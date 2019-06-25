Дом пионеров связал три поколения сургутян. Я рад, что мы его сохраним

Вчера наконец-то появилась ясность в судьбе одного из главных сургутских долгостроев, точнее «долгостоев». Дому пионеров – быть! Я рад, что голоса сургутян, ценящих историю родного города, были услышаны, и мы сохраним одно из старейших и известнейших зданий Сургута.

Через пару лет двери «Дома ветеранов» «Дома пионеров» должны вновь раскрыться перед сургутянами. Причем, что важно, это не будет новодел из стекла и бетона, обшитый сайдингом «под дерево» суррогат. Проектировщики обещают сохранить внешний вид, размеры и материалы здания 1958 года. Ценный кусок земли в престижном месте не будет отдан под магазин или еще один «коттедж с неустановленной этажностью», он будет хранить историю Сургута.

Почему это так важно для города? Вдумайтесь, одному из старейших зданий Сургута – чуть больше 60 лет, а городу 425!

Свидетели многовековой истории – лишь черепки керамики, наконечники стрел и пожелтевшие документы, что можно увидеть в краеведческом музее. Тем бережней нужно относиться к историческим местам города, сохранять их, передавать будущим поколениям – именно по ним наши дети и внуки будут судить, как жили мы и наши отцы. Если мы не сможем выстроить историческую связь, то не победим пресловутую психологию «временщиков».

Пусть современная история города насчитывает несколько десятилетий, но это уже история, история тысяч сургутян, учившихся в школе №1, занимавшихся в кружка «Дома творчества юных», готовящихся к поступлению в Университет – уже как минимум три поколения связал «Дом Пионеров»! Теперь «Дом творчества юных» станет домом для ветеранов. В нем планируется собрать ветеранские организации города – лучшего места для этого, я считаю, не найти.

Хорошо, что в городе не только строят планы на будущее, но и не забывают о прошлом: в этом году, помимо «Дома Пионеров», начнутся работы по благоустройству сквера «Геологоразведчиков», надеюсь, стартует проектирование улицы Мунарева, решится судьба «Авроры». Спасибо всем, кто помогает сохранять историю нашего города!

Почитайте, как городские власти придумали сохранить Дом пионеров.

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