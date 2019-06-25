Как будет выглядеть Крылов-парк в Сургуте

В Сургуте завершилось интернет-голосование за лучший эскизный проект парка имени Крылова в 40 мкр города.

Сургутяне выбирали из двух вариантов планировки, в итоге остановившись на варианте, предложенным проектным бюро Квартал & А1 Arhitects. По данным администрации, за него проголосовали более 53 процентов участников опроса. «Так что в ближайшее время в парке появятся кофейня, торговые павильоны, стела, несколько арт-объектов, а также площадка для чтения и техническая зона. Детская площадка станет местом для воображаемых сражений с драконами или взятием замка. Зона воркаута позволит любителям спорта выполнять различные упражнения на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах», — сообщает пресс-служба администрации.

Чиновники также отмечают, что при создании парка максимально сохранятся зеленые насаждения. «Народные тропы», которые годами создавали сами горожане, будут не тронуты, но обретут ухоженный вид.

Крылов-парк откроется для посетителей в 2021 году. В этом году на территории начнется обустройство водоотводных систем и черновой дорожно-тропиночной сети.

Полную презентацию можно просмотреть тут.

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