​Денег нет, но вы молитесь

Пока биткоин вновь штурмует курсовые вершины, российская действительность не стоит на обочине прогресса, предлагая свои ноу-хау в области платежных средств. Так, в Нижегородской области арбитражный суд постановил, что часть долга установившему котельную подрядчику местная епархия православной церкви вернет… молитвами.

Натурально, помолится на 258 тыс. руб. «о здравии раба Божиего Арсеньева Ивана Михайловича и раба Божиего Лепустина Сергея Александровича, их семей и благополучии во всех их благих делах и начинаниях».

Сам по себе бартер – товарами или услугами – не бог весть какое новшество, безденежные расчеты процветали в безденежные же девяностые. Церковь также испокон веку берет за посредничество между человеком и богом процент, оказывает платные услуги населению – и в этом нет ничего необычного.

Но впервые (впервые, да?) официальный судебный орган признал молитву платежным средством.

В общем, следующим шагом видится установление какого-то не менее официального курса. Введение котировок молитв на валютную биржу. Включение сделок по купле-продаже возносимого во все официальные фондовые реестры. Раз уж пошло такое дело.

И пока биткоин, это порождение бесовского интернета, скачет со своим курсом, как черт на помеле, наше богоугодное платежное средство, я уверен, будет только укрепляться. Поскольку спрос на него вырастет мгновенно – там, где можно помолиться за корзину еды, за бак бензина, за стрижку в парикмахерской – там будет расти духовность нации и курс молитвы одновременно. Такая уж высокодуховная у нас держава.

Не знаю, были ли удовлетворены решением суда рабы Божии Арсеньев Иван и Лепустин Сергей, но апелляцию подавать, согласитесь, было бы с их стороны как-то не по-христиански. Просто в следующий раз, беря подряд на работы у структур РПЦ, лучше работайте по предоплате. И в случае поступлений на счет молитв о здравии, попытайтесь закупить на них материалы, а также расплатиться ими с работниками и субподрядчиками. Если будут возражения, посылайте всех в храм.

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