​Памятка гражданам, собравшимся на летний отдых за границу

В Грузию лететь нельзя! Там злые грузины, закидают вас хинкалями, и изувечат хачапурями. И бросайте пить ИХНЕИ киндзмараули, ибо нечего.
На Украину тоже не вздумайте, бендеровцы заставят скакать вас, розмовляты на укрански мови, а то глядишь и борщом измордуют.
Если хотели поехать в Казахстан, то советую пока подождать, там сейчас всю страну в Нурсултан переименуют, тогда можно, но не забудьте, что они, гады, нашу кириллицу убрали, и мучиться вам теперь придется ого-го.
В Египет не летайте, да вы и не полетите. Вам же сказали, что туда нельзя! А раз чартеров нет, так значит страна для нас закрыта. Вынуждены теперь египтяне, вместо «Наташа, Наташа!» кричать, «Ганс, Ганс».
Если собрались в Турцию, то внимательно смотрите перед этим телевизор, вдруг Киселев объявит, что турки опять наши враги. Тут, знаете ли тонкая грань. С утра дружим, а вечером опять перекроем им кислород.
Будете в Молдавии – не говорите что едете в Преднестровье, а лучше и не ехать. Там тоже непонятно, кто нам друг, а кто нет.
Соберетесь в Армению, знайте, нужно хвалить нового главу и радоваться происходящему. Нас там пока любят, но неизвестно как долго, так что спешите.
Если вы не гей и не лесбиянка, то в Европе вам тоже особо делать нечего, там же круглосуточно гей-парады, а когда их нет, то арабы с афроамериканцами охотятся на женщин в надежде их изнасиловать.
Об Америке даже не думайте. Вы не видели их ТВ, там же целыми днями про нас говорят и жаждут нашей смерти. Я уж не говорю про их вечный оскал, по-любому укусить могут.
А вот если хотите спокойно отдохнуть, вам прям срочно нужно в Сирию. Страна-то с древней историей, да и безопасно там. В этой стране сейчас столько наших бойцов, что можете даже местных на три буквы посылать, ничего не будет.
Еще неплохой вариант Венесуэла. У них супер-дешевый бензин, и инфляция в мульен процентов, почувствуете себя хоть миллионерами. И опять же, у них наших людей с автоматами больше чем местных, так что вполне безопасно.
Есть ещё есть ряд африканских стран. В них, конечно, периодически людей едят или давят танками, но тут важно понимать, чьими танками – если нашего производства, то можно ехать, потому как это добрые люди, а давят они свою пятую колонну, что в принципе, вполне гуманно.
Ну вот, теперь вы подкованы, счастливого путешествия!
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А потом что случится с туристами, кто первый вой поднимет? , кто кричать будет: не уберегли?!
Египет он открыт, туры продают туда, на Украину - едут, да и в Грузию, лети - ни кто тебя не будет "за рога держать". НО организованные туры - под запретом, отвечать кто будет, не дай бог что?!!!!