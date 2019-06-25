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Дом пионеров связал три поколения сургутян. Я рад, что мы его сохраним

Вчера наконец-то появилась ясность в судьбе одного из главных сургутских долгостроев, точнее «долгостоев». Дому пионеров – быть! Я рад, что голоса сургутян, ценящих историю родного города, были услышаны, и мы сохраним одно из старейших и известнейших зданий Сургута.

Через пару лет двери «Дома ветеранов» «Дома пионеров» должны вновь раскрыться перед сургутянами. Причем, что важно, это не будет новодел из стекла и бетона, обшитый сайдингом «под дерево» суррогат. Проектировщики обещают сохранить внешний вид, размеры и материалы здания 1958 года. Ценный кусок земли в престижном месте не будет отдан под магазин или еще один «коттедж с неустановленной этажностью», он будет хранить историю Сургута.

Почему это так важно для города? Вдумайтесь, одному из старейших зданий Сургута – чуть больше 60 лет, а городу 425!

Свидетели многовековой истории – лишь черепки керамики, наконечники стрел и пожелтевшие документы, что можно увидеть в краеведческом музее. Тем бережней нужно относиться к историческим местам города, сохранять их, передавать будущим поколениям – именно по ним наши дети и внуки будут судить, как жили мы и наши отцы. Если мы не сможем выстроить историческую связь, то не победим пресловутую психологию «временщиков».

Пусть современная история города насчитывает несколько десятилетий, но это уже история, история тысяч сургутян, учившихся в школе №1, занимавшихся в кружка «Дома творчества юных», готовящихся к поступлению в Университет – уже как минимум три поколения связал «Дом Пионеров»! Теперь «Дом творчества юных» станет домом для ветеранов. В нем планируется собрать ветеранские организации города – лучшего места для этого, я считаю, не найти.

Хорошо, что в городе не только строят планы на будущее, но и не забывают о прошлом: в этом году, помимо «Дома Пионеров», начнутся работы по благоустройству сквера «Геологоразведчиков», надеюсь, стартует проектирование улицы Мунарева, решится судьба «Авроры». Спасибо всем, кто помогает сохранять историю нашего города!

Почитайте, как городские власти придумали сохранить Дом пионеров.

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25 июня в 14:03, просмотров: 551, комментариев: 10


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Комментарии:
6xz34e
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25 июня в 14:24
Уважаемый Алексей!Это хорошая новость,что "Дом Пионеров" будет восстановлен,но ...функция назначения "Дома Пионеров" -уже не та-это плохая новость.Не могли бы Вы озвучить "ветеранские организации города" и соответственно их цели и задачи.Естественно,клуб "Фронтовые подруги"-почет и уважение от всех жителей нашего города -мы знаем.
Сергей Б
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25 июня в 14:57
Исторической связи захотелось?

«Если мы не сможем выстроить историческую связь, то не победим пресловутую психологию «временщиков».

А где Троицкий собор построенный в 1801 году?

«В 1930 году собор был закрыт, здание использовалось как пекарня, склад консервной продукции, а после пожара было разобрано по кирпичику. Кирпич хотели было перевезти в деревню Юган, но баржи попали в шторм и ушли на дно. На месте церкви тут же появился памятник жертвам кулацкого восстания».

Историческая связь какая-то куцая получается в городе которому 425 лет и скудная, как деревяшка дома пионеров.
Альберт Леонов Сергей Б
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25 июня в 15:31
Надо вспомнить кто сделал Сургут "промышленным"... в 1941 году ....
Потом в годы демократии его обанкротили в отместку за прошлое....
А "историчность" Сургута каждый раз ощущаю после дождя! Те же лужи... Та же грязь, тот же бардак!
Вот еще раз повторю: господа депутаты, вы же при должностях, кто не при должности тот при бизнесе, скинулись, кто сколько может и кому не жалко с указанием ФИО "скинувщегося" и потом по миру с шапкой прошлись - вот и ДОМ ПИОНЕРОВ восстановили!
Мне как жителю Черного Мыса не хватает парка, не хватает обустроенных площадок, где дети могли играть, построенных на те налоги, которые Я и все жители платят виде НДФЛ. Не хватает денег - совращайте бюрократов...
Альберт Леонов
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25 июня в 15:33
Тарас Криштанович, хорошее воззвание напишет, у него хорошо получается и начнем сбор денег! Даже моя скромная персона выделит небольшую сумму денег виде благотворительного взноса. Только не лезте в БЮДЖЕТ!!!!!!!
Кучин Алексей 6xz34e
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25 июня в 15:35
Уважаемый 6xz34e! Мне тоже жаль, что "Дом творчества юных" пришлось перепрофилировать, но в первую очередь это "вина" современных противопожарных и санитарных норм, для детей нужно новое здание. В этой связи особую тревогу вызывает другой долгострой - "Станция юннатов", потенциальный инвестор планирует представить свой проект в августе, надеюсь, удастся сохранить основное назначение станции, как объекта доп.образования и просвещения. Скоро узнаем.
Конкретного списка, кого планируют пригласить в "Дом ветеранов" нет, но уверен, скоро Администрация представит свое виденье деятельности этого объекта.
Со списком организаций можно ознакомиться на сайте Администрации города в разделе "Справочная информация\Общественные объединения\Ветеранские объединения" (дал бы ссылку, но правилами siapress запрещено) там более 20 организаций и это только те, что зарегистрированы в установленном порядке. Конечно, не все из ведут активную работу, но с частью из них мне приходилось работать лично и считаю общий дом им будет полезен, в том числе и для работы с молодежью.
Кучин Алексей Альберт Леонов
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25 июня в 15:47
Не при должности и не при бизнесе, но свою скромную лепту в восстановление "Дома Пионеров" внесу, уверен, как и многие сургятне. Не забывайте еще есть попечительский совет, который тоже должен оказать поддержку проекту. На данный момент, насколько мне известно, вопрос о финансировании реконструкции за счет уменьшения расходов на скверы, детские площадки или дороги не стоит, есть куда как более спорные траты.
Швондер
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25 июня в 16:42
Само то место для Фронтовых подруг. И Елке табуретку в переднем углу.
Альберт Леонов Кучин Алексей
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25 июня в 17:52
"администрация города предложила источники финансирования: около 35 миллиона рублей пойдет от продажи помещения городской аптеки, остаток — от приватизации помещения порядка 800 кв. м на Мелик-Карамова, 74."
Это создавали те же Пионеры и комсомольцы , продать и на восстановление? Все распродали бы!
Не чего бюджету тратить деньги на это!
Остановок нет на них портьте, те же бывшие пионеры стоят и мерзнут на ветру...
Не свои легко тратить...
Сергей Б
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25 июня в 18:02
Хорошо Альберт сказал про пионеров на ветру. Дело пионеров предали, а сребреники на реанимацию дома пионеров пустить хотят. Вот это каша так каша.

6xz34e
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25 июня в 21:39
Уважаемый Алексей!Спасибо Вам за ответ.Я лично не против отремонтировать это здание.пусть и с другим назначением.Только я уже 25 лет живу в "деревяшке" по ул.Московской 53 дробь 2 и его не восстанавливают,а сносят.Другое дело.что каждый год обещают.Поэтому ,глядя на это здание,я не понимаю слово "восстановить"..И то,что Вы ответили про пожарные нормы,так они и для детей и взрослых соблюдаются.В любом случае. я Вас благодарю за ответ.

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