня в 10:37
361 0
В каких случаях можно вернуть или обменять лекарственные препараты?

В каких случаях можно вернуть или обменять лекарственные препараты?
Причин немного, но они есть
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 25 июня в 10:35
300 0
​Опасно ли в Грузии? Отдыхают ли там сейчас там сургутяне? Что с ними будет?

​Опасно ли в Грузии? Отдыхают ли там сейчас там сургутяне? Что с ними будет?
СИА-ПРЕСС узнал, как там наши земляки и кто потеряет деньги из-за запрета на прямые перелеты
Ева Рудион 24 июня в 16:13
936 5
«В этот раз Сургут получит полноценную арт-инсталляцию от уличных художников»

«В этот раз Сургут получит полноценную арт-инсталляцию от уличных художников»
Руководитель школы граффити «Гаражи» и организатор «Гаражи фест» Максим Яровой — о новом проекте и актуальности искусства граффити
Лилия Сулейманова 24 июня в 13:17
673 0
Олег Владимиров

​Продолжаем разговор
Долго думал, стоит ли продолжать образовавшуюся вдруг дискуссию вокруг наименования улицы Ленина. Такая каша в головах! И ничего с ней поделать нельзя.
Олег Владимиров 23 июня в 23:26
1113 12
​Как добиться установки пандусов на тротуарах в своем дворе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Как добиться установки пандусов на тротуарах в своем дворе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Анастасия Семихатских 23 июня в 16:26
782 0
​В Сургуте Ленин живее всех живых

​В Сургуте Ленин живее всех живых
Уверяю вас, новые поколения, если захотят, с легкостью найдут в названиях «Захарова», «Билецкого», «Показаньева» что-нибудь крамольное и запрещенное. Надо жить со всей историей, какая у нас есть
Сергей Антонов, сургутянин 22 июня в 10:01
1453 28
​Неделька зимнего лета

​Неделька зимнего лета
За минувшую неделю, помимо климатических причуд, я бы выделил три группы событий. Назовем их условно «мошенники, как клещи», «Путин нам поможет» и «инициатива наказуема». Давайте по порядку.
Олег Владимиров 21 июня в 17:47
1377 3
В Югре создадут закон о развитии креативной экономики. Что это такое и как поможет избавиться от «нефтяной иглы»

В Югре создадут закон о развитии креативной экономики. Что это такое и как поможет избавиться от «нефтяной иглы»
Анастасия Семихатских 21 июня в 15:47
940 6
В Сургуте дети вынуждены с пяти утра занимать очередь возле МАУ «Наше время», чтобы найти работу

В Сургуте дети вынуждены с пяти утра занимать очередь возле МАУ «Наше время», чтобы найти работу
Всего в городе в год создается порядка трех тысяч рабочих мест для подростков, но их не хватает
Лилия Сулейманова 21 июня в 14:25
1543 21
Бытовые протесты нашу власть пока устраивают. Всё изменится, если люди создадут организации и найдут новых лидеров

Бытовые протесты нашу власть пока устраивают. Всё изменится, если люди создадут организации и найдут новых лидеров
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 21 июня в 13:47
1152 28
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика