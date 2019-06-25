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​Памятка гражданам, собравшимся на летний отдых за границу

В Грузию лететь нельзя! Там злые грузины, закидают вас хинкалями, и изувечат хачапурями. И бросайте пить ИХНЕИ киндзмараули, ибо нечего.

На Украину тоже не вздумайте, бендеровцы заставят скакать вас, розмовляты на укрански мови, а то глядишь и борщом измордуют.

Если хотели поехать в Казахстан, то советую пока подождать, там сейчас всю страну в Нурсултан переименуют, тогда можно, но не забудьте, что они, гады, нашу кириллицу убрали, и мучиться вам теперь придется ого-го.

В Египет не летайте, да вы и не полетите. Вам же сказали, что туда нельзя! А раз чартеров нет, так значит страна для нас закрыта. Вынуждены теперь египтяне, вместо «Наташа, Наташа!» кричать, «Ганс, Ганс».

Если собрались в Турцию, то внимательно смотрите перед этим телевизор, вдруг Киселев объявит, что турки опять наши враги. Тут, знаете ли тонкая грань. С утра дружим, а вечером опять перекроем им кислород.

Будете в Молдавии – не говорите что едете в Преднестровье, а лучше и не ехать. Там тоже непонятно, кто нам друг, а кто нет.

Соберетесь в Армению, знайте, нужно хвалить нового главу и радоваться происходящему. Нас там пока любят, но неизвестно как долго, так что спешите.

Если вы не гей и не лесбиянка, то в Европе вам тоже особо делать нечего, там же круглосуточно гей-парады, а когда их нет, то арабы с афроамериканцами охотятся на женщин в надежде их изнасиловать.

Об Америке даже не думайте. Вы не видели их ТВ, там же целыми днями про нас говорят и жаждут нашей смерти. Я уж не говорю про их вечный оскал, по-любому укусить могут.

А вот если хотите спокойно отдохнуть, вам прям срочно нужно в Сирию. Страна-то с древней историей, да и безопасно там. В этой стране сейчас столько наших бойцов, что можете даже местных на три буквы посылать, ничего не будет.

Еще неплохой вариант Венесуэла. У них супер-дешевый бензин, и инфляция в мульен процентов, почувствуете себя хоть миллионерами. И опять же, у них наших людей с автоматами больше чем местных, так что вполне безопасно.

Есть ещё есть ряд африканских стран. В них, конечно, периодически людей едят или давят танками, но тут важно понимать, чьими танками – если нашего производства, то можно ехать, потому как это добрые люди, а давят они свою пятую колонну, что в принципе, вполне гуманно.

Ну вот, теперь вы подкованы, счастливого путешествия!

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25 июня в 12:10, просмотров: 938, комментариев: 56


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
25 июня в 13:01
Конечно сидеть в "теплом" Сургуте и смотреть на все происходящее с экрана ТВ, читать в интернете или слушать радио - это одно. А вот быть там, видеть происходящее , слушать как ТВОЮ оскорбляют, как отзываются политики, как обзывают - это нормально?! Тратить там свои деньги , заработанные на Родине. Поддерживать экономику страны свои присутствием - нормально, так и надо!
А потом что случится с туристами, кто первый вой поднимет? , кто кричать будет: не уберегли?!
Египет он открыт, туры продают туда, на Украину - едут, да и в Грузию, лети - ни кто тебя не будет "за рога держать". НО организованные туры - под запретом, отвечать кто будет, не дай бог что?!!!!
Марина Соболевская
не нравится
25 июня в 13:21
Н-да! было бы смешно, если б не было так горько!!! автор - молодец! Актуально!!!
Taras Krishtanovich Альберт Леонов
не нравится
25 июня в 13:26
Вы и вправду верите, что речь идёт о заботе безопасности граждан???вы серьёзно? И вино тоже резко потеряло в качестве? Ну перестаньте.
Империя просто показывает кто в доме хозяин и тыкает носом «зарвавшихся» соседей. Если бы речь шла о безопасности наших граждан, то наверное не посылали в горячие точки наёмников и солдат.
Я лично ни с кем не ссорился, и если кто то наверху, меряется сами знаете чем, то я в этом не готов участвовать. Вы готовы, это ваше право, но я выбираю свободу выбора. Я бывал в местах и пострашней Грузии, и это был опять же мой выбор.
Я не спорю, что отвечать на некие инсинуации в сторону России можно и нужно, но тут нужно понимать, какими способами и к чему в итоге это может привести. На мой взгляд, жить в окружении врагов, довольно опасно. В ситуации смены власти, не факт, что новый правитель сможет сдерживать накопившуюся агрессию соседей.
Лично я всегда считал, что с соседями лучше дружить.
Gopnik Taras Krishtanovich
не нравится
25 июня в 13:34
В следующий раз когда поедите в Новую Зеландию в мечеть ни ногой , а то вдруг чего.
Сергей Б
не нравится
25 июня в 14:02
Что можно сказать на эту лабуду Криштановича.

Да эмигрируй хоть в Америку.
Езжай туда, дорога скатертью,
Езжай туда к едрёней матери.

Там встретишь негра двухметрового,
Найдётся бык, была корова бы.

Кто мешает то?
6xz34e
не нравится
25 июня в 14:32
Уважаемый Тарас!Верно подметили,лучше дружить.Помните.как в детстве "!5 республик,15 сестер"....А что касается отдыха.то каждый выбирает на свой кошелек (возможность) и желание.Хотя большинство остаются в Сургуте,так как для многих настала эпоха "ипотечного рабства".
Мудрец
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25 июня в 15:08
"Лично я всегда считал, что с соседями лучше дружить". Безусловно - лучше дружить. Но, увы, бывают такие соседи, которые с вами дружить не хотят! И как быть тогда? )
Сергей Б
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25 июня в 15:16
У Криштановича на такой сложный вопрос ответа нет. У него Россия вражина, ни с кем дружить не хочет.
Taras Krishtanovich Сергей Б
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25 июня в 15:43
Андрей Захаров
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25 июня в 15:50
Что за бред от несостоявшегося депутата? Вас ждет Европа!
Taras Krishtanovich Сергей Б
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25 июня в 15:52
Ах молодец! Дай как и я поставлю вам лайк!!! Подниму вашу оценку до небес, вам то это точно нужно. Ранили меня в самое сердце. Этож хероический поступок, с неопознанного акаунта тролить людей. Уделали меня прям под орех, вынужден признать ваше величие и искрометный юмор повергший меня в смятение. Прям жгёте напалмом и вирши такие знатные, сразу видно перо великого человека. Думаю вас ждёт карьера, возможно даже сопоставимая с творением Герострата. Правда боюсь, что и как и его, ваше имя никто и не вспомнит.
Сергей Б Taras Krishtanovich
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25 июня в 16:05
Не надо лайк. Люди не поймут.
А Герострата вы все-таки вспомнили.

Taras Krishtanovich Мудрец
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25 июня в 16:09
Это кто же не хочет? Давайте уточним? Всё же с Россией, с Россиянами или с представителями власти?
По вашему, надо их мочить в сортире? Вам не кажется, что в последнее время, вдруг как то круг наших недругов вблизи нашей страны увеличивается?
Я вот ни с кем не ссорился. И так то. Не собираюсь. Доя меня дружественные народы и Грузины и Осетины и Украинцы. И мне не один запоет на вылет, не сможет помешать пересекать границы. Если только их конечно не закроют.
Сергей Б
не нравится
25 июня в 16:12
Опять нервный попался. Сиа, сделайте вывеску – со слабыми нервами просмотр не рекомендуется.
developers developers developers develop
не нравится
25 июня в 16:12
Хорошая, годная статья. Здоровый сарказм на тему политического флюгера.
Сергей Б
не нравится
25 июня в 16:14
Главное самому флюгером не выглядеть.
developers developers developers develop Сергей Б
не нравится
25 июня в 16:15
Я так понимаю тот красивый мужчина в соседней статье (Сергей Бражников) - это вы?
Андрей Захаров
не нравится
25 июня в 16:17
Лавры известных сатириков не дают покоя автору, который не смог уйти дальше троллинга в своей заметке
Taras Krishtanovich developers developers developers develop
не нравится
25 июня в 16:20
Да это не статья, а пост в моем ФБ. Жил себе спокойно там. Переодически озвучивая свои мысли. В соц сети проще, там хотя бы виден человек, и он понимая это, как то пытается контролировать свои высказывания. Тут же, любой человек с неустойчивой психикой и заниженной самооценкой, норовит тебя уколоть, в надежде поднять свою самооценку. Но мне не жалко. Это как нищим подавать. Если у них чего то нет, пусть прибавится, мне не жалко.
Сергей Б developers developers developers develop
не нравится
25 июня в 16:21
Криштановичу сдать хотите?
developers developers developers develop Taras Krishtanovich
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25 июня в 16:25
Выше что-то гражданин Захаров про троллинг писал. Вот на заметку - про нищих - это троллинг, вероятно, Сергея (тоже годный, к слову), а в заметке автора - сарказм, не путайте. Хорошего вечера, дорогие друзья, не ругайтесь!
Сергей Б Taras Krishtanovich
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25 июня в 16:25
Сиа, они такие. Кого только не вытаскивают на суд не божий. Меня тоже вытаскивали. Ничё, не помер.
Taras Krishtanovich Андрей Захаров
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25 июня в 16:26
А можно поконкретней? Чем моя сатира плоха, и не дотягивает до великих авторов? Я высмеял вполне понятный факт, который лично у меня вызывает улыбку. Возможно вы, можете лучше. Так дерзайте, и я оставлю свой комментарий? Я вот обычно не комментирую чужие статьи, (для вас сделаю исключение) не вижу особого смысла. Мне проще высказывать свои мысли. Я не Ферари, чтоб всем нравится.
Сергей Б developers developers developers develop
не нравится
25 июня в 16:30
Вы где? В Сургуте еще не вечер. Надеюсь не там, где Криштанович рекомендует.
developers developers developers develop Сергей Б
не нравится
25 июня в 16:33
Рабочий день у всех разный. Криштановичу я вас не сдам - вы похожи на джедая из саги Звёздные Воины по имени Квай-Гон Джин, только полысевшего, а поскольку вы точно на светлой стороне силы, то я не сдам никого, ибо вы - не тот джедай, которого все ищут.
Сергей Б
не нравится
25 июня в 16:37
Как меня только не обзывали на Сиа. Злой хейтер больше всего нравится.

Taras Krishtanovich developers developers developers develop
не нравится
25 июня в 16:39
Да уж сам нашел! ;) В наше время спрятаться не просто, был бы смысл найти.
Сергей Б
не нравится
25 июня в 16:42
Хочешь спрятаться будь на виду.
Сергей Б Taras Krishtanovich
не нравится
25 июня в 16:43
Неужели вам было бы интересней без просмотров и комментариев? Тихо сам с собою. Зачем так болезненно относится к плюрализму. Не толерантно.

Сергей Б Taras Krishtanovich
не нравится
25 июня в 16:45
Был бы смысл прятаться.
Швондер
не нравится
25 июня в 16:50
"Неуловимый Джон"
Сергей Б
не нравится
25 июня в 16:55
Тоже сойдет. Но мощный старик – гигант мысли – лучше.
Сергей Б Швондер
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25 июня в 17:02
Всю склоку пропустил. Тут Криштанович ни с того не с сего на комментаторов напал.
Taras Krishtanovich Сергей Б
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25 июня в 17:05
Если вы не заметили, то я очень охотно комментирую, даже если там мнение, отличное от моего. Другой вопрос, хотите ли вы просто громко пукнуть, или действительно даёте комментарий к тексту. Мне не очень нравятся люди, чья цель лишь тупо тролить человека. У вас же, как и у других троллей, нет цели вести диалог и конструктивно обсудить статью. Комментаторы вашего уровня, аппелируют информацией об авторе и его делах, высосанной из пальца или чужих сплетен, что печально. Поэтому, я не могу таких комментаторов воспринимать всерьёз или обижаться на них. Но и в этом случае, есть грань. И оскорбляя человека, вы должны понимать, что любое оскорбление может достичь своей цели и вы можете каким то образом ответить за него. Я не Рамзан Кадыров, и не буду писать, что сейчас приеду и разберусь с вами. Но возможно, кто то другой, с менее устойчивой психикой, кого вы обидите, захочет это сделать. ;)
Швондер
не нравится
25 июня в 17:29
Вот не лень же
Сергей Б Taras Krishtanovich
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25 июня в 17:45
Такой вумный человек на вид, а закончили все банальными угрозами. Ну, тогда в очередь, в очередь…
Альберт Леонов Taras Krishtanovich
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25 июня в 17:48
Отдельным гражданам ни кто не запрещает бывать хоть где. Человек едет на свои страх и риск. Организованный туризм он основан прежде всего на безопасности туристов. Это мировая практики. Не многие страны разрешали гражданам после "арабской весны" посещать Тунис. Там тоже "спокойно" было.
Понимаю что твое частное мнение , как обывателя. Ну и у меня оно тоже есть. Я его высказываю. Но это не мнение политика ...
Taras Krishtanovich Сергей Б
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25 июня в 17:55
Перестаньте! Где вы видели угрозы?!? Не имел такой цели. Зная меня лично, поняли бы это сразу.
Я лишь вас предостерег. И пытался донести свою позицию. Эка вы перепуганный, прям слово не скажи. А какой был красноречивый, как красиво рифмы слагал. ))
Gopnik
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25 июня в 18:11
И тут Тараса понесло: Я не Феррари , я - Порше, а вот Рамзан , я нищим не подаю...
Сергей Б Taras Krishtanovich
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25 июня в 18:19
А, в очередь, в очередь сукины дети, это плохая некрасноречивая рифма чтоли? Так чито, оставьте свои хитроопые «европейские» нычки с предостережением «европейцам». Здесь Россия батенька. Сказал делай, или сопи в тряпочку.
Сергей Б
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25 июня в 18:26
Вот Трубецкого вспоминаю, настоящий пацан. Сказал отмщу, отомстил. Только непонятно кому. Но дело не в этом, главное принцип.

Taras Krishtanovich Gopnik
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25 июня в 18:26
Вы решили растаскать мои фразы на цитаты. Польщён! Сразу видно, серьёзно интересуетесь моим творчеством. Мне прям лестно быть кумиром Gopnika. Странно лишь то, что тролли набегают и комментируют лишь личность автора, а не его тексты. Смотрите ребятки, давайте я раз и навсегда вас успокою. В данном пространстве, нет личности, которая может меня задеть. И все инсинуации в мою сторону и попытке обесценить мою личность или мои действия бессмысленны, так как я изначально не воспринимаю людей, исподтишка пытающихся уколоть кого либо. На мой взгляд, у людей с такими позывами, есть большие проблемы в жизни и обижать их, грешно.
Я всегда готов к диалогу или спору, если у оппонента есть аргументы, а не фразы «сам дурак» , «на фотографии ты жирный», или «а у вас спина белая» . Мне интересно выслушать мнение умного человека, чьё мнение не совпадает с моим. Ну а тролли, они на то и тролли, чтоб растить своё эго, унижая других. Я понимаю, что вы уж взрослые люди, и вас не переделать. Одно мне не понятно, как вам приятно жить в вашем эмоциональном дерьме и упиваться любовью к нему?!?
Сергей Б
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25 июня в 18:30
Однако, худо бедно Криштанович уже за сорок комментариев набрал. Надо наехать на него чтоб проставился. Токо не пиво, конечно.

Сергей Б
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25 июня в 18:32
Он то, наверное, не знает, что только вход бесплатный.
Taras Krishtanovich Альберт Леонов
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25 июня в 19:10
Конечно, безопастность граждан, удел государства. Но вы всерьёз полагаете, что санкции против государств преследуют именно эту цель?!? Это же чисто экономическое давление и отрезание от денежных потоков «проверившиеся» страны. Разве это не очевидно? Наши наёмник хреначат сейчас во многих странах, мрут там они как мухи. И это информация не из пальца высосана, а от тех людей, кто там бывает переодически. Почему государство о них не заботится? Да потому что там, преследуются наши интересы, более того, чьи то личные коммерческие интересы. Делают ли это другие страны? Конечно да! Но давайте тогда вещи называть своими именами.
Сергей Б
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25 июня в 20:17
И на посошок, еще раз, вопрос автору по существу (отмазки про троллинг не принимаются): кто мешает россиянам ехать туда, куда они захотят, хоть на Луну? Плати деньги и езжай. Что, на границе заградотряды стоят? Или у автора совок в голове стоит, требует официального одобрения? А если его нет, то протест и возмущение.

Наемники, о которых автор упомянул выше слезливо: их что, тоже заградотряды в бой гонят? Или они за деньги? Какое еще государство должно заботится в этом случае, если они по контракту? Только о соблюдении условий контракта и оплаты по контракту, согласно закону, как и в любой коммерческой сделке.

Короче, Криштанович, не компостируйте мозги себе и людям.
6xz34e
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25 июня в 21:29
Подведем черту.Всем пожелаем приятного путешествия!Счастливого пути и обязательно-возвращения домой!
Аванес
не нравится
25 июня в 21:37
Криштанович игровые аппараты шоль в Тбилиси установил, чего так разнервничался?
Сергей Б
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25 июня в 21:55
Вот это кстати интересный вопрос – ищите деньги.

Криштанович он же этот, предприниматель, все за деньги. У них в уставах так написано: извлечение прибыли.
Taras Krishtanovich
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25 июня в 21:56
Кого то из троллей так задели мои слова, что он за час заминусил все мои комментарии и пост. Ржу не могу.
Сергей Б Taras Krishtanovich
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25 июня в 22:07
В районе двенадцати, это обычное число мнений здесь. Не пугайтесь, это не двенадцать апостолов. Хотел тоже минуснуть, но красивую цифру портить не стал.
Александр Мазурин Taras Krishtanovich
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25 июня в 22:34
Поздравляю! Вы достали безымянного тролля, который поставил своей целью, чтобы на СИАПРЕСС комментарии с неприятными ему точками зрения были не видны читателям. Вот и сидит - трудится бедолага за бюджетный счет, судя по тому, что развлекается он исключительно с теми, кто нелицеприятно отзывается о власти. Не вы первый. Редакция сайта с этим ничего сделать не может/не хочет. И вам на заметку. Раз уж так на вас взъелись тролли-хейтеры, "амператоры" из подворотни и бюджетные товарищи, то, значит, в самую что ни на есть точку попали со своим постом!
Александр Мазурин Сергей Б
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25 июня в 22:44
Да будет вам. Пол-дня все тихо было, а потом за час все комменты автора и сам текст ушли в глубокий минус, а Леонов как был со своими 2-мя, так и остался? Или это первый раз на СИАПРЕСС? Может, и в районе минус сорока "это обычное число мнений здесь"?
Taras Krishtanovich Александр Мазурин
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25 июня в 23:03
Не думаю чту тут прям заговор. Скорее всего, это тупо униженный и оскорблённый троль не видя возможности поддержать дискуссию и не имея возможности уколоть меня, решил таким гениальным способом отомстить. )) . Я особо ничего криминального не говорил, чтоб заинтересовать представителей власти моей персоной или текстом.
Думал не размещать больше на этом ресурсе свои посты, уж больно много грязи в комментах, но теперь это даже забавно. Значит буду строчить посты на благо родины и на радость читателям.
Александр Мазурин Taras Krishtanovich
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25 июня в 23:50
Никакого заговора, обычная практика на СИАПРЕСС. Я бы с вами согласился, только, по-моему, тупо униженный и оскорбленный ни на что не способный безымянный тролль это еще хуже для человека, чем за деньги устраивающий вакханалию в комментах совсем не ангажированного властью ресурса. Тут хоть какая-то логика прослеживается, какой-то объяснимый хоть и циничный интерес. Лучше чем чистая клиника.
Вы телевизор-то смотрите? Сегодня криминально все, что вы написали. И главное преступление - вы смеетесь над путинской властью. Над ее псевдопатриотическим визгом, всей этой официальной государственной "осажденной крепостью", которую опять же лично Владимир Владимирович Путин пестует, над государственной пропагандой против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, над опять-таки путинской сирийской "маленькой победоносной войной", над навязшими в зубах российскими телевизионными "бендеровцами" и венесуэльскими братушками. Над всем святым для нынешнего российского государства и его уважаемого телезрителя.
Вы на реакцию посмотрите. Альберта Леонова в расчет не беру, хоть он и первый по советской привычке взвился. Этот не знает, что Путин запретил полеты в Грузию, так и пишет бедолага "в Грузию, лети - ни кто тебя не будет "за рога держать"". Тут говорить не о чем. Но имперский нюх тролля-хейтера на пенсии Сергея Бражникова не обмануть. Он преступление против Империи за версту чует. Потому и послал вас немедленно "в свою Америку". Вместе с другим троллем "Захаровым", ну, тот по-ближе - в Европу. Вот так запросто в предатели вас записали. А вы говорите, где криминал...
Taras Krishtanovich Александр Мазурин
не нравится
Сегодня в 00:13
Телевизор уж давно не смотрю, не вижу никакого смысла в этом. Сильно за событиями в мире тоже не слежу, если только что то просачивается через соц сети, либо черпаю информацию от реальных людей.
Вы может и правы, я честно говоря выпал из социальной жизни, но мне кажется, что нет тут такого масштаба, что вы описали. Текст прочитало 800 человек, ну разве это аудитория? У меня в ФБ и то больше. ))
Всё равно политику творят массы, которые этот ресурс, или ему подобные, совсем не читают. Да и если бы читали, ничего в их головах не изменило бы. Где я, а где машина пропаганды? Народ 24 на семь зомбируют из всех углов, уж один или даже сто текстов не изменят ситуацию. Да цели такой не преследовал. Изначально это был пост на моей страничке в ФБ, уж там я пока волен писать тексты на своё усмотрения и в рамках действующего законодательства. ;), Кто хотел, тот понял, а кто не понял, тому и не надо. ))

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В Югре создадут закон о развитии креативной экономики. Что это такое и как поможет избавиться от «нефтяной иглы»
Анастасия Семихатских 21 июня в 15:47
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В Сургуте дети вынуждены с пяти утра занимать очередь возле МАУ «Наше время», чтобы найти работу

В Сургуте дети вынуждены с пяти утра занимать очередь возле МАУ «Наше время», чтобы найти работу
Всего в городе в год создается порядка трех тысяч рабочих мест для подростков, но их не хватает
Лилия Сулейманова 21 июня в 14:25
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Бытовые протесты нашу власть пока устраивают. Всё изменится, если люди создадут организации и найдут новых лидеров

Бытовые протесты нашу власть пока устраивают. Всё изменится, если люди создадут организации и найдут новых лидеров
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 21 июня в 13:47
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