​Памятка гражданам, собравшимся на летний отдых за границу

В Грузию лететь нельзя! Там злые грузины, закидают вас хинкалями, и изувечат хачапурями. И бросайте пить ИХНЕИ киндзмараули, ибо нечего.

На Украину тоже не вздумайте, бендеровцы заставят скакать вас, розмовляты на укрански мови, а то глядишь и борщом измордуют.

Если хотели поехать в Казахстан, то советую пока подождать, там сейчас всю страну в Нурсултан переименуют, тогда можно, но не забудьте, что они, гады, нашу кириллицу убрали, и мучиться вам теперь придется ого-го.

В Египет не летайте, да вы и не полетите. Вам же сказали, что туда нельзя! А раз чартеров нет, так значит страна для нас закрыта. Вынуждены теперь египтяне, вместо «Наташа, Наташа!» кричать, «Ганс, Ганс».

Если собрались в Турцию, то внимательно смотрите перед этим телевизор, вдруг Киселев объявит, что турки опять наши враги. Тут, знаете ли тонкая грань. С утра дружим, а вечером опять перекроем им кислород.

Будете в Молдавии – не говорите что едете в Преднестровье, а лучше и не ехать. Там тоже непонятно, кто нам друг, а кто нет.

Соберетесь в Армению, знайте, нужно хвалить нового главу и радоваться происходящему. Нас там пока любят, но неизвестно как долго, так что спешите.

Если вы не гей и не лесбиянка, то в Европе вам тоже особо делать нечего, там же круглосуточно гей-парады, а когда их нет, то арабы с афроамериканцами охотятся на женщин в надежде их изнасиловать.

Об Америке даже не думайте. Вы не видели их ТВ, там же целыми днями про нас говорят и жаждут нашей смерти. Я уж не говорю про их вечный оскал, по-любому укусить могут.

А вот если хотите спокойно отдохнуть, вам прям срочно нужно в Сирию. Страна-то с древней историей, да и безопасно там. В этой стране сейчас столько наших бойцов, что можете даже местных на три буквы посылать, ничего не будет.

Еще неплохой вариант Венесуэла. У них супер-дешевый бензин, и инфляция в мульен процентов, почувствуете себя хоть миллионерами. И опять же, у них наших людей с автоматами больше чем местных, так что вполне безопасно.

Есть ещё есть ряд африканских стран. В них, конечно, периодически людей едят или давят танками, но тут важно понимать, чьими танками – если нашего производства, то можно ехать, потому как это добрые люди, а давят они свою пятую колонну, что в принципе, вполне гуманно.

Ну вот, теперь вы подкованы, счастливого путешествия!

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